Спортогляд: що пов'язує Світоліну і Британію?

У спортивному огляді преси:

"Британські зв'язки" Світоліної

Квитковий ажіотаж

"Найкраща футбольна країна у світі"

У Пак'яо вкрали перемогу?

"Британські зв'язки" Світоліної

Копирайт изображения PA Image caption Еліна Світоліна у супроводі Ріса Топлі на вечірці з нагоди старту Вімблдону

"Британські зв'язки" дозволяють п'ятій ракетці світу Еліні Світоліній розраховувати на додаткову підтримку місцевої публіки під час Вімблдону, пише Independent.

Українську тенісистку із Туманним Альбіоном насправді пов'язує багато чого, веде далі видання.

В першу чергу, це бойфренд українки: 23-річний англійський крикетист Ріс Топлі.

А ще два британці входять до тренерського штабу Світоліної.

"Зараз я почуваюсь набагато комфортніше в Англії, тому що перед цим я лише приїздила на Вімблдон, й все, - каже українка. - Зараз, безперечно, я почуваюсь в Англії більше як на домашній території", - каже українка.

Втім, зазначає видання, трава Вімблдона не є найкомфортнішим покриттям для українки.

Попри те, що п'ять років тому Світоліна виходила у фінал юніорського турніру, на дорослому рівні далі другого кола тут вона не проходила.

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"Я концентруватимуся на кожному окремому матчі. Моя сітка дуже складна. Але я готова і намагатимусь зробити все, що в моїх силах", - цитує Світоліну Independent.

Квитковий ажіотаж

Шанувальники тенісу готові кілька діб стояти в черзі, аби придбати квитки на матчі Вімблдону на центральному корті, пише Daily Telegraph.

Так, першим у черзі цьоку року став 48-річний Робсон, який приїхав до кас о пів на другу ранку суботи - за 60 годин до початку першого матчу в понеділок. За словами вболівальника, причиною такого раннього приїзду стало бажання здійснити свою "найзаповітнішу мрію".

21-річна Ель-Ен Лі "дуже хотіла побачити Енді Маррея на центральному корті" та приїхала о 6:15 ранку в суботу, що дозволило їй стати другою в черзі.

А 42-річний Стюарт Бер, який ось уже 25 років поспіль займає місце в черзі за квитками на Вімблдон, цього разу став четвертим.

На його думку, попри травми, Маррей залишається головним фаворитом на перемогу цього року.

Очевидно, що від шотландських вболівальників, які приїхали до кас за дві доби до початку турніру, іншого прогнозу, окрім перемоги співвітчизника, годі й очікувати, пише Daily Telegraph.

"Найкраща футбольна країна у світі"

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"Не існує жодних сумнівів: Німеччина є найкращою футбольною країною у світі", - пише Guardian, коментуючи перемогу Бундестім у Кубку Конфедерацій в Росії.

Команда Йоахіма Лева, яка грала без низки лідерів, перемогла збірну Чилі з рахунком 1:0 завдяки голу Ларса Штіндля.

Керманич німецької збірної, якого критикували за вибір футболістів перед турніром, не приховував свого задоволення після фіналу.

"Той факт, що ці молоді гравці виграли цей трофей, є історичним досягненням. Це унікальний випадок в історії німецького футболу", - заявив Лев.

"Це просто неймовірно: футболісти, які мають так мало досвіду виступів на міжнародному рівні, і так мало грали у фіналах інших турнірів, зіграли на найвищому рівні", - додає він.

Тим часом майбутнє самого Кубку Конфедерацій залишається невизначеним, оскільки спека в Катарі не дозволить провести його в 2021 році. Президент ФІФА Джанні Інфантіно відмовився підтвердити, чи проводитиметься турнір в майбутньому, зауваживши, що організація "проаналізує" це питання, пише Guardian.

У Пак'яо вкрали перемогу?

Копирайт изображения Reuters Image caption Судді віддали перемогу у поєдинку Джеффу Хорну

Daily Mail вважає, що у легендарного Менні Пак'яо "вкрали" перемогу і титул у поєдинку з австралійцем Джеффом Хорном.

На думку видання, тріумф 38-річного філіппінця був "очевидним", адже вдвічі більше його ударів влучили в суперника, а спортивні оглядачі видання віддали Менні перемогу в 11-х з 12-ти раундів.

"Втім два судді, Флорес і Сердан, примудрилися зробити Хорна переможцем із рахунком 115-113. Ще більш обурливо, що третя суддя, Валеска Ролдан, віддала перемогу австралійцю із рахунком 117-111. Це було так далеко від істини, як бумеранг, який ніколи не повернувся", - обурюється видання.

А розлючений тренер Пак'яо, не менш легендарний американець Фреді Роач, "настільки чітко звинуватив суддів у поразці, що поставив питання, чи взагалі слід допускати пані Ролдан та рефері Марка Нелсона до рингу знову".

Тепер, зауважує Daily Mail, "Пак'яо мусить вирішити, продовжувати йому битися чи завершити свою велику кар'єру поразкою".

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС