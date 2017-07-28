Огляд ЗМІ: чи можуть транссексуали бути солдатами?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Армія - не місце для транссексуалів. Таку заборону нещодавно ухвалив президент США Дональд Трамп. З цим не погодили

В огляді британських ЗМІ 28 липня:

"важке розлучення" Британії з ЄС;

підтримка транссексуалів в армії;

зустріч принца Гарі і Меланії Трамп;

користь алкоголю.

Важке розлучення

Копирайт изображения Getty Images Image caption Непоступливість Терези Мей гальмує переговори про "брекзит"

ЄС пригрозив Британії, що може на два місяці призупинити переговори щодо умов торгівлі після виходу країни з Євросоюзу.

Це сталося після того, як перемовини про "брекзит" зайшли у глухий кут, повідомляє видання Іndependent.

Іndependent називає таку ситуацію черговою поразкою прем'єр-міністра країни Терези Мей, адже вона вважає питання торгівлі своїм найвищим пріоритетом.

За планом уряду пані Мей, перемовини про торгівлю мали б початися у жовтні, проте її непоступливість у питанні фінансової компенсації за вихід з ЄС ускладнили і без того нелегку ситуацію.

Заява ЄС з'явилася після того, як переговірники по "брекзиту" з обох сторін не змогли домовитися щодо статусу громадян країн Євросоюзу, що мешкають у Великій Британії. Саме тому Мішель Барньє, очільник групи переговірників від ЄС, і попередив, що переговори не можуть перейти до наступної фази, поки Британія не визначиться із своїм баченням щодо громадян ЄС і умовами "розлучення" взагалі.

"Щойно Велика Британія чітко визначить характер своїх зобов'язань, ми будемо готові обговорити їх із британськими переговірниками. Я розумію, що під час переговорів треба знаходити компроміси, але нам до цього ще далеко", - цитує пана Барньє Іndependent .

"Так" транссексуалам в армії?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп вважає, що американські солдати не повинні перейматися "величезними медичними витратами та проблемами, які тягнуть за собою транссексуали серед військових"

Міністр оборони Великої Британії сер Майкл Феллон засудив позицію Дональда Трампа щодо американських транссексуалів, яким він своїм рішенням заборонив служити в армії, пише Daily Telegraph.

Пан Феллон заявив, що британські Збройні сили виступають проти усіх форм дискримінації.

"Я хочу, щоб наші військові були абсолютно відкритими. Це правильно, коли військові є однаковою мірою відкритими, незалежно від їхньої раси, кольору шкіри, статі і сексуальності. Це тільки правильно", - наголосив міністр під час свого візиту до Австралії.

Газета нагадує, що у середу пан Трамп оголосив через Twitter про заборону служби в армії для транссексуалів "у будь-якій ролі". Він написав, що американські військові повинні бути "рішучими і сильними", а не перейматися "величезними медичними витратами та проблемами, які тягнуть за собою транссексуали серед військових".

Daily Telegraph додає, що 27 липня американський адмірал, який командує одним з найбільших авіаносців у світі, став першим, хто пообіцяв ігнорувати заборону пана Трампа, наголосивши, що ставлення до військовослужбовців має базуватися лише на їхній здатності виконувати задачі.

Принц Гарі зустрінеться із Меланією

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Принц Гаррі стане першим членом Королівської родини, який зустрінеться з дружиною Дональда Трампа Меланією, анонсує газета Daily Mail.

За інформацією видання, "перша леді" США очолить американську делегацію на "Іграх нескорених", які походитимуть в Канаді восени.

Daily Mail нагадує про нещодавнє рішення відкласти візит очільника Білого дому до Великої Британії до наступного року.

Газета також розповідає, що Білий Дім оголосив 27 липня про плани пані Трамп представляти США на спортивних змаганнях поранених і колишніх військових в Торонто разом із 90-ма ветеранами Збройних сил країни США.

Келих вина проти діабету

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вино допоможе зі здоров'ям?

Чарка алкогольного напою, випита три або чотири рази на тиждень, знижує ризик цукрового діабету, пише Daily Mirror, посилаючись на дослідження данських вчених.

Вони дійшли висновку, що вживання алкоголю чоловіками зменшує їхні шанси заробити діабет 2-го типу на 23%. У жінок цей показник ще кращий - 32% порівняно з тими, хто випиває менше одного разу на тиждень.

Найкраще допомогає проти діабету вино, а пиво і міцні напої показали гірший результат, веде далі газета.

Daily Mirror цитує керівника дослідження, професора Джанне Толструп з Університету Південної Данії, який пояснив, що поліфеноли у вині, особливо червоному, можуть допомогти регулювати рівень цукру в крові.

Втім, газета також цитує застереження представниці організації Diabetis UK Емілі Бернс: "Ми не рекомендуємо людям ставитися до отриманих даних як зеленого світла, щоб пити більше".

Розанна О'Коннор з Public Health England попередила: "Алкоголь сприяє розвитку серйозних захворюваннь, зокрема, певних типів раку, захворюваннь серця та печінки".

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС