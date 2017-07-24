Як українці заробляють гроші на Оксфорді - огляд ЗМІ

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В огляді преси:

Український бізнес на Оксфорді

Одна проблема на двох

Санкцій не уникнути

Макрон стає непопулярним

Український бізнес на Оксфорді

На першій шпальті Times публікує статтю про українського підприємця, який зробив бізнес на торгівлі фейковими нагородами, що ніби-то були пов'язані з Оксфордським університетом.

"Український бізнесмен, який продавав фейкові нагороди та дипломи загальною вартістю у мільйони фунтів, використав академічну репутацію Оксфордського університету", - повідомляє видання.

Компанія "Європейська Бізнес Асамблея", заснована українцем Антоном Саввовим, пропонує науковцям, посадовцям та бізнесменам з різних куточків світу власні нагороди, наприклад "Міжнародна премія імені Сократа" чи "Хрест Королеви Вікторії", пише газета. Потенційним власникам телефонують та повідомляють, що їх номіновано на престижну премію, та для того, щоб її отримати, варто покрити адміністративні видатки, що можуть сягати дев'яти тисяч фунтів.

"Європейська Бізнес Асамблея" має офіси в Оксфорді та в Україні. У рекламних кампаніях вона асоціює себе з Оксфордським університетом, використовує фото його коледжів та обіцяє клієнтам доступ до ексклюзивних лекцій університету, повідомляє Times.

Церемонії нагородження проводять на престижних європейських майданчиках, зокрема у мерії Оксфорда та в Лондонському інституті директорів.

За словами колишніх співробітників компанії, їх просили фокусуватися на платоспроможних бізнесменах та науковцях з країн Близького Сходу, Східної Європи та Росії, де "ідея того, що за гроші можна купити регалії, і досі жива".

В Оксфордському університеті спростували будь-які зв'язки з "Європейською Бізнес Асамблеєю".

Одна проблема на двох

Антиросійські санкції США є проблемою і для Володимира Путіна і для Дональда Трампа, пише New York Times.

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Газета коментує рішення, оприлюднене лідерами обох партій Конгресу, щодо продовження санкції проти Москви.

Видання пише, що протягом минулого року обидва лідери скаржилися на те, що економічні обмеження виступають найбільшим "подразником" у двосторонніх відносинах, вони і без них погіршуються.

"Тепер стало очевидно, що санкції не просто залишаться, їх дещо розширять - саме той результат, якого президенти хотіли уникнути", - пише New York Times.

Причина в тому, що президенти "переграли" самих себе. І якщо Конгрес схвалить законопроект цього тижня, американський президент не матиме вибору, окрім як підписати його, зазначає видання.

New York Times зазначає, що наразі важко сказати чи витримає російська економіка новий раунд санкцій, особливо з огляду на те, що для багатьох російських компаній та банків збігає термін виплат за кредитами, які вони отримали на Заході до 2014 року. Повернути борги може бути непросто з огляду на те, що санкції суттєво обмежують можливості отримання нових позик.

"Ефект від нових санкцій стане відчутним не раніше, ніж через рік, а до того часу відносин з Москвою можуть знову змінитися", - підсумовує видання.

Санкцій не уникнути

У російській пресі теж активно коментують американський законопроект та визнають, що нових санкцій, скоріше за все, не уникнути.

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Газета "Коммерсант" каже, що оскільки документ підтримають дві партії, його скоріше за все затвердять у нижній палаті Конгресу. Якщо Дональд Трамп скористається своїм правом вето, йому доведеться піти проти волі однопартійців та Конгресу. Тому такий сценарій розвитку подій видання називає малоймовірним.

"Загалом запропоновані заходи набагато ширші за санкції, які запровадили за президентства Барака Обами, що робить цей пакет санкцій найбільш радикальним з часів Холодної війни", - йдеться у статті.

"Коммерсант" цитує російського експерта у галузі права Олексія Іванова, який підкреслює, що найважливішим у цьому законопроекті є те, що після затвердження антиросійські санкції перейдуть з категорії надзвичайних заходів до категорії законодавчої бази США.

"До цього моменту ключові американські санкції запроваджували за допомогою президентських наказів, відтепер це буде закон, тобто санкції інституціоналізували", - цитує газета пана Іванова.

Макрон стає непопулярним

Французький президент Еммануель Макрон втрачає популярність, пише Daily Telegraph. Газета наводить дані останніх рейтингів підтримки новоспеченого французького лідера і зазначає, що після двох місяців на посаді він почав втрачати народну довіру.

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Причина - у його планах реформ, зазначає видання.

Та попри те, що рейтинг пана Макрона знизився на 10% до позначки у 54%, французи підтримують його найбільше за усіх його попередників на цьому етапі, пише Times.

"Він і досі лишається одним з найбільш популярних президентів на цьому етапі своєї каденції, проте втрачає високі позиції, на які піднявся на хвилі поствиборчої ейфорії", - видання цитує Жерома Фурке, представника центру Ifop, що проводив опитування.

Пан Фурке додає, що від французів нерідко можна почути скарги, що їхній президент забагато уваги приділяє своєму іміджу, а також демонструє "авторитаризм".

Його імідж суттєво постраждав після конфлікту з головою Генерального штабу Збройних сил Франції генералом П'єром де Вільє, який подав у відставку через плани уряду скоротити оборонний бюджет, зазначає Ifop.

Не додала популярності і пишна церемонія, з якою пан Макрон приймав Володимира Путіна у Версалі та зустрічав Дональда Трампа під час військового параду біля Бастилії.

Найбільше позиції французького лідера похитнулися серед працівників бюджетної сфери. Тут його рейтинг знизився на 18% через плани обмежити соціальні виплати та гарантії.

Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг