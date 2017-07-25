Тріумф вулиці та акт непокори у Польщі - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images

В огляді іноземної преси:

Новий етап в польській політиці

Закон, який не ветував президент

Британські стандарти їжі

Приховані небезпеки прання.

Нова динаміка

Аналізуючи рішення Анджея Дуди ветувати два з трьох законів щодо судового устрою, які викликали протести в Польщі, оглядач Богуслав Хработа пише у Rzeczpospolita, що це радикально змінило польську політику.

На думку експерта, президент наважився на "драматичний акт непокори" щодо рідної партії, та "символічно обрізав пуповину", зупинивши "брутальну революцію" в судоустрої.

Перед польською політикою відкриваються нові сценарії Rzeczpospolita

За словами автора, перший раз президент поводився як справжній арбітр в довгій політичній суперечці та дав шанс на її вирішення.

"Вилив чашку холодної води на голови правих політиків і також зробив реверанс в сторону опозиції, розраховуючи на закінчення багатотисячних маніфестацій в польських містах", - пише автор.

Експерт додає, що "Польща громадських протестів тріумфує, переконана, що саме вулиця і зупинила революцію, тобто руйнування країни, і існує шанс на покращення відносин з Євросоюзом".

"Перед польською політикою відкриваються нові сценарії та оживає надія, що можна змінювати країну в розсудливий спосіб та при загальному консенсусі", підсумовує автор.

Копирайт изображения JANEK SKARZYNSKI/AFP/Getty Images

Нові правила для суддів

Польське видання Newsweek аналізує третій законопроект з запропонованих керівною партією ініціатив щодо зміни судоустрою в країні. Саме його президент Дуда відмовився ветувати, на відміну від законопроектів щодо Верховного Суду та Національної ради юстиції.

Третій законопроект дасть можливість міністру юстиції знімати та призначати голів судів по всій країні. Видання зібрало п'ять основних положень цього закону.

За новим законом, міністр зможе звільняти та призначати голів загальних судів. В той час як зараз міністр може зробити це тільки за згоди органів суддівського самоврядування. Не отримавши такої згоди, може звернутися до Ради юстиції. Якщо і вона відмовить - міністр нічого вже не може зробити, пише видання.

Також новий закон дозволить головам судів переводити суддів з одного відділу до іншого, в чому експерти вбачають інструмент покарання для "непокірних".

На думку видання, цей закон зробить можливими маніпуляції зі складом суддівських колегій та дозволить обходити систему жеребкування при виборі суддів для розгляду конкретних справ.

Видання також відзначає, що за законом, міністр зможе примусово вислати суддю на пенсію при досягненні пенсійного віку, а голова суду може обмежувати доплати та премії певним суддям.

Копирайт изображения YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images

Чи знизить Британія харчові стандарти

В британському парламенті розкритикували готовність уряду знизити стандарти харчових продуктів в надії швидко укласти торговельну угоду зі США після брекзиту, пише видання Independent.

На думку парламентського комітету, постачання їжі, що не відповідає високим стандартам якості, може "підірвати стабільність галузі", тобто зробить британських фермерів неконкурентоспроможними щодо дешевої імпортованої їжі, зробленої без дотримання високих стандартів якості, що діють в Британії, пише видання.

Серед побоювань, раніше озвучених у Великій Британії, називали те, що американські фермери використовують хімію для того, аби промивати м'ясо, компенсуючи брак гігієни на фермах та бійнях, пише видання, також пригадуючи про гормони в яловичині та ГМО.

Національна спілка фермерів Британії попередила, що йдеться про "довіру громадян" до високих стандартів британської їжі, пише видання.

Копирайт изображения Getty Images

Небезпеки прання

Чи безпечно мати пральну машину на кухні? Нещодавно телеведуча Крісті Олсоп заявила, що така практика - не гігієнічна. А видання Daily Mail порозмовляло з експертами, які мають таку саму думку.

На думку професора Саллі Блумфілд з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, брудна білизна та місце її прання є важливим елементом загальної гігієни в домі. За її словами, спеціальна доповідь 2011 року вказувала на принаймні 18 випадків зараження людей, що пов'язані з пранням, пише видання.

Заохочення прати в холодній воді призводить до того, що шкідливі бактерії не гинуть під час прання Daily Mail

Виявляється, багато мікробів, які попадають на одяг та рушники, можуть пережити процес прання та перенестися на інші речі.

Заохочення прати в холодній воді - для того аби довше зберегти гарний стан одягу або заощадити електроенергію - призводить до того, що шкідливі бактерії не гинуть під час прання, каже видання. Зокрема, прання при температурі 40 градусів усуває лише 14% бактерій з одягу, показує дослідження.

Видання вказує на те, що температура залишається головним чинником знищення бактерій, в той час як засоби для прання відіграють меншу роль в цьому процесі.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, Служба моніторингу ВВС.