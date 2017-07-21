Культогляд: яка пісня стане найкращою цього літа?

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У культогляді цього тижня:

Якою буде пісня літа-2017?

Імпресіоністи-вигнанці в лондонській галереї "Тейт".

Доля багатостраждального фільму про Фредді Мерк'юрі.

Якою буде найкраща пісня літа?

Літо в розпалі, тож музичні критики і різноманітні чарти почали складати списки найпопулярніших треків сезону відпусток. Як зазначає видання Independent, смаки у всіх різні, й "пісня літа" в кожного своя.

Саме тому видання пропонує покластися на вибір поважного чарту Billboard, який визначає найкращі літні треки ще з 1958 року.

Independent зазначає, що, якщо зібрати разом ці хіти за останні 40 років, то вийде вражаюча ностальгійна збірка, яка ілюструє розвиток світової поп-музики.

От, скажімо:

У 1976 Billboard обрав найкращим треком літа хіт Елтона Джона "Don't go brеaking my heart".

У 1979-му дискотеки світу "розривала" Донна Саммер із піснею "Bad girls".

У 1983-му до чартів увірвався хіт гурту Police і його фронтмена Стінга "Every breath you take".

У 1985-му році прихильники поп-музики виспівували "Shout" разом із дуетом Tears for Fears.

А роком пізніше - "Papa don't preach" разом із Мадонною.

У 1991 році піснею літа обрали баладу Брайана Адамса "Everything I do I do it for you".

Літо 1993-го пройшло під знаком пісні UB40 "I can't help falling in love with you".

А в 1996-му відвідувачі дискотек від Нью-Йорка до Ібіци "запалювали" під "Mакарену" Los Del Rio.

Найкращим треком літа-2016 стала пісня "One Dance" Дрейка.

Яка композиція переможе цього літа - ще невідомо. Хороші шанси у трека Despacito, який уже побив рекорди стрімінг-сервісів.

Копирайт изображения UNIVERSAL MUSIC Image caption Дехто вважає, що найкращою піснею літа можуть назвати латинський хіт Despacito виконавця Luis Fonsi

Імпресіоністи-вигнанці в "Тейт"

У лондонській галереї "Тейт" незабаром відкриється виставка робіт французьких художників-імпресіоністів, які були змушені шукати притулку у Великій Британії.

За даними Guardian, відвідувачі матимуть унікальну можливість вперше побачити шість із 19 робіт Клода Моне, на яких зображено англійський парламент під час заходу сонця.

Крім цих картин, звезених із приватних колекцій з усього світу, "Тейт" представить понад 100 робіт Каміля Піссаро, які ніколи раніше не виставляли у Британії, а також полотна Альфреда Сіслі, Джеймса Тіссо та багатьох інших митців епохи розквіту імпресіонізму.

Як розповідає Guardian, організатори хочуть показати шанувальникам образотворчого мистецтва Туманний Альбіон очима імпресіоністів, які наприкінці ХІХ століття шукали притулку у Британії: тікали через політичні переконання, аби уникнути призову в армію, або через фінансові проблеми.

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Судячи з різноманіття робіт, що їх створили митці у вигнанні, Британія справила на них неабияке враження.

Guardian нагадує, як Моне розповідав одному з колег, що тумани в Лондоні завжди різні: "Ті тумани часом зелені, часом пурпурові. Вони весь час змінюються". Мабуть, саме тому, скажімо, будівлі парламенту знайшли відображення аж на 19 його полотнах.

За іронією долі, жодне з них не залишилося у відкритих колекціях Англії. А відтак організатори вважають величезним досягненням те, що змогли домовитися з власниками аж шести картин, щоби вперше зібрати їх разом.

Експозиція "Імпресіоністи в Лондоні: Французькі митці у вигнанні (1870-1904)" відкриється в галереї "Тейт" 2 листопада і триватиме до 29 квітня 2018 року.

Байопік про Фредді Мерк'юрі

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Біографічна стрічка про колишнього соліста гурту Queen Фредді Мерк'юрі нарешті отримала "зелене світло" після того, як її творці визначилися з виконавцем головної ролі, повідомляє видання Rolling Stone.

Неперевершеного Мерк'юрі у фільмі під назвою "Богемська рапсодія" зіграє актор Рамі Малек.

Режисером стане Брайан Сінгер. Члени гурту Брайан Мей і Роджер Тейлор будуть виконавчими продюсерами. "Він (Рамі Малек. - Ред.) просто живе і дихає Фредді, і це чудово", - розповів Rolling Stone пан Мей.

Зйомки фільму почнуться в Лондоні в середині вересня.

Невдовзі творці стрічки повідомлять, хто гратиме самого пана Мея, барабанщика Роджера Тейлора та колишнього бас-гітариста Джона Дікона. Для масовки залучать фанатів гурту.

Розмови про байопік Мерк'юрі точаться вже 12 років. Попередній проект розвалився після того, як із нього вийшов актор Саша Барон Коен, який мав зіграти Фредді. До цього призвели неузгоджені позиції з іншими учасниками Queen.

Після демаршу Коена ідея воскресла у 2014 році із актором Беном Віншоу як кандидатом на роль Мерк'юрі. Але й цей проект не реалізували.

І ось нарешті в листопаді 2016 року Малік і Сінгер узгодили на умови контракту. Узгоджений також новий сценарій, який пан Мей назвав "справді чудовим".

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС