Огляд ЗМІ: боротьба за медреформу в Україні

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В огляді іноземної преси від 18 липня:

Боротьба за медичну реформу в Україні.

Відсутність покарання для винуватців трагедії MH17.

"Ленінопад" в Україні.

Британська допомога українській армії.

"Боротьба триває"

Реформа медицини була однією з найбільших надій на успішні перетворення після Майдану і втілити її має американка українського походження Уляна Супрун, "останній іноземний технократ в українському уряді", пише Анна Нємцова у Daily Beast.

Супрун могла би багато розповісти держсекретарю США Рексу Тіллерсону про корупцію в Україні під час його нещодавнього візиту, вважає пані Нємцова. Але той із нею не зустрівся.

Наша команда ефективно працювала, аби підготувати реформу, але на найвищому рівні не стало політичної волі її продовжити Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров'я України

"Вона воює з корупційною машиною, яка охоплює схеми на мільярди доларів, що реалізуються можновладними лікарями та фармацевтичною мафією", - пише Нємцова.

Минулого тижня, нагадує автор статті, реформа, яка "покликана зекономити мільйони доларів для бюджету, покласти край відкатам та призвести до зменшення доходів деяких окремих лікарів", зіткнулася з перешкодою.

"Наша команда ефективно працювала, аби підготувати реформу, але на найвищому рівні не стало політичної волі її продовжити", - каже Уляна Супрун.

Втім, за словами Нємцової, "боротьба триває".

Ленін і українці

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Куди поділися всі статуї Леніна, яких в Україні на початку її незалежності нараховувалося близько 5500?

Таке запитання поставили швейцарський фотограф Нілс Акерман і французький журналіст Себастіен Гобер. Причому так, що написали про це книгу, де пояснили через призму пам'ятників ставлення українців до власного минулого, теперішнього та майбутнього.

"Ми швидко зрозуміли, що це щось дуже глибоке і дуже серйозне і значить багато для сучасної України", - розповів Гобер New York Times.

За словами авторів, статуї, які вони відшукали, були в різному стані: деякі були повністю занедбані, деякі очікували на продаж з аукціону, деякі були перефарбовані в кольори українського прапора, деякі були переплавлені, а одна навіть стала донором для пам'ятника олімпійському чемпіону Володимиру Голубничому.

Як пише New York Times, зустрічі Гобера з простими українцями, чиновниками та охоронцями під час його подорожей країною відкрили для нього різницю у поглядах на радянське минуле, вплив сучасної Росії та ставленні до "ленінопаду".

"Це не те, що якщо ви поїдете на схід, то вони хочуть Леніна, а якщо на захід, то там хочуть його знищити", - сказав пан Гобер.

"Ці відмінності не тільки стосуються географії, вони проходять через покоління, соціальні та економічні критерії, залежать від того, чи це місто чи село".

Заклик до дій

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Жодну людину не було покарано або притягнуто до суду через збиття лайнера "Малайзійських авіаліній" MH17 в небі над Донбасом, пише Девід Патрікаракос у Guardian.

"Трагедія MH17 ілюструє дві речі: по-перше, дедалі агресивніша Росія стає не меншою проблемою, а більшою. Хоча погляди світу відвернулися від конфлікту в Україні, він продовжує вирувати. І друге - ми, на Заході, особливо в Британії, чий лондонський Сіті Росія використовує для відмивання грошей, є співучасниками", - пише він.

За його словами, відмивання грошей здебільшого відбувається шляхом купівлі нерухомості.

За даними, які містяться в книзі Бена Джуди "Прокляття клептократії", які цитує Патрікаракос, анонімні офшорні компанії вже володіють більш ніж 37 тисячами об'єктів нерухомості в Лондоні.

При цьому Національне агентство з питань злочинності вже попередило, що рівень відмивання грошей в столиці становить "стратегічну загрозу економіці та репутації Британії".

Тільки єдина Європа може боротися із Кремлем Guardian

"Російський вплив на Британію більший, ніж в будь-який момент Холодної війни, - переймається Патрікаракос. - Такий стан речей неприйнятний. Спершу ми повинні підтвердити відданість європейській єдності, навіть попри брекзит. Тільки єдина Європа може боротися з Кремлем. Друге, ми повинні переглянути фінансові правила".

Британія допоможе

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Рішення Британії збільшити допомогу українській армії, "яка бореться проти проросійських сил", імовірно, призведе до збільшення напруження у відносинах із Кремлем, прогнозує Mirror.

Мова йде про розширення навчальної підготовки українських військових, яка включатиме нові курси з протидії атакам з боку снайперів, обстрілам з бронетранспортерів та мінометів.

Збільшуючи програму навчання, ми посилаємо чіткий сигнал підтримки народу України і твердої відданості її суверенітету, незалежності і територіальній цілісності Майкл Фелон, міністр оборони Британії

Місія під назвою "Операція Орбітал" дотепер зосереджувалася на навчанні із розпізнавання мін та саморобних вибухових речовин, наданні медичної допомоги та плануванні логістики на полі бою.

"Ми продовжуємо стояти пліч-о-пліч з нашими українськими друзями, які протистоять російській агресії", - заявив міністр оборони Британії сер Майкл Фелон під час представлення нового пакету допомоги.

"Це навчання оборонного характеру допоможе захистити українські війська від загроз, з якими вони стикаються щодня, - сказав він. - Збільшуючи програму навчання, ми посилаємо чіткий сигнал підтримки народу України і твердої відданості її суверенітету, незалежності і територіальній цілісності".

Як нагадує видання, рішення про розширення підтримки української армії було оголошено в день третіх роковин загибелі 298 пасажирів літака "Малайзійських авіаліній" MH17, серед яких було 10 британців, в небі над східною Україною.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС