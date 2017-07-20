Огляд преси: старі мобільники знову в моді

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У четвер міжнародні ЗМІ пишуть про таке:

Друга розмова Трампа і Путіна.

Підсумки піврічного перебування Трампа при владі.

Старі мобільники знову в моді?

Антидепресанти та вагітність.

Всього лише розмова?

Washington Post міркує над тим, що означає друга зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, яка пройшла на полях саміту G-20 у Гамбурзі.

Газета каже, що в цьому немає нічого протиправного чи підозрілого, навпаки, за таких обставин додаткова зустріч могла виступати як спосіб послабити напругу.

Тривогу викликають радше запитання щодо імовірних зв'язків американського президента з Москвою, зазначає газета.

"У розмові немає нічого поганого. Значення має те, якою була ця розмова", - пише Washington Post.

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На сьогодні великою проблемою є "епідемія недовіри", яку пан Трамп створив довкола своїх відносин з Росією. Вонагіпертрофує сприйняття навіть тих його контактів, які за інших обставин могли б залишитися непоміченими.

"Цілком резонно турбуватися з приводу того, що він міг сказати пану Путіну", - пише газета і додає, що єдиним, хто може розвіяти це занепокоєння, є сам Трамп.

І доки він цього не зробить, приводи перейматися кожною його розмовою з російським колегою залишатимуться.

Як Трамп "демонтує" США

"Шість способів, у які Дональд Трамп "демонтує" США" - під таким заголовком вийшла велика стаття у ліволіберальному британському виданні Guardian.

Видання проаналізувало зміни у шести сферах в країні за останні півроку відтоді, як мільярдер став президентом.

Серед них - зовнішня та міграційна політика, а також економіка.

Видання каже, що попри побоювання, пан Трамп не розв'язав війни, але задав курс на послаблення ролі США як світового лідера.

Президент тепліше ставиться до Китаю, Росії та Саудівської Аравії з їх авторитарними лідерами, і прохолодніше - до Британії та ЄС. А його напади на пресу "несуть тривожний сигнал диктаторам світу", пише Guardian.

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Щодо економічної сфери - газета згадує, зокрема, що американський президент наказав переглянути закон Додда-Франка. Цей закон передбачав посилення контролю за фінансовими інституціями, які за словами Guardian, запустили найгіршу рецесію в нещодавній історії.

До інших сфер, що на думку Guardian, теж постраждали від дій пана Трампа, належать охорона навколишнього середовища, правосуддя та рівність прав жінок та чоловіків.

Старі мобілки знову в моді?

Нове покоління міленіалів відмовляється від смартфонів і повертається до старих мобільників, розповідає оглядачка Times.

"iPhone все руйнує. Просто в якийсь момент інформації стає забагато", - цитує автор 19-річну власницю старого мобільника.

"Доступ до знань всього світу, що вміщаються у кишеню, позбавляє радощів звичайних пригод, які є найкращим аспектом молодості", - пише оглядач.

Вона також згадує історію дівчини, яка під час зустрічі з друзями годинами могла їм показувати свою стрічку в Instagram.

Тепер її друзі користуються старими стільниковими і планують зустрічі не через популярні месенджери, а по телефону.

Антидепресанти та вагітність

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Вживання антидепресантів вагітними підвищує ризик розвитку аутизму у плоду. Такого висновку дійшли науковці Бристольського університету, повідомляє Daily Telegraph.

Зокрема, дослідники встановили, що імовірність діагностування аутизму в новонароджених, матері яких при надії вживали подібні препарати, була вищою на 41%, ніж серед тих, чиї мами їх не вживали.

Та попри це, загальний ризик залишається невеликим і може зрости від 2,9% до 4,1%, пише газета.

Варто зазначити, що в Британії лікарі прописують антидепресанти 8% вагітних.

"Цілком імовірно, що ризик розвиту аутизму спричинений препаратами, та він також може бути викликаний наслідками перепадів настрою, для усунення яких, власне, їх і рекомендують вживати", - цитує видання професора Єна Джонса.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС