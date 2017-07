Культогляд: Атомна блондинка проти Бонда

Копирайт изображения Getty Images

В культогляді тижня, що минає:

Жіноча копія агента 007

Бонд - знову Крейг

Що покажуть на Венеціанському кінофестивалі

В минуле на "Титаніку".

Бонд по-жіночому

Жіноча копія Бонда - стрічка "Атомна блондинка" із Шерліз Терон в ролі агента британської розвідки МІ6 - вже вийшла у прокат.

Як написала британська Daily Telegraph, "на тлі супершпигунки у виконанні Шарліз Терон Бонд виглядає як "шкільний сторож, якого розбив артрит".

Події блокбастера розгортаються у Берліні 1989 року до падіння Берлінської стіни.

Газета розповідає, що в "Атомній блондинці" присутні всі атрибути Бондіани - екзотичні коктейлі, шикарні ресторани, невимушена елегантність, поєднана із легкістю, з якою героїня розправляється з тими, хто наважується перейти їй дорогу.

Як і Бонд, аби домогтися свого, вона зваблює жінку-агента з іноземної розвідки.

Саундтрек до стрічки являє собою мікс шедеврів синт-попу пізніх 80-х - Depeche Mode, New Order, The Cure and Blondie.

007 - знову Крейг

Нещодавно лондонська кінокомпанія Eon Productions, яка знімає фільми про шпигуна 007, оголосила дату виходу 25-ї стрічки Бондіани, але на назвала імені виконавця головної ролі.

Однак джерела New York Times підтвердили: "Радіймо всі: Деніел Крейг виконає роль Джейма Бонда у принаймні ще одній стрічці, яка вийде у листопаді 2019 року".

Eon Productions та її американський партнер MGM планують організувати оголошення акторського складу 25-го фільму Бондіани як окрему подію.

New York Times підтвердила, що над сценарієм вже працює дует Ніла Первіса і Роберта Вейда. Вони беруть учать у створенні фільмів про пригоди агента 007 ще з часів стрічки "І цілого світу замало" із Пірсом Бростаном у головній ролі, що вийшла у 1999 році.

Що привезуть до Венеції

30 серпня розпочинається чергова важлива кінематографічна подія року - Венеціанський кінофестиваль. Стрічки, які покажуть тут, згодом можуть потрапити до списку кандидатів на отримання премії "Оскар", пише британська газета Guardian.

Свої роботи до Венеції привезуть режисери Дарен Аронофскі, Гільєрмо дель Торо, Александр Пейн і Джордж Клуні.

Клуні представить на фестивалі кримінальний трилер "Субурбікон" (Suburbicon), знятий за сценарієм братів Коенів.

Події стрічки розгортаються у невеликому американському містечку 50-х років минулого століття, спокій якого порушило пограбування будинку.

У фільмі зіграють Метт Деймон, Джуліана Мур, Джош Бролін і Оскар Айзек.

Конкурентом роботи Клуні стане комедія Александра Пейна "Зменшення" (Downsizing), що розповідає про чоловіка, який вирішив зменшитися у розмірі. Головну роль у цій стрічці також виконує Метт Деймон.

Психологічний фільм жахів "Мати" із Дженіфер Лоуренс покаже у Венеції Дарен Аронофскі.

Гільєрмо дель Торо привезе фільм "Обриси води" про жахіття часів Холодної війни.

Guardian звертає увагу на те, що вперше за останні 11 років журі Венеціанського кінофестивалю очолить жінка - акторка Аннет Бенінг.

Вже відомо, хто отримає нагороди фестивалю за особливий внесок у розвиток світового кінематографа. Як повідомляє газета, це голлівудські зірки Джейн Фонда і Роберт Редфорд.

Океанська розкіш

Помандрувати в епоху голлівудських дів, аристократів і багатіїв, які подорожували світом у першому класі океанських лайнерів можна буде в лондонському музеї Вікторії і Альберта.

Виставка "Океанські лайнери: швидкість і стиль" відкриється там у лютому 2018 році, повідомляє Guardian.

Відвідувачі експозиції зможуть побачити, зокрема, деякі із 100 валіз, з якими граф Віндзорський і його дружина Волліс Сімспсон подорожували до Америки на борту лайнера "United States".

Як відомо, подружжя Віндзорів було змушене залишити Велику Британію після того, як король Едвард VIII зрікся престолу, аби одружитися із двічі розлученою американкою.

Попри вигнання, подружжя вело розкішне життя, і для подорожі в Америку придбало 100 однакових французьких валіз, на яких золотом були викарбувані їхні ініціали.

Вперше перетне Атлантику експонат, що наразі виставлений у канадському музеї, - велика дерев'яна панель із лаундж палуби першого класу легендарного "Титаніка".

Найбільший із вцілілих фрагментів оздоблення знайшли у воді неподалік від місця катастрофи у 1912 році.

Серед інших цікавинок - тіара Cartier, оздоблена перлами й діамантами, що належала дружині судновласника леді Аллан. Ця пані була однією з небагатьох, хто вижили у катастрофі пароплава "Лузітанія", що затонув у 1915-му році. Вціліла і коштовна тіара.

Відвідувачі виставка також побачать костюм від Крістіана Діора, в якому явила себе світові Марлен Дітріх, коли прибула до Нью-Йорка у 1950 році на лайнері "Queen Elizabeth".

