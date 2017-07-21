Західні ЗМІ: чи помирає в Польщі демократія?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Варшаві 20 липня проти дій влади протестували десятки тисяч людей

Думки в ЦРУ про Росію, спірна польська судова реформа та оптимістичний прогноз для України - в огляді іноземної преси 21 липня.

Бажання "насолити Америці"

Втрата Польщею голосу в ЄС

Громадяни не проти

Світле майбутнє України

Бажання "насолити Америці"

Британське видання Guardian аналізує промову директора ЦРУ Майка Помпео під час Aspen Security Forum.

Як вказує видання, директор ЦРУ висловив думку, що Росія не збирається полишати Сирію та продовжить спроби втручання у внутрішні США, щоб "насолити Америці".

За його словами, він бачив мінімум доказів того, що Росія намагається вибудувати будь-яку серйозну стратегію щодо угрупування "Ісламська держава". А твердження, що Росія є союзником США в ирії не знаходить підтвердження на практиці.

З іншого боку, Помпео висловив сподівання, що США та Росія все ж таки могли б співпрацювати в боротьбі з терором деінде, пише видання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Керівник ЦРУ Майк Помпео

На думку Помпео, не можливо уявити стабільну Сирію, якщо президент Башар аль-Асад залишиться при владі. Він назвав сирійського лідера "іранською маріонеткою".

За його словами, адміністрація Трампа докладає багато зусиль, аби обмежити вплив Ірану, який намагається отримати панівне становище на Близькому Сході, пише видання.

Втрата Польщею голосу в ЄС

Через спірну судову реформу Польща може втратити своє право голосу в ЄС, пише британське видання Daily Mail.

Як пише газета, польські урядовці "розлютили" Брюссель, проголосувавши за закон, який фактично передає Верховний Суд під контроль правлячої партії.

Правляча партія "Право та Справедливість" ухвалила закон попри заперечення з боку ЄС та численні протести в країні, пише видання.

Саме тому Франс Тіммерманс з Європейської Комісії заявив, що ЄС може ініціювати дію закону щодо позбавлення Польщі права голосу. Ця норма, до речі, раніше ніколи не застосовувалась.

Процедура може застосовуватися щодо членів ЄС, які "систематично порушують правила ЄС", каже видання.

Президент Європейської Ради Дональд Туск, колишній прем'єр-міністр Польщі, в свою чергу заявив, що ці закони судів "переносять нас - в політичному сенсі - в часі та просторі назад та на схід".

Громадяни не проти

Польське видання Rzeczpospolita називає 20 липня "фатальним днем для польської демократії", яку до цього часу можна було назвати ліберальною.

Як вказує видання, не всі в Польщі поділяють таку думку, а соціологічні опитування показують, що значна частина поляків або не розуміє проблеми змін законодавства щодо призначення суддів, або навіть підтримує його.

Нещодавнє опитування показало, що суперечка довкола закону про суддів не тільки не послаблює рейтинг правлячої партії, а навпаки - додає їй популярності.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Європейської Ради, поляк Дональд Туск критикує дії Варшави

На думку видання, це вказує не на громадську необізнаність суспільства, а на те, що багато хто насправді вважає, що судові еліти треба замінити. Без застережень щодо брутальності методів.

Газета вказує, що певна частина суспільства сприймає прийняття законів, які дають парламенту та міністру юстиції право призначати та звільняти суддів, "символічним кінцем демократії".

Світле майбутнє України

Майбутнє України світліше, ніж вам здається! Саме так розпочинає свою статтю для National Interest Люк Соффі.

Автор відзначає, що серед новин з України найбільше уваги привертають відомості щодо війни на Донбасі. І це правильно, адже в конфлікті, який вже забрав понад десять тисяч життів, практично щодня продовжують гинути люди, і кінця насильству не видно.

Але, на думку автора, існує ще один чинник, критично важливий для подальшого існування України як держави - економіка.

"Спроби реформувати українську систему врядування, економіку, систему охорони здоров'я та судову систему в той час, коли ведеться боротьба за саме виживання країни, трохи схожі на спроби збудувати корабель, коли ви вже вийшли в море, тобто не легко", - пише автор.

Але свіжі економічні показники вказують на те, що Київ рухається в правильному напрямку.

Макроекономічна ситуація в країні стабілізувалася, каже автор. Дефіцит бюджету був скорочений, і чимало зусиль було докладено аби реструктуризувати зовнішній борг країни.

Головним викликом залишається залучення іноземних інвестицій в країну, зазначає автор. На його думку, США має скористатися можливостями, що пропонує Україна, та підписати договір про вільну торгівлю,

Україна ще має пройти довгу дорогу, але ситуація в країні є не такою безвихідною, як це інколи здається.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, Служба моніторингу ВВС