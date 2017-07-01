Огляд ЗМІ: вчені хочуть оживити мамонтів

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Відродження мамонтів, польський візит Трампа, крах панування ліберальних еліт та складні відносини Москви та Мінська - в огляді іноземної преси 1 липня.

Мамонти повернуться?

Мільярдер Пітер Тіль, засновник платіжної системи PayPal, інвестував 100 000 долларів у дослідження, яке має на меті воскресити мамонтів, пише видання Guardian.

Дослідженням керує професор Джордж Черч за Гарвардського Університету.

За словами видання, команда професора бере ДНК видобуте з мамонтів, знайдених у вічній мерзлоті, та використовує його аби генетично модифікувати клітини слона. Поки що, жодних результатів цих досліджень не було опубліковано в науковій пресі.

І хоча команда Пітера Тіля не відповіла на запит видання щодо цієї інвестиції, професор Черч підтвердив її, заявивши, що одного разу під час сніданку Тіль зізнався йому, що хоче інвестувати "найбільш божевільне" з його досліджень, пише видання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вчені мають план: ДНК мамонтів генетично модифікують клітини слона

За словами видання, така тема дослідження є близькою Тілю. Адже він відомий своїми поглядами на смерть, як на "страшну незручність, яку варто усунути".

Серед інших його інвестицій - біотехнологія та штучний інтелект, також він підписав контракт з компанією Alcor, що спеціалізується на кріогеніці, за яким Тіля заморозять після його смерт. Він сподівається, що в майбутньому з'являться технології, які зможуть його оживити, пише видання.

Новий рівень відносин

Майбутній візит Дональда Трампа до Польщі означатиме вихід союзу двох держав на новий рівень, пише польський портал Defence24.

На думку експерта Деймона Вілсона, промова Трампа в Варшаві матиме велике значення, адже це буде його перший візит до східно-центральної Європи. Ключовою темою його промови, скоріше за все, стане подальший американський вплив в регіоні, колективна оборона, та оборонна співпраця Польщі та США, каже експерт. Також, на його думку, важливим буде те, наскільки позитивно відгукнеться президент про довготривалу присутність американських сил в Польщі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Промові Трампа у Варшаві надають великого значення

Очікується, що президент США згадає про побоювання Польщі стосовно можливої загрози зі сторони Росії, каже експерт. На його думку, візит до Польщі важливий саме тим, що створює для Трампа можливість висловитися щодо цих проблем, та згадати зобов'язання союзників по НАТО.

Також серед пріоритетів під час візиту Трампа до Польщі буде обговорення подальшої підтримки для України в питанні розбудови внутрішньої демократії та зміцнення армії, каже експерт, хоча тема вступу України до НАТО є надто передчасною для поважного обговорення, додає він.

Елітам більше не вірять

Журналіст Міхал Шульджинський пише, що бачення майбутнього ЄС елітами та звичайними громадянами значно різниться.

В своїй статті для видання Rzeczpospolita він каже, що, за нещодавніми опитуваннями, 71% представників європейських еліт переконані в тому, що членство в ЄС є корисним для їхньої країни. В той же час, серед простих громадян цей показник на половину нижчий, каже він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бачення майбутнього ЄС елітами та звичайними громадянами значно різниться, каже експерт

На його думку, це не тільки європейська тенденція, а президентські вибори в США є яскравим прикладом того, що різниця сприйняття світу між елітами та громадянами є дедалі сильнішою.

Автор вважає, що до останньої поважної економічної кризи, маси були схильні вірити, що ліберальна демократія забезпечує безперервне зростання економіки. Але економічна криза знищила віру в традиційний лібералізм, а в суспільстві наступили докорінні зміни.

На думку автора, ситуація переходить в стадію культурологічної та цивілізаційної суперечки, виходячи поза межі просто політичного питання.

Дискомфортний союз

Розмірковуючи про останній візит Олександра Лукашенка в Москву, журналіст Олександр Класковський пише для видання "Белорусские новости", що "союз з Москвою для білоруського режиму - це і паличка-виручалочка, і причина постійного дискомфорту".

На думку автора, жодних сенсацій візит Лукашенка в Москву не приніс.

Хиткими залишаються домовленості в газовій сфері, та вірогідними є нові конфлікти на грунті так званих інтеграційних проектів. Белорусские новости

Найбільш дискомфортні питання - принаймні публічно - в ході цього візиту не обговорювалися. Але підводні камені в двосторонніх відносинах нікуди не поділися, зазначає автор.

Зокрема, хиткими залишаються домовленості в газовій сфері, та вірогідними є нові конфлікти на грунті так званих інтеграційних проектів.

"і анонсований продаж Мінську 12 Су-30СМ не виглядає царським подарунком: кожен винищувач, за неофіційними даними, обійдеться в 50 млн доларів, що не назвеш братською ціною. Купувати літаки доведеться за рахунок російських кредитів, що подовжить хвіст боргу перед східною сусідкою", - нарікає автор.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, служба Моніторингу ВВС