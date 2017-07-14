Культогляд: невідомі пісні Боуї і Queen

Копирайт изображения Reuters Image caption Чи існують невідомі досі записи спільних пісень Queen і Девіда Боуї? Дізнається видання Guardian

Нова стрічка Клінта Іствуда про американських героїв, чутки про одразу декілька спільних пісень Queen та Девіда Боуї, розкішне життя дочки подружжя Бекхемів та втома кіноглядачів від сіквелів на відомі блокбастери - про все це в культогляді.

Герої зіграють себе

Клінт Іствуд готує новий фільм на основі реальних подій - цього разу, про трьох американців, які кілька років тому зупинили озброєного нападника у французькому поїзді. Режисер вдався до безпрецедентного кроку - головні ролі у стрічці "15:17 до Парижа" гратимуть реальні герої.

Як розповідає Daily Telegraph, самих себе у картині зображуватимуть Ентоні Седлер, Алек Скарлатос та Спенсер Стоун. Саме ці троє друзів, двоє з яких на той момент мали досвід у лавах збройних сил США, нейтралізували нападника, який намагався відкрити вогонь по пасажирах. Інцидент стався у серпні 2015 року у потязі, що прямував з Амстердама до Парижа. З того часу цих чоловіків шанують як справжніх героїв і у Франції, і у США.

Щоправда, акторського досвіду у жодного з них немає, хоча Скарлатос брав участь у американському реаліті-шоу "Танці з зірками".

"В основі фільму лежатиме книга про їхній досвід, яка також називається "15:17 до Парижа". Картина розповідатиме про історію їхньої дружби, в тому числі міститиме згадки про дитинство у Сакраменто, штат Каліфорнія", - додає видання.

Як нагадує Daily Telegraph, це не перший фільм, в якому Клінт Іствуд досліджує реальні історії американських героїв. У 2013 році він зняв картину "Американський снайпер", що розповідає про ветерана війни в Іраку. А минулого року він став режисером стрічки "Саллі" про капітана літака, що у 2009 році здійснив аварійну посадку на річці Гудзон.

Боуї та Queen - є і інші пісні?

З моменту виходу знаменитої пісні "Under Pressure" була записана Боуї і Queen у 1981 гурту Queen та Девіда Боуї минуло вже понад 35 років, але композиція і досі залишається хітом. Але що як це був не єдиний спільний трек цих музикантів?

Чоловік на ім'я Пітер Гінс, який очолював бригаду техніків, що допомагала Queen під час концертних турів, заявив, що група та співак тоді ж записали ще кілька "сирих але хороших" пісень. Про це він заявив газеті Guardian. Пан Гінс каже, що був присутнім у студії під час запису треків.

Image caption "Under Pressure" була записана Боуї і Queen у 1981

Інформацію поки що не підтвердили ані менеджери Queen, ані представники Боуї, який помер від раку минулого року. Але розповіді пана Гінса частково підтверджуються нещодавньою заявою гітариста гурту Браяна Мея. Той повідомив, що між Боуї та Фредді Меркюрі під час запису виникали суперечки, але саме завдяки цьому пісня і вийшла "такою чудовою".

"Не все, що ми робили під час тих сесій, побачило світ", - цитує Guardian зауваження пана Мея.

Сам пан Гінс сказав, що записи були "спонтанними", музиканти "бавилися" та грали одне одному свої композиції.

"Я можу впевнено сказати, що це були завершені пісні, не зміксовані, але повноцінні та готові. Чи належать вони представникам Боуї або Queen? Можливо, саме через це ці пісні і досі не побачили світ ", - наводить його слова Guardian.

Розкішне життя Гарпер

Вечірки у Букінгемському палаці, модні покази та запатентоване ім'я - так виглядає дитинство Гарпер, маленької доньки Девіда та Вікторії Бекхемів, розповідає Daily Mirror.

Зокрема, свій шостий день народження минулого тижня Гарпер із друзями святкувала за чаюванням у головній королівській резиденції. Туди їх запросив принц Ендрю, а для селфі з гостями позувала його дочка, принцеса Юджені.

Але за даними видання, візит до палацу не був поодиноким прикладом розкішного життя дочки відомого футболіста та знаменитої "Пош Спайс".

"Вона займається у Королівській школі балету, робить ескізи для колекцій своєї мами та подорожує у приватних літаках на модні покази по всьому світу", - пише Daily Mirror.

Копирайт изображения PA Image caption Девід Бекхем привітав 6-річну доньку у Instagram

У віці трьох років вона вже мала в активі пропозиції від виробників дизайнерського одягу, додає видання.

Але як зауважує газети, яким би не був спосіб життя дівчинки, працювати їй все ж таки доведеться, адже Бекхеми намагаються розвивати в дітях працьовитість.

"Тому тільки-но Гарпер виповниться 15 років, її, так само як і її братів, може очікувати суботня робота - подавати каву у західних районах Лондона. Але принаймні вона стоятиме за стійкою у шикарному вбранні", - резюмує Daily Mirror.

Глядачам набридли франшизи

Глядачі дещо втомилися від нескінченних сіквелів відомих блокбастерів. Такий висновок робить Independent, коментуючи достатньо скромні заробітки таких картин за останні кілька років.

Газета прогнозує, що така сама доля спіткає і "Війну за планету мавп", яка має вийти на екрани наступного тижня. Причому, у таких випадках не допомагають ані якість фільму, ані позитивні оцінки критиків.

Після невдач минулого року, глядачі навряд чи побачать продовження "Дня незалежності", "Льодовикового періоду" та "Аліси у країні чудес", вважає видання. Цього року до цього списку цілком можуть додатися "Пірати Карибського моря". Та навіть традиційно хітовим "Трансформерам" не вдалося повторити фінансовий успіх своїх попередників, пише Independent.

З чим пов'язана така тенденція? На думку газети, частково так сталося через намагання кіностудій створити цілі імперії зі своїх кіносерій, що не завжди вдається. Наприклад, Universal намагається сюжетно пов'язати свої фільми - зокрема, "Мумія" містить чимало посилань на майбутні картини з цієї ж серії. Видання ж вважає, що краще було б одразу розповідати "хорошу, зрозумілу, цікаву" історію.

Іншим виходом з цієї ситуації може стати випуск дешевших картин з чіткою цільовою аудиторію. Наприклад, компанія Sony наступного року планує випустити спін-офф "Людини-павука" під назвою Venom, на який у кінотеатри пускатимуть тільки дорослих глядачів, додає Independent.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC