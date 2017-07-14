"Огидні та вульгарні" компліменти Трампа - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Трампа знову критикують за слова про жінок

Через що Трампа звинуватили у сексизмі під час візиту до Франції, що спільного між американським та французьким президентами, скільки демократів готові кинути пити заради імпічменту Трампа та хто є британським предком Емануеля Макрона - в огляді преси.

"Вульгарний" Трамп

Користувачі соціальних мереж розкритикували Дональда Трампа за "огидний" комплімент дружині французького президента Бріджит Макрон, пише Guardian.

Під час свого офіційного візиту до Франції, американський лідер зауважив, що пані Макрон перебуває у "такій хорошій формі".

"Повторивши комплімент президенту Макрону, Трамп знову повернувся до Бріджит Макрон і сказав: "Красуня". Її відповідь була незрозумілою", - пише видання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Це нагадування про те, що Трамп і чоловіки мають владу над нашими тілами"

Користувачі соцмереж майже миттєво звинуватили Трампа в сексизмі.

"Коментарі з приводу тіла людини є огидними та переходять межу", - написала відео продюсер та письменниця-феміністка Алекс Берг, порівнявши ремарку Трампа із "непристойним зауваженням". "Це нагадування про те, що Трамп і чоловіки мають владу над нашими тілами".

Американська документалістка та актриса Джен Сібел Ньюсем назвала комплімент Трампа "вульгарним".

"Пане Трамп, жінки не бажають чути непрохані зауваження стосовно того, що ви думаєте про наші тіла. Це вульгарно, та дуже недоречно", - написала Ньюсем в Twitter.

Попри великий розголос, Білий Дім відмовився коментувати інцидент, пише Guardian.

Кинути пити заради імпічменту

Три з чотирьох представників Демократичної партії США припинили б пити до кінця життя заради імпічменту Трампа, пише Independent.

Видання посилається на опитування detox.net - групи, яка займається пропагандою алко- та наркодетоксифікації.

Копирайт изображения Getty Images\AFP Image caption Шанси на імпічмент пана Трампа все ще видаються дуже примарними

За підсумками дослідження, 73% демократів могли б забути про алкоголь заради усунення чинного президента від влади. Водночас, лише 17% республіканців, представником яких є Трамп, погодились би на пропозицію. Відразу 31% прихильників Республіканської партії погодився б утриматися від вживання міцних напоїв аби тільки преса припинила критикувати президента.

Цього тижня конгресмен-демократ Бред Шерман формально запропонував імпічмент Трампа, звинувативши його у перешкоджанні правосуддю.

"Втім, шанси на імпічмент пана Трампа все ще видаються дуже примарними. Зараз республіканці контролюють обидві палати Конгресу, й існує дуже маленька ймовірність, що багато республіканців готові були б відмовитися від пана Трампа попри всю полеміку, яку він викликає", - зауважує Independent.

"Схожість" Трампа із Макроном

Washington Post пише про те, що Дональд Трамп та його французький колега Емануель Макрон, яких раніше вважали "суперниками", насправді "мають дуже багато спільного".

Серед ознак "схожості" двох лідерів видання називає наступні. По-перше, обидва є "політичними аутсайдерами". По-друге, вони мають "полемічні" стосунки із ЗМІ. Подібними є й передвиборчі обіцянки - і Трамп, і Макрон говорили про плани "радикально реорганізувати істеблішмент та позбавити свої столиці від владних гравців і бюрократів".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мають дуже багато спільного, пише про президентів Washington Post

Також президенти наголошували на своїй "дружній" політиці щодо бізнесу та намагаються протидіяти тероризму діями, які за словами критиків, порушують свободи громадян.

Крім того, президенти, "здається, насолоджуються розкішшю" відомих ресторанів, як-от "Жюль Верн" на Ейфелевій вежі, де вони вечеряли напередодні, та "помпою", яка супроводжує їхнє президентство.

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"Вони обидва прагнуть монополії на увагу публіки та їх приваблює постійна увага ЗМІ. Також існує схожий тип нарцисизму. Обидва демонструють волю до влади проти парламенту та проти преси - без жодного розділення чи балансу влади", - цитує французького історика Патріка Вея Washington Post.

Британський предок Макрона

Daily Mirror стверджує, що президент Франції є "прямим нащадком" бристольського м'ясника Джорджа Вільяма Робертсона, який був нагороджений за битву при Соммі у Франції під час Першої світової війни.

Видання провело "глибоке дослідження" та встановило наступні факти. Після закінчення Першої світової війни пан Робертсон, м'ясник із Бристоля, залишився у Франції, де одружився і в нього народились три доньки. Одна з них, Жаклін, згодом вийшла заміж за представника родини Макронів у північній Франції та є бабцею чинного президента.

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"Це значить, що 39-річний Макрон, який переконливо прийшов до влади в травні, технічно є на одну восьму британцем", - пише видання.

Цікаво, що прапрадід президента згодом розлучився із дружиною-француженкою та повернувся до Британії, де згодом одружився знову. За інформацією газети, він розірвав усі стосунки зі своєю французькою родиною, через що пан Макрон так мало знав про нього.

Коли в першої леді Франції запитали про лінію Робертсона в генеалогічному дереві, вона відповіла: "Нам надсилають дуже багато варіантів генеалогії Макронів, і це є той випадок, коли би дуже хочемо дізнатись більше."

Водночас Daily Mirror висловила побоювання, що "кровні зв'язки Макрона із Бристолем можуть також посилити його позицію проти брекзиту".

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС