ЗМІ: чи відмовиться Британія від "лежачих поліцейських"?

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В огляді преси:

як влада Австралії планує позбутися червоних вогняних мурах

чому рівень антисемітизму у Британії зростає

чи відмовляться британці від "лежачих поліцейських"

що робитиме принц Вільям після того, як залишить роботу в "авіашвидкій".

Місія (не)можлива?

Влада Австралії виділила 411 мільйонів доларів на боротьбу із червоними вогняними мурахами, пише Guardian.

Цей вид є одним з найагресивніших у світі та загрожує місцевим сільському господарству, природі та туризму, пише видання, додаючи, що представники влади усіх рівнів планують повністю позбутися мурах за 10 років.

"Червоних вогняних мурах" вперше зареєстрували на Зеленому континенті 2001 року, хоча припускають, що завезли їх з Південної Америки набагато раніше.

Без масштабних зусиль, спрямованих на знищення мурах, нашестя триватимуть та призведуть до неконтрольованої та стійкої популяції, яка назавжди змінить Австралію Guardian

"Експерти кажуть, що без масштабних зусиль, спрямованих на знищення мурах, нашестя триватимуть та призведуть до неконтрольованої та стійкої популяції, яка назавжди змінить Австралію. За незалежним дослідженням, виконаним на замовлення федерального уряду, наслідки були б гіршими, ніж від кролів, очеретяних жаб, лисів, верблюдів, диких собак і бездомних кішок разом узятих", - пише видання.

Експерт Бен Хоффман попереджає, що якщо не розпочати боротьбу із вогняними мурахами зараз, то Австралії загрожує доля США, де їх підозрюють у "десятках смертей" та щорічних економічних збитків у 7 мільярдів доларів.

Саме тому виділені гроші планується витратити на створення незалежної робочої групи, щоб "оголосити справжню війну" комахам.

"Теоретично, якщо ресурси надаватимуться належним чином, викорінення вогняних мурах є можливим, тому що ми так багато робили для цього, лише у менших масштабах", - цитує Хоффмана Guardian.

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Антисемітизм по-британськи

Кількість антисемітських інцидентів у Великій Британії досягла "рекордного рівня", пише Independent з посиланням на статистику благодійної організації.

За даними Community Security Trust, яка бореться із проявами антисемітизму та расизму у Сполученому Королівстві, за перші 6 місяців поточного року було зареєстровано 767 таких випадків, що є найбільшим показником за 33 роки досліджень.

"Можливо, ця кількість пов'язана із поліпшенням повідомлень, але, на жаль, зрозуміло, що загалом ситуація погіршилась. Антисемітизм має все більший вплив на життя британських євреїв, а ненависть і гнів, які це обумовлюють, стають дедалі поширенішими", - каже голова благодійної організації Девід Делью.

Антисемітизм не має місця у цій країні, яка пишається своєю відкритістю, розмаїттям і толерантністю Ембер Радд, міністр внутрішніх справ

Найпоширенішою формою атак на євреїв є словесна образа. Майже п'ята частина інцидентів пов'язана із використанням соцмереж. Крім того, було повідомлено про 111 антисемітських графіті та 51 випадок пошкодження чи плюндрування власності євреїв. Community Security Trust також повідомляє про 80 антисемітських нападів та 56 прямих погроз, "деякі з використанням ножів, бит, палиць чи транспортних засобів".

Член уряду Великої Британії Саджид Джавід назвав ситуацію "абсолютно неприйнятною". "Кожен у цій країні має право жити без страху бути ображеним чи зазнати нападу, і ми як нація мусимо чітко засудити цю ненависть та інші форми фанатизму", - каже Джавід.

Своєю чергою, міністр внутрішніх справ Ембер Радд пообіцяла зробити все можливе аби "викорінити" ненависть у суспільстві.

"Антисемітизм не має місця у цій країні, яка пишається своєю відкритістю, розмаїттям і толерантністю", - цитує міністра Independent.

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Чи виживуть "лежачі поліцейські"?

В Британії планують демонтувати усіх "лежачих поліцейських" задля посилення боротьби із викидами шкідливих речовин в атмосферу, пише Daily Mail.

На думку урядовців, те, що водії мають постійно змінювати швидкісний режим, подвоює забруднення навколишнього середовища.

Водії вже встигли привітати ініціативу. Вони скаржаться, що "лежачі поліцейські" руйнують підвіску та збільшують витрати пального. Власників автівок підтримали екстрені служби, які зауважують, що через штучні перешкоди час приїзду на виклики збільшується.

Демонтаж "лежачих поліцейських", які довели свою ефективність у зменшенні кількості жертв ДТП, збільшить ризик для всіх учасників дорожнього руху Кевін Клінтон, Королівської спілки попередження ДТП

Натомість активісти попереджають, що відмова від цих заходів безпеки може збільшити небезпеку для пішоходів.

"Демонтаж "лежачих поліцейських", які довели свою ефективність у зменшенні кількості жертв ДТП, збільшить ризик для всіх учасників дорожнього руху, але особливо для пішоходів, велосипедистів і дітей", - каже Кевін Клінтон з Королівської спілки попередження ДТП.

Ажіотаж навколо "лежачих поліцейських" розгорівся після того, як уряд озвучив план суттєво зменшити концентрацію діоксину азоту. Зокрема, урядовці хочуть заборонити продаж автівок на дизельних і бензинових двигунах після 2040 року, пише Daily Mail.

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Принц Вільям - з неба на землю

Принц Вільям відпрацює останню зміну пілота авіа швидкої та стане членом королівської родини "із повною зайнятістю", пише Daily Mirror.

"Вільям був невід'ємною частиною нашої команди протягом останніх двох років. Він не тільки фантастичний пілот, але й член команди, якого дуже люблять та поважають. Нам всім його не вистачатиме", - заявив Петрік Піл, голова благодійної організації East Anglian Air Ambulance, де працював принц.

Вільям приєднався до організації у березні 2015 року, пройшов підготовку і почав виконувати місії в липні того ж року. East Anglian Air Ambulance займається наданням невідкладної медичної допомоги у кількох графствах Англії.

Очікується, що Вільям та його родина проводитимуть більше часу у квартирі на Kensington Palace, оскільки чотирирічний син принц Джордж піде до школи в Лондоні у вересні. Також принц та його дружина виконуватимуть більше обов'язків від імені королеви та опікуватимуться власним благодійним проектом, пише Daily Mirror.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС