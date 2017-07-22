Матір російського полоненого Агєєва вже в Україні - преса

В огляді іноземних видань від 22 липня:

Матір полоненого - вже в Україні

Багатошарова історія

Відставка Спайсера: його вижили?

Порції мають бути менші!

Матір полоненого

Копирайт изображения Getty Images Image caption Москва заперечує присутність російських військових в Україні

Світлана Агєєва, матір росіянина Віктора Агєєва, який потрапив у полон українських військових у ‎Луганській області, в'їхала до України разом із кореспондентом Павлом Канигіним, пише російська "Новая газета".

Раніше вона публічно звернулася до президента України Петра Порошенка з проханням звільнити її сина.

Канигін розповів газеті телефоном, що Агєєвій дозволили в'їхати до України за внутрішнім російським паспортом "як виключення".

"Поки, мені здається, я не можу назвати імена та посади людей, які представляють українську сторону. Назвемо їх просто представниками української держави. Підтверджую: вони переконливо пояснили нам свій статус, ми їм довіряємо. У швидкому темпі, я впевнений, ми зможемо сказати, хто нам допоміг і подякувати їм. Але відкладемо це до моменту, коли обіцяна зустріч відбудеться", - цитує його видання.

За словами Канигіна, зустріч матері із сином, орієнтовно, відбудеться протягом наступних днів, місце і час поки невідомі.

"Українська сторона нам гарантувала, що буде можливість зустрічі матері із сином у нормальних умовах, зокрема - наодинці", - додав він.

За словами журналіста, жодні представники російської влади або МЗСу на контакт з нею не виходили, хоча після купівлі квитків до України їй подзвонив співробітник ФСБ і порадив "бути обачною".

Багатошарова історія

Копирайт изображения EPA Image caption Джеф Сешнз дає свідчення в сенаті, на яких забуває згадати про зустріч з Кісляком

Генеральний прокурор США Джеф Сешнз, можливо, все ж таки обговорював питання передвиборчої кампанії Дональда Трампа з російським послом Сергієм Кісляком попри те, що раніше заперечував це, пише the Washington Post.

Принаймні про це свідчать дані перехватів переговорів високопоставлених російських чиновників як у США, так і в Росії, отримані американською розвідкою, а також свідчення кількох колишніх і діючих американських чиновників.

"Як заявив колишній чиновник, дані розвідки свідчать, що Сешнз і Кісляк мали "змістовні" бесіди з питань, які зокрема стосувалися позиції Трампа щодо російської проблематики і перспектив американсько-російських відносин в адміністрації Трампа", - пише видання.

Оскільки ця інформація була отримана з переговорів між Кісляком і Кремлем, існує ймовірність, що російський посол міг неправильно описати або "перебільшити значення" його зустрічей з Сешнзом.

Але, за словами американських чиновників, які мають доступ до розвідданих, Кісляк, чий термін на посаді нещодавно сплив, відрізняється точними рапортами про контакти із представниками влади у Вашингтоні.

"Вижили"?

Речник Білого дому Шон Спайсер пішов з посади, бо "від початку було зрозуміло, що він не подобався Трампу", пише Independent.

Копирайт изображения EPA Image caption Шон Спайсер - уже колишній речник Білого дому

Як згадує видання, американському президенту не подобалися світло-сірі костюми Спайсера, про що Трамп дозволяв собі буркотіти вголос.

"Він вважав, що той недостатньо потужно його захищає, і навіть попри те, що відносини між Білим домом і ЗМІ скотилися до найгіршого рівня за десятиріччя, Трамп вважав, що Спайсер був занадто м'яким до кореспондентів", - пише видання.

Ба більше, до Спайсера весь час доносили анонімні думки "чиновників Білого дому" про те, що незабаром доведеться піти за двері.

При цьому, як пише газета, було зрозуміло, що Трамп спостерігає за роботою Спайсера "в режимі реального часу". Нерідко Спайсеру доводилося змінювати зміст уже виголошеного офіційного повідомлення на протилежний, коли під час брифінгів йому раптом підносили записку.

"Всі здогадувалися, що ця записка може бути лише від однієї людини", - пише газета.

Спайсер прийняв рішення піти після оголошення, що Трамп збирається призначити фінансиста Ентоні Скарамуччі директором з комунікацій Білого дому.

Менша, але здоровіша порція

Британським кафе, які торгують традиційною для країни стравою "риба зі смаженою картоплею" або "фиш-н-чипс", змушені боротися за виживання із популярною китайською та індійською їжею "на виніс", пише Daily Mail.

Копирайт изображения PA Image caption Забудьте про великі порції

Аби привернути до себе прихильність клієнтів, які надають перевагу здоровому харчуванню, продавці "фиш-н-чипс" вирішили зменшити розмір порцій, а також додати салат у якості менш калорійної альтернативи картоплі, повідомляє Національна федерація смаженої риби.

За словами її речника Ендрю Крука, удару по традиційній страві завдали "страхи ожиріння" та зростання вартості риби.

Так, за даними статистики, з 1996 по 2011 рік середня ціна однієї порції "фиш-н-чипс" зросла з 2,42 фунта до 4,74 фунта, а в багатьох місцях вона перевищує 6 фунтів.

"Риба з картоплею є однією з найздоровіших страв "на виніс" у розрахунку на 100 г, але величина порції, яку ми маємо подавати, викривляє дані про її харчову цінність і змушує багатьох клієнтів ділити її між собою, - сказав Крук. - Ми заохочуємо наших членів пропонувати клієнтам менші порції".

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС