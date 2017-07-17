Спортогляд: Федерер "витанцьовував" на кортах Вімблдону
Тріумф Роже Федерера на Вімблдоні, чи зникне Сільверстоун із сезону Формули-1 і через що Роналду образився на іспанців - про це в огляді спортивних новин.
Так твориться історія
Тріумф Роже Федерера на цьогорічному Вімблдоні є головною спортивною новиною тижня. Сторінки британських видань рясніють висловлюваннями захвату через його рекордну восьму перемогу на цьому чи не найпрестижнішому турнірі Великого Шолома.
"Роже Федерер - надзвичайний, чудовий посланець спорту і найкращий тенісист з усіх будь-коли народжених на цій планеті. Що ще можна сказати про Федерера? Чолов'яга, якому через місяць "стукне" 36, останні два тижні витанцьовував на кортах, як підліток на дискотеці", - так написало про гравця видання Independent.
Guardian взялася перелічувати всі інші досягнення Федерера. Газета нагадала, що у віці 35 років він став найстаршим чемпіоном, який виграв Вімблдон, і першим тенісистом за останніх 40 років, який здобув цей титул, не програвши жодного сету. До нього це вдавалося лише Бьорну Боргу у 1976-му.
Цьогорічна перемога стала 19-ою для Федерера на турнірах Великого Шолома. "Ці вісім титулів (переможця Вімблдона. - Ред.) ставлять його попереду Піта Сампраса і Вільяма Реншоу, які вигравали Вімблдон по сім разів, і виводять його в ранг найуспішніших гравців серед чоловіків, які виступали на цих кортах", - пише Guardian.
Сам тенісист вже висловлює надію, що виступатиме на Вімблдоні наступного року, і сподівається на дев'ятий трофей. "Творити історію саме тут на Вімблдоні значить для мене дуже багато, - цитує його Guardian. - Вімблдон завжди був моїм найулюбленішим турніром. На його кортах виступали мої герої. Саме розуміння цього робило мене кращим гравцем".
Вінус Вільямс списувати зарано
Багато уваги приділяє спортивна преса Великої Британії і жіночому одиночному розряду Вімблдона. Хоча цьогорічна переможниця, іспанка Гарбіньє Мугуруса, отримала велику порцію схвальних відгуків як майбутня зірка жіночого тенісу, Guardian наголошує, що її суперницю, Вінус Вільямс, списувати у резерв ще зарано.
Якість гри 37-річної тенісистки була настільки високою протягом усього турніру, що газета переконує своїх читачів: "Запізніле відродження американки ще не закінчилося. Після програшу Гарбіньє Мугурусі вона зосередиться на US Open, який вона вигравала у 2000 і 2001 роках".
Guardian нагадує, що шлях до цьогорічного фіналу Вінус проклала трьома перемогами поспіль над тенісистками, які народилися у 1997-му році. Вже тоді 17-річна Вільямс вперше вийшла на корт Вімблдона. Розповідає газета і про боротьбу Вінус із невиліковною автоімунною хворобою протягом останніх 10-ти років, і про трагічну дорожньо-транспортну пригоду, через яку Вільямс опинилася в центрі кримінального розслідування.
"Але попри все, Вінус робила те, що вона вміє робити найкраще, - наполегливо працювати", - пише Guardian. І саме ця наполегливість дає право тенісистці стверджувати: "Цього року я багато разів опинялася в ситуації, коли була близька до великих перемог. Це ті ситуації, в яких я хочу опинятися й надалі. Я вірю, що я можу це робити".
Формула 1 залишить Британію?
Минулі вихідні дали підстави радіти і британським вболівальникам перегонів Формула 1. Англієць Хамільтон з команди Mercedes виграв британський Гран-прі у Сільверстоуні - вп'яте за його кар'єру і вчетверте поспіль за останні роки.
На думку газети Telegraph, це досягнення вже ставить Хамільтона в один ряд із такими видатними іменами Формули 1, як Кларк, Прост, Сенна і Шумахер, попри той факт, що цьогорічним чемпіонат ще не закінчився і лідирує в ньому заклятий суперник англійця - Себастіан Феттель із команди Ferrari. До речі, Telegraph зазначає, що перегони в Сільверстоуні виявилися невдалими для Феттеля. Він "приплентався" до фінішу сьомим, пише Telegraph, після того, як на передостанньому колі у нього розірвалася шина.
На тлі успіху Хамільтона фанатів Формули 1 чекала і не надто радісна новина. Велика Британія, вірогідно, втратить право приймати ці перегони. Власники Сільверстоуна вже офіційно повідомили організаторів Формули 1, що траса не зможе приймати британський Гран-прі через фінансові труднощі.
Газета Guardian розповідає, що за чинним контрактом, Сільверстоун повинен проводити перегони до 2026 року. В контракті є положення про те, що власники траси можуть вийти із домовленостей, починаючи з 2019 року. Минулого тижня вони повідомили Формулу 1 про свій намір скористатися цим правом.
Guardian пише, що таке рішення надто розчарувало і організаторів, і прихильників перегонів, адже Сільверстоун приймав Формулу 1 з року її заснування у 1950-му. Керівництво перегонів наразі заявляє, що буде намагатися переконати власників траси змінити рішення і знайти взаємовигідну формулу співпраці.
Роналду образився
Футбольним світом ширяться чутки, що португальська зірка мадридського "Реалу" хоче розірвати контракт із цим клубом через "надмірну і упереджену увагу" до нього іспанських правоохоронних органів, повідомляє Independent.
Видання пише, що власника Золотого м'яча і звання кращого футболіста року за версією ФІФА підозрюють в ухиленні від сплати податків на мільйони євро. І хоча сам Роналду заперечує будь-які порушення закону, подейкують, що через той податковий скандал він і хоче залишити Мадрид.
Independent додає, що Роналду може поміняти сонячну Іспанію на Туманний Альбіон і приєднатися до "Манчестер Юнайтед".
Наразі, за інформацією Independent, тренер "Манчестера" Жозе Моуріньо спростовує такі чутки. Він заявив виданню, що отримати Роналду для клубу - це "місія неможлива". "Та й нам ніколи не спадало таке на думку. Він занадто важливий гравець для свого клубу, включно із фінансовою складовою", - цитує пана Моуріньо Independent.
Інша зірка Мадрида, Гарет Бейл, заявив виданню, що не має жодної гадки про плани Роналду. Він сказав, що контракт Роналду з іспанським клубом є чинним до 2021 року, і висловив сподівання, що на початку нового сезону португальський нападник вийде на поле у складі його команди.
Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС