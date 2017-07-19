Чи виживе Британія без мігрантів - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption У лютому в Лондоні пройшли протести на підтримку мігрантів та громадян ЄС, які працюють у Британії

В огляді преси:

плюси і мінуси міграції

боротьба з палінням у Британії

електронні сигарети.

Британія без мігрантів

Через "брекзит" у Британії може не залишитись достатньої кількості кваліфікованих іноземних працівників. Компанії тиснуть на прем'єрку Терезу Мей і вимагають, щоб вона відмовилися від обіцянки зменшити кількість мігрантів, що є частиною плану виходу країни з ЄС, повідомляє Independent.

За інформацією видання, багато британських компаній в галузі будівництва, транспорту і гостинності вже відчули негативні наслідки референдуму про вихід країни з Євросоюзу. Невизначеність змушує багатьох громадян країн ЄС, які були працевлаштовані у Великій Британії, повертатися до своїх країн.

Виконавчий директор британської Конфедерації з найму і працевлаштування Кевін Грін вважає, що "брекзит ускладнює ситуацію".

"У Лондоні, наприклад, третина людей, що працюють у сфері будівництва, є громадянами країн ЄС, і важко зрозуміти, як компанії виживатимуть, якщо їхніх співробітників не заохочуватимуть залишитися у країні, аби продовжувати працювати на нашу економіку", - цитує його Independent.

Пан Грін переконаний, щоб забезпечити зростання, підприємствам потрібно більше людей.

Independent також наводить думку депутата парламенту від Ліберальної партії Бена Бредшоу, який є прихильником "м'якого брекзиту".

Він переконаний, що консерватори мають поставити економічні потреби країни вище за власні ідеологічні принципи.

Пан Бредшоу вважає, що уряд має піклуватися передусім про економіку та послуги, які надає держава. А від ідеї скоротити чисту міграцію до десятків тисяч людей варто відмовитися.

Independent пише, що пані Мей має намір дотримуватися своєї суперечливої ​​мети, хоча приватно деякі міністри визнають, що вони навряд чи будуть виконані.

Мігранти в ЄС

Про зусилля Європи впорядкувати наплив біженців з Близького Сходу та Африки пише британська Guardian.

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Поки Італія планує ввести тимчасові гуманітарні візи для лівійських мігрантів, Австрія вже попереджає, що може закрити свій кордон.

Газета повідомляє, що запроваджені Італією тимчасові гуманітарні візи дозволять десяткам тисяч мігрантів, які прибули до країни з Лівії, подорожувати всіма країнами Європейського Союзу.

До такого кроку Італія вдалася після того, Рим не отримав практичної підтримки від Німеччини та Франції у питаннях міграційної кризи.

Очевидно, такий підхід влаштовує не всіх, зазначає Guardian.

Австрійський міністр закордонних справ Себастьян Курц вже закликав Італію утримувати всіх мігрантів на островах, аби вони не могли просуватися вглиб континенту, а ідею гуманітарних віз назвав абсурдною.

Проте із наближенням виборів, які пройдуть в Італії наступного року, праві та популістські партії країни дедалі активніше розкручують тему припливу мігрантів і змушують уряд знаходити швидкі способи впорядкування їхньої чисельності, підсумовує Guardian.

Податками по тютюну

Про зусилля уряду Великої Британії зменшити рівень паління тютюну в країні розповідає газета Daily Telegraрh.

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Видання пише, що Кабінет міністрів нещодавно схвалив новий План контролю над палінням. Його мета - виростити покоління, яке повністю відмовиться від куріння.

Британські виробники цигарок вже відчули дію уряду, пише Daily Telegraрh.

Навіть лідери ринку почали втрачати обсяги продажів після збільшення податків на тютюнові вироби на 10%.

До 2022 року уряд планує знизити рівень паління тютюну серед населення до 12%. Газета розповідає, що невдовзі уряд запровадить нові ініціативи, спрямовані на виконання плану.

Цигарки vs електронні сигарети

Чи можуть електронні сигарети вважатися здоровою альтернативою традиційному тютюнопалінню - розмірковує Daily Mail.

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Експерти погоджуються, що електронні сигарети, які перетворюють рідинний нікотин на пару, є безпечнішими за тютюн.

Але багато вчених все ж висловлюють занепокоєння через загрозу цієї альтернативної практики здоров'ю.

Останні дослідження демонструють, що деякі ароматизатори підвищують ризик виникнення важких хвороб легенів.

Daily Mail посилається на доповідь, представлену на конгресі Європейського товариства кардіологів минулого року.

Вона доводить, що використання електронних сигарет призводить до значного пошкодження ключових кровоносних судин, а це підвищує ризик серцевих нападів.

Крім того, багато експертів звертають увагу на те, що після вдихання нікотину у парі підлітки з часом можуть переключатися на паління тютюну, додає Daily Mail.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС