Спортогляд: швидкість Болта і ціна президенства ФІФА

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У спортивному огляді тижня - футболіст-телеведучий і футболіст-батько, а також трохи легкої атлетики.

Досі найшвидший Болт

Якщо у когось з'являються сумніви щодо спортивної кондиції уславленого бігуна Усейна Болта, його впевнена перемога у Монако має цей скепсис розвіяти, пише Daily Telegraph.

Річ у тім, що кілька його забігів перед цим були, м'яко кажучи, невиразними. І тому коментатори навіть почали говорити, що восьмиразовий олімпійський чемпіон може вперше за багато років перетнути фінішну пряму не першим. Стало відомо, що у Болта були проблеми зі спиною, які змусили його обстежитися у свого лікаря в Німеччині.

Але все це, схоже, позаду. Є результат - стометрівку він подолав за менш, ніж 10 секунд. А це доказ, що він готовий до захисту свого світового чемпіонського титулу, який відбудеться у Лондоні через два тижні.

Сам Болт лишився задоволеним. "Кожен забіг завжди добрий для твоєї впевненості. Чим ліпше ти біжиш, чим ліпший результат, тим краще це допомагає тобі стати впевненішим, - каже легкоатлет. - Мені було приємно, що я вписався в 10 секунд. Допоки це перемога, це значить, я просуваюсь у правильному напрямку".

Ціна президентства ФІФА

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Виявляється, комітет з етики ФІФА свого часу проводив розслідування проти президента організації Джанні Інфантіно щодо витрат на його передвиборчу кампанію, повідомляє Guardian.

Сам головний футбольний функціонер зазначив у звіті, що його бюджет становив 500 тисяч євро, й значна частина грошей пішла на перельоти, - йому довелося багато подорожувати світом, аби заручитися підтримкою своєю кандидатури у місцевих футбольних федерацій. Але джерела видання наполягають, що витратив він принаймні вдвічі більше - що і стало причиною для перевірки.

Але після обрання Інфантіно на найвищу посаду ФІФА тим, хто опікувався розслідуванням, не подовжили контракти, які як раз добігли кінця.

Радник організації відмовився коментувати справу на прохання Guardian, зазначивши лише, що це все "безпідставні спекуляції, оприлюднені з поганою метою".

А ФІФА у заяві висловилася на захист керманича, запевнивши, що усі його витрати були у "суворій відповідності до певних правил".

Лінекер - футболіст-ведучий

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Як відомо, минулого тижня ВВС оприлюднила зарплати, які отримують зірки корпорації. На другій сходинці найбільш високооплачуваних опинився колишній футболіст Гарі Лінекер.

Його агент Джон Холмс, інформує Independent, заявив, що винагорода, яку отримає ведучий програми "Матч дня" (а це майже два мільйони фунтів на рік), цілком виправдана.

"У нього є подвійна навичка - як ведучого і як колишнього гравця", - пояснює Холмс і додає, що Лінекер привносить у дискусію в студії рідкісні знання, бачить деталі, які мало хто інший помічає.

А ще його любить публіка, каже агент.

Він також прокоментував величезну різницю у зарплатні між ведучими-чоловіками та жінками. На його думку, у цьому частково провина агентів, які не надто наполегливо відстоюють інтереси своїх зіркових клієнтів.

А ще він віддав належне ВВС - не лише за прозорість, а за набагато рівноправніше ставлення до жінок у порівнянні з іншими ЗМІ.

"Серйозний злочин" Роналду

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Один з найвидатніших хірургів Португалії Жантіль Мартінс у нещодавньому інтерв'ю нещадно розкритикував Кріштіану Роналду за те, що той минулого місяця став батьком двійнят від сурогатної матері, пише Daily Mail.

Коли лікаря, який, до речі, є одним із піонерів у галузі розділення сіамських близнюків, запитали, як він ставиться до того, що нежонатий чоловік стає татом у такий спосіб, той відповів: "Я вважаю, що це серйозний злочин. Це принизливо і сумно".

Пан Мартінс відзначив спортивні звершення Роналду, але додав, що той не може стати прикладом для молоді, адже перебуває у "моральному ступорі".

Дісталося на горіхи також і мамі футболіста, яка, як вважає лікар, "зовсім його не виховала".

Daily Mail нагадує, що у Роналду вже є син, народжений від сурогатної матері.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС