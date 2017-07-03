Перша зустріч Трампа та Путіна "дивна" і "критично важлива" - ЗМІ

В огляді іноземної преси у понеділок, 3 червня:

• Очікування "дивної" зустрічі Трампа та Путіна,

• Дискримінація на співбесіді,

• Штрафи за шкільні спізнення.

Копирайт изображения Getty Images

Час непростих запитань

Дональду Трампу варто на деякий час забути про своє захоплення російським колегою Володимиром Путіним та поставити йому ряд непростих запитань.

Таку пораду Washington Post дає президенту США напередодні саміту G-20 у Гамбурзі, де має відбутися перша зустріч двох лідерів.

"Ця зустріч не стосується дружніх відносин, вона стосується невідкладних справ. На порядку денному чимало питань", - пише газета.

І тут пан Трамп має бути прямолінійним, підкреслює видання.

З-поміж інших речей, Washington Post радить господарю Білого дому продемонструвати "рішучість" в українському питанні.

Газета нагадує, що Росія "розпалила збройне повстання та захопила Крим, порушуючи міжнародні норми, і продовжує розпалювати жорстокість на Донбасі."

"Пану Трампу варто дати чітко зрозуміти пану Путіну, що США не відступлять від політики санкцій, що були накладені через Україну, доти, доки умови мирних угод не будуть виконані", - пише видання.

Насамкінець Washington Post зазначає, що під час цієї зустрічі російський президент намагатиметься визначити слабкі місця свого американського колеги. Останньому, своєю чергою, варто як слід підготуватися аби чітко донести позицію США.

Копирайт изображения Getty Images

Дивна зустріч

Guardian теж розмірковує над тим, на що чекати від "однієї з найдивніших зустрічей в сучасній історії".

Оглядач видання Джордж Борджер пише, що Володимир Путін добре підготувався до поїздки у Гамбург та матиме перевагу над своїм американським колегою.

"Можете навіть не сумніватись у тому, що Кремль добряче підготувався до зустрічі заздалегідь, ретельно проаналізувавши поведінку пана Трампа та зібравши на нього досьє, а також визначив цілі, які необхідно досягти", - журналіст цитує експерта Гізер Конлі з Центру стратегічних та міжнародних досліджень, що у Вашингтоні.

Перевагами пана Путіна у перемовинах оглядач Guardian називає його цілковитий контроль над зовнішньою політикою Росії та безпековою сферою. Натомість пан Трамп у своїй країні має досить обмежений вплив на ці сфери.

Для Росії ця зустріч "критично важлива", з огляду на можливі зміни у двосторонніх відносинах, зазначає автор.

У Гамбурзі під час зустрічі з американським президентом, чиї "руки зв'язані", Володимир Путін намагатиметься з'ясувати, що він може отримати від власних "інвестицій" у США, підсумовує оглядач видання.

Копирайт изображения Getty Images

Гендерний дисбаланс

Жінкам важче проходити співбесіди, шукаючи роботу у науковій сфері. Такі результати нещодавнього дослідження, проведеного американськими науковцями, повідомляє Daily Telegraph.

"Дослідники кажуть, що жінок можуть перервати, коли ті не встигли закінчити речення, та поставити низку додаткових запитань під час академічних співбесід, з більшою імовірністю за чоловіків. Через це постає запитання щодо гендерного балансу на топових посадах", - пише газета.

Навіть тих жінок, яких запросили на співбесіду та які мають дивовижні резюме, і досі можуть вважати менш компетентними Daily Telegraph

Окрім цього, чоловіки з вдвічі більшою імовірністю ставлять додаткові запитання, коли співбесіду проходить жінка, свідчать результати дослідження.

"Навіть тих жінок, яких запросили на співбесіду та які мають дивовижні резюме, і досі можуть вважати менш компетентними. До них можуть висувати більше вимог, іноді навіть набагато більше, і зрештою вони матимуть менше часу аби вразити своєю презентацією", - газета цитує звіт дослідників.

Дослідження опублікували приблизно одночасно з тим, як аудиторська компанія PwC оприлюднила дані, згідно з якими жінки у Великій Британії заробляють в середньому на 14 % менше за чоловіків.

Копирайт изображения Getty Images

Тисяча фунтів за спізнення

Ваші діти знову спізнились до школи? Тоді будьте готові викласти до тисячі фунтів та піти на громадські роботи. Принаймні, якщо ваше чадо відвідує школу у Великій Британії.

Напередодні адміністрації шкіл Англії та Уельсу попередили батьків своїх учнів про розширення системи штрафів за відсутність чи систематичні спізнення на заняття, повідомляє Times.

Так у Західному Сассексі вирішили, що батькам доведеться сплачувати по 120 фунтів штрафу щоразу, коли їхні діти з'являтимуться у навчальному класі після того, як пролунав дзвоник на урок. У разі, якщо суму сплачено протягом 60 днів, вона може зменшитись вдвічі. Натомість перевищення цього терміну загрожує позовом до суду.

"Якщо судді задовольнять позов, це може призвести до вимоги до батьків сплатити штраф у розмірі до тисячі фунтів за одну дитину або залученням до громадських робіт та покриттям інших витрат", - цитує газета повідомлення на сайті початкової школи Даунсбрук.

У містечку Порт-Толбот своєю чергою визначили, що штрафи стягуватимуться за систематичні спізнення, тобто таких випадків має бути щонайменше 10, і не обов'язково підряд.

Один з таких прецедентів трапився у графстві Острів Вайт. Там 46-річного батька оштрафували на дві тисячі фунтів за те, що він забрав свою семирічну доньку на відпочинок до Флориди під час навчального семестру.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг