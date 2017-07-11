Чому кожні 20 хвилин у світі помирає дівчина - огляд ЗМІ

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В огляді ЗМІ у вівторок:

чому японський острів, на якому заборонено перебувати жінкам, включили до списку світової спадщини ЮНЕСКО,

через що одна дівчина-підліток помирає в світі кожні 20 хвилин,

чим загрожує британським жінкам низький рівень фізичної активності,

чому лондонська поліція закуповує форму велетенських розмірів.

Смертельна вагітність

Одна дівчина-підліток помирає у світі кожні 20 хвилин через вагітність чи пологи, пише Independent з посиланням на дані благодійної організації Save the Children.

Загалом через пологові ускладнення у світі щороку помирають понад 30 тис. дівчат віком від 15 до 19 років.

За даними Save the Children, головними причинами такої жахливої статистики є недоступність контрацептивів та низька якість охорони здоров'я, особливо в найбідніших країнах світу.

"Неприпустимо, що так багато молодих дівчат помирають лише тому, що в них немає доступу до контрацептивів, презервативів чи пігулок, або через міфи та культурні обмеження", - каже представниця благодійної організації Кірсті МакНілл.

На її думку, контрацептиви мають бути безкоштовними і доступнішими.

Проблема є настільки великою, пише видання, що в Лондоні відбудеться міжнародна конференція, присвячена плануванню родини, в якій братимуть участь представники урядів США, Великої Британії та інших розвинених країн світу, а також Фонд Білла та Мелінди Гейтс.

За підрахунками фонду, 214 млн жінок і дівчат у світі не мають доступу до безкоштовних контрацептивів, пише Independent.

Острів без жінок

ЮНЕСКО включила до списку об'єктів світової спадщини японський острів, пише Guardian.

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Окіносіма розташований між японським островом Кюсю та Корейським півостровом.

Його знають завдяки синтоїстському храму 17-го сторіччя та забороні на відвідування острова для жінок.

Острів можуть відвідувати лише священики та раз на рік - група з 200 чоловіків.

"Перед тим, як зійти на берег, вони мають здійснити багатовікові ритуали, зокрема зняти із себе весь одяг та скупатися голими в морі, щоб змити із себе бруд (ритуал місогі). Їм також забороняється везти додому будь-які реліквії та навіть маленькі речі, як-от гілки дерев, гальку чи травинки", - пише видання.

Заборону на присутність жінок на острові ніколи публічно не пояснювали, додає видання.

За однією з версій, що ґрунтується на аспектах японської культури, жінок не пускають на острів через "синтоїстське переконання, що менструальна кров є брудною".

Завдяки статусу об'єкту світової спадщини ЮНЕСКО Окіносіма отримає доступ до фінансування на утримання острову, але деякі мешканці непокояться, що "некеровані туристи" зруйнують острів, пише Guardian.

Менше кроків - більше хвороб

Британські жінки роблять на тисячу кроків на день менше, ніж чоловіки, пише Daily Mail.

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Результати аналізу інформації з акселерометрів смартфонів, середньостатистична британка робить 4 908 кроків на день, а британець - 5 982.

На думку експертів, такі показники змушують хвилюватися про здоров'я жінок.

"Ми знаємо, що жінки роблять менше фізичних вправ, ніж чоловіки, оскільки догляд за господарством та дітьми залишає їм менше часу", - каже представниця Британської фундації серця Люсі Вілкінсон.

"Але збільшення кількості щоденних кроків може допомогти підтримувати здорову вагу, зменшити рівень холестерину та тиск. Водночас, менша кількість кроків може підвищити ризик серцево-судинних захворювань".

Вчені Стенфордського університету проаналізували показники акселерометрів в 111 країнах.

За результатами дослідження, Велика Британія потрапила до першої десятки за ожирінням, що "становить особливий ризик для жінок, які недостатньо рухаються", попереджають автори.

Жінки в Сполученому Королівстві на 36% менш фізично активні, ніж чоловіки, адже майже 12 млн представників прекрасної статі займаються фізичними вправами менше 150 рекомендованих хвилин на тиждень, пише Daily Mail.

Зайва вага - велика форма

Керівництво лондонської поліції замовило "форму надзвичайно великих розмірів" для своїх підлеглих, розмір яких у талії сягає 155 см, пише Sun.

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Видання зазначає, що загалом закупили 624 комплекти форми розрахованих на талію у 100 см і більше.

Ці показники "шокують", адже ще у вересні 2014 року в поліції Англії та Уельсу ввели обов'язкові щорічні фітнес тести.

Це, зокрема, човниковий біг на загальну дистанцію 525 метрів, що потрібно подолати за 3 хв. 40 сек. І ще в перший рік 1 800 офіцерів не впоралися з тестом.

Зважаючи на параметри нових закупок, лондонським охоронцям правопорядку ще є над чим працювати.

У своїй заяві керівництво поліції пообіцяло впровадити нові тести для поліцейських, а якщо тест не складуть, "розробити плани розвитку та підтримки офіцерів, щоб допомогти їм відповідати стандартам".

Sun нагадує, що за даними 2012 року два з трьох офіцерів лондонської поліції мали зайву вагу чи страждали від ожиріння.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС