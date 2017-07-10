"Майже найдурніша" ідея Трампа - огляд ЗМІ

Копирайт изображения SAUL LOEB/AFP Image caption У Сенаті США не у захваті від ідеї створення російсько-американської структури з питань кібербезпеки

Критика нових ініціатив Трампа, різка заява ЄС щодо брекзиту, "провал" Меркель на саміті G20 та "ізоляція" США - в огляді іноземної преси 10 липня.

Трамп під вогнем критики після зустрічі з Путіним

У Сенаті США різко розкритикували Дональда Трампа за обговорення ідеї створення спільної структури з питань кібербезпеки з російським колегою Володимиром Путіним, пише Guardian.

"Ми з Путіним обговорили створення закритої групи з питань кібербезпеки, щоб захиститися від хакерських атак на вибори та інших негативних речей", - написав Трамп на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Низка сенаторів від Республіканської партії, в тому числі Ліндсі Грем (Південна Кароліна), Джон Маккейн (Аризона) і Марко Рубіо (Флорида), розкритикували цю ідею, заявивши, що Москві не можна довіряти після її ймовірного втручання в американські вибори в 2016 році.

"Це не найдурніша з усіх ідей, про які я коли-небудь чув, але досить близька до цього", - сказав пан Грем в ефірі каналу NBC.

Джон Маккейн, який очолює комітет Сенату у справах збройних сил, вважає, що винних у втручанні у вибори слід покарати: "Володимир Путін, який намагався змінити результат наших виборів, уникнув покарання".

На своїй сторінці в Twitter пан Рубіо порівняв таку співпрацю з партнерством з сирійським президентом Башаром Асадом у питаннях хімічної зброї.

Після критики Трамп спробував дистанціюватися від власної ідеї, заявивши, що його слова про кібербезпеку не означають, що такий підрозділ у співпраці з росіянами може бути створено.

Жодних скасувань прав

Європейський Союз розкритикував план британської прем'єрки Терези Мей щодо брекзиту, пише видання Independent з посиланням на статтю головного переговорника з цього питання від Європейського парламенту - Гі Вергофстадта.

Найбільше критики викликала позиція Великої Британії щодо громадян ЄС, які проживають на острові, пише видання.

Ми ніколи не погодимось на скасування вже набутих прав заднім числом Гі Вергофстадт, Європарламент

"Згідно з пропозицією ЄС, британці (що живуть в ЄС. - Ред.) та європейці (що проживають у Британії. - Ред.) мали б зберегти такі самі права та рівень захисту, який їм зараз забезпечують європейські закони", - пише пан Вергофстадт.

Але, за його словами, згідно з пропозицією, яку ЄС отримало від британців, її громадяни отримали б статус "громадян третьої країни", та менше прав, ніж вони мали до того, а також ніж ЄС запропонував британцям в Європі.

У досить різкій формі Вергофстадт та лідери ключових фракцій Європейського Парламенту заявили, що "ЄС має спільну місію розширювати та зміцнювати права, а не скорочувати їх".

"Ми ніколи не погодимось на скасування вже набутих прав заднім числом", - додав він.

Провальний саміт Ангели Меркель

На думку польського оглядача Марека Чіхоцького, саміт G20 в Гамбурзі став "пеклом" для Ангели Меркель.

За день до початку саміту пані Меркель скаржилася, що чекає на дуже складні перемовини щодо торгівлі та кліматичної угоди, пише автор для видання Rzeczpospolita.

На його думку, цим вона "будувала образ світової лідерки заклопотаної глобальними проблемами, яка несе на своїх плечах відповідальність за долю усього світу".

Адже після попереднього візиту Трампа до Європи Берлін невпинно працював над своїм іміджем єдиного центру, який може визначати подальший розвиток Заходу.

Копирайт изображения Sean Gallup/Getty Image caption Саміт G20 в Гамбурзі став "пеклом" для Ангели Меркель, вважають оглядачі

Але цього разу сподівання Ангели Меркель не виправдалися, вважає автор.

На його думку, німецька канцлерка була відсунута на другий план саміту в контексті зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна. В свою чергу, зустріч Меркель з Путіним у присутності французького президента Еммануеля Макрона показала безсилість Західної Європи в питаннях, пов'язаних з Україною, та безплідність норманського формату, пише видання.

"Самотній вершник" на саміті G20

Саміт Великої двадцятки у Гамбурзі продемонстрував "прірву, яка розділяє Сполучені Штати Дональда Трампа і решту світу", вважає французька Liberation.

Газета зауважує, що між Вашингтоном і його партнерами було видно розбіжності як щодо зміни клімату, так і щодо міжнародної торгівлі. Втім це не завадило пану Трампу опублікувати твіт, в якому він назвав підсумки саміту "значним успіхом для США", пише газета.

"Останній саміт G20 підкреслив значну ерозію американського керівництва, яке від самого заснування таких самітів у 2008 році виступало в ролі організатора порядку денного", - зазначає Liberation.

Останній саміт G20 підкреслив значну ерозію американського керівництва Liberation

Газета звертає увагу на те, що нині оглядачі дедалі більше говорять про G19 замість G20. Свідченням такого стану справ може бути фінальне комюніке саміту, в якому учасники "беруть до уваги рішення США вийти з Паризької угоди", пише видання.

У питанні міжнародної торгівлі Дональд Трамп також виглядав "самотнім вершником", пише Liberation, зауважуючи, що через американського президента "дебати ставали конфліктними".

Неминучими виявилися і незручні інциденти, зазначає видання. Зокрема, під час засідання голів держав і урядів щодо партнерства з Африкою, на місце пана Трампа сіла його донька Іванка, тоді як її батько вислизнув, щоб взяти участь в інших зустрічах. Іванка ж сиділа місце між британським прем'єром Терезою Мей і китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Огляд підготувала Служба моніторингу ВВС.