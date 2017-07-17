Спортогляд: Федерер "витанцьовував" на кортах Вімблдону

Копирайт изображения PA Image caption "Федерер - надзвичайний, чудовий посланець спорту і найкращий тенісист з усіх будь-коли народжених на цій планеті", - пише Independent

Тріумф Роже Федерера на Вімблдоні, чи зникне Сільверстоун із сезону Формули-1 і через що Роналду образився на іспанців - про це в огляді спортивних новин.

Так твориться історія

Тріумф Роже Федерера на цьогорічному Вімблдоні є головною спортивною новиною тижня. Сторінки британських видань рясніють висловлюваннями захвату через його рекордну восьму перемогу на цьому чи не найпрестижнішому турнірі Великого Шолома.

"Роже Федерер - надзвичайний, чудовий посланець спорту і найкращий тенісист з усіх будь-коли народжених на цій планеті. Що ще можна сказати про Федерера? Чолов'яга, якому через місяць "стукне" 36, останні два тижні витанцьовував на кортах, як підліток на дискотеці", - так написало про гравця видання Independent.

Guardian взялася перелічувати всі інші досягнення Федерера. Газета нагадала, що у віці 35 років він став найстаршим чемпіоном, який виграв Вімблдон, і першим тенісистом за останніх 40 років, який здобув цей титул, не програвши жодного сету. До нього це вдавалося лише Бьорну Боргу у 1976-му.

Цьогорічна перемога стала 19-ою для Федерера на турнірах Великого Шолома. "Ці вісім титулів (переможця Вімблдона. - Ред.) ставлять його попереду Піта Сампраса і Вільяма Реншоу, які вигравали Вімблдон по сім разів, і виводять його в ранг найуспішніших гравців серед чоловіків, які виступали на цих кортах", - пише Guardian.

Сам тенісист вже висловлює надію, що виступатиме на Вімблдоні наступного року, і сподівається на дев'ятий трофей. "Творити історію саме тут на Вімблдоні значить для мене дуже багато, - цитує його Guardian. - Вімблдон завжди був моїм найулюбленішим турніром. На його кортах виступали мої герої. Саме розуміння цього робило мене кращим гравцем".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вінус Вільямс обіймає переможницю Вімблдону Гарбіньє Мугурусу

Вінус Вільямс списувати зарано

Багато уваги приділяє спортивна преса Великої Британії і жіночому одиночному розряду Вімблдона. Хоча цьогорічна переможниця, іспанка Гарбіньє Мугуруса, отримала велику порцію схвальних відгуків як майбутня зірка жіночого тенісу, Guardian наголошує, що її суперницю, Вінус Вільямс, списувати у резерв ще зарано.

Якість гри 37-річної тенісистки була настільки високою протягом усього турніру, що газета переконує своїх читачів: "Запізніле відродження американки ще не закінчилося. Після програшу Гарбіньє Мугурусі вона зосередиться на US Open, який вона вигравала у 2000 і 2001 роках".

Guardian нагадує, що шлях до цьогорічного фіналу Вінус проклала трьома перемогами поспіль над тенісистками, які народилися у 1997-му році. Вже тоді 17-річна Вільямс вперше вийшла на корт Вімблдона. Розповідає газета і про боротьбу Вінус із невиліковною автоімунною хворобою протягом останніх 10-ти років, і про трагічну дорожньо-транспортну пригоду, через яку Вільямс опинилася в центрі кримінального розслідування.

"Але попри все, Вінус робила те, що вона вміє робити найкраще, - наполегливо працювати", - пише Guardian. І саме ця наполегливість дає право тенісистці стверджувати: "Цього року я багато разів опинялася в ситуації, коли була близька до великих перемог. Це ті ситуації, в яких я хочу опинятися й надалі. Я вірю, що я можу це робити".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Англієць Хамільтон з команди Mercedes виграв британський Гран-прі у Сільверстоуні

Формула 1 залишить Британію?

Минулі вихідні дали підстави радіти і британським вболівальникам перегонів Формула 1. Англієць Хамільтон з команди Mercedes виграв британський Гран-прі у Сільверстоуні - вп'яте за його кар'єру і вчетверте поспіль за останні роки.

На думку газети Telegraph, це досягнення вже ставить Хамільтона в один ряд із такими видатними іменами Формули 1, як Кларк, Прост, Сенна і Шумахер, попри той факт, що цьогорічним чемпіонат ще не закінчився і лідирує в ньому заклятий суперник англійця - Себастіан Феттель із команди Ferrari. До речі, Telegraph зазначає, що перегони в Сільверстоуні виявилися невдалими для Феттеля. Він "приплентався" до фінішу сьомим, пише Telegraph, після того, як на передостанньому колі у нього розірвалася шина.

На тлі успіху Хамільтона фанатів Формули 1 чекала і не надто радісна новина. Велика Британія, вірогідно, втратить право приймати ці перегони. Власники Сільверстоуна вже офіційно повідомили організаторів Формули 1, що траса не зможе приймати британський Гран-прі через фінансові труднощі.

Газета Guardian розповідає, що за чинним контрактом, Сільверстоун повинен проводити перегони до 2026 року. В контракті є положення про те, що власники траси можуть вийти із домовленостей, починаючи з 2019 року. Минулого тижня вони повідомили Формулу 1 про свій намір скористатися цим правом.

Guardian пише, що таке рішення надто розчарувало і організаторів, і прихильників перегонів, адже Сільверстоун приймав Формулу 1 з року її заснування у 1950-му. Керівництво перегонів наразі заявляє, що буде намагатися переконати власників траси змінити рішення і знайти взаємовигідну формулу співпраці.

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Роналду образився

Футбольним світом ширяться чутки, що португальська зірка мадридського "Реалу" хоче розірвати контракт із цим клубом через "надмірну і упереджену увагу" до нього іспанських правоохоронних органів, повідомляє Independent.

Видання пише, що власника Золотого м'яча і звання кращого футболіста року за версією ФІФА підозрюють в ухиленні від сплати податків на мільйони євро. І хоча сам Роналду заперечує будь-які порушення закону, подейкують, що через той податковий скандал він і хоче залишити Мадрид.

Independent додає, що Роналду може поміняти сонячну Іспанію на Туманний Альбіон і приєднатися до "Манчестер Юнайтед".

Наразі, за інформацією Independent, тренер "Манчестера" Жозе Моуріньо спростовує такі чутки. Він заявив виданню, що отримати Роналду для клубу - це "місія неможлива". "Та й нам ніколи не спадало таке на думку. Він занадто важливий гравець для свого клубу, включно із фінансовою складовою", - цитує пана Моуріньо Independent.

Інша зірка Мадрида, Гарет Бейл, заявив виданню, що не має жодної гадки про плани Роналду. Він сказав, що контракт Роналду з іспанським клубом є чинним до 2021 року, і висловив сподівання, що на початку нового сезону португальський нападник вийде на поле у складі його команди.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС