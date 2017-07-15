Макрон вирішив зблизитися із Трампом - ЗМІ

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Про відносини між президентами США та Франції, зустріч Трампа-молодшого з росіянами та погляди британців на клубне життя - в огляді іноземної преси.

"Броманс" президентів

Новообраний французький президент Еммануель Макрон, схоже, вирішив зблизитися з Дональдом Трампом. Про це пише Los Angeles Times.

Видання зауважує, що стосунки американського президента з європейськими лідерами, зокрема з Ангелою Меркель, досить напружені. А під час виборів у Франції Дональд Трамп досить відверто підтримував суперницю пана Макрона Марін Ле Пен.

Еммануель Макрон почав "заманювати" Трампа два тижні тому, запросивши його відвідати парад з нагоди Дня Бастилії і 100-річчя вступу США до Першої світової війни.

Парад і вечеря двох президентських подружжів у Ейфелевій вежі припали до душі американському президентові, припускає видання. Його традиційні міні-звіти у Twitter рясніли епітетами на кшталт "чудовий" і "неймовірний".

Французький президент, зі свого боку, не тільки прийняв "дорогого Дональда" з помпою, але і нейтралізував ті моменти, щодо яких погляди президентів розходяться. Зокрема, питання кліматичних змін.

Теплий прийом Трампа з боку французького президента приємно потішив Білий дім. Адже останнім часом на президента США сипалися неприємності, зокрема через публікацію Дональдом Трампом-молодшим електронного листування про його зустріч із російською адвокатесою Наталією Весельницькою у червні 2016 року, - пише газета.

Суперечлива зустріч

В історії зустріч Дональда Трампа-молодшого із російською адвокатесою Наталією Весельницькою з'являються нові подробиці, пише New York Times.

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Як стало відомо під тиском ЗМІ, Трамп-молодший зустрівся з нею у червні 2016 року. Вона, начебто, мала "компрометуючу інформацію на Гілларі Клінтон".

Втім, достеменно невідомо, хто окрім сина Дональда Трампа, зятя Трампа Джареда Кушнера і політтехноголога Пола Манафорта ще брав участь у цій зустрічі.

Не зрозуміло також, про яку саме інформацію йшлося, і яким чином її отримали росіяни.

Довгий час Трамп-молодший взагалі приховував факт цієї зустрічі, а пізніше тричі змінював версії щодо її подробиць.

Нещодавно стало відомо, що на зустрічі також був колишній працівник контррозвідки КГБ, а тепер американський громадянин Рінат Ахметшин.

У бізнес і політичних колах США його знають як лобіста інтересів Росії та колишніх радянських республік.

Як пояснив сам Ахметшин, його участь була пов'язана з його діяльністю, спрямованою на зміну так званого "Закону Магницького".

Відповідно до згаданого документу, США ввели санкції проти росіян, яких підозрюють в порушенні прав людей.

"Рідка зброя"

Британія планує "найближчими днями" запровадити нові закони, які обмежать продаж та зберігання корозійних речовин, йдеться у статті The Times.

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Нові правила зумовлені збільшенням кількості нападів із використанням кислоти.

Зокрема, планується запровадити суворіші терміни ув'язнення, а також заборонити продаж хімічних речовин людям віком до 18 років.

За прогнозами газети, нові закони оголосять протягом 48 годин.

Видання нагадує, що Велика Британія є одним зі світових лідерів за кількістю зареєстрованих нападів із використанням кислоти.

Стаття також закликає зробити менш небезпечними товари, до складу яких входить кислота і які доступні у відкритому продажі.

Клубно-пенсійний вік

Якщо вам виповнилося 37 років, клубне життя для вас закінчилося. Принаймні так вважає велика кількість респондентів дослідження, проведеного у Британії, пише Independent.

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"Жахливі 37 відсотків респондентів заявили, що немає нічого більш "патетичного", ніж бачити гуляк віком від 40 до 50 років в оточенні 20-річних", - пише видання.

Втім, як виявилося, для більшості британців запальне життя з нічними вечірками закінчується після 30.

"31 рік - це вік, коли британці міняють текілу на доставку їжі", - йдеться у статті. Майже половина з 5 000 респондентів заявили, що радше оберуть затишний вечір перед телевізором, аніж візит до пабу або клубу. На думку 30%, ідеальний вечір передбачає відпочинок вдома і перегляд фільмів чи програм.

Для цього є і економічні причини.

За даними газети, вечірні розваги у місті коштуватимуть біля 35 фунтів (у Лондоні дорожче), а затишний вечір вдома з напоями та їжею - 17 фунтів.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС