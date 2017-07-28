Тижневики: чи має Київ допомагати російській опозиції?
Як Україна могла б допомогти російській опозиції і що відбувається з українськими реформами - в огляді тижневиків.
Роль для України?
Російська ФСБ використовує опозиціонера Олексія Навального для підвищення інтересу до виборів у РФ, "зливаючи" йому інформацію про Дмитра Мєдвєдєва - аби посунути того з ролі потенційного наступника Володимира Путіна, вважає колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.
"Навальний взяв інформацію і використав її у своїх інтересах, але дав можливість при цьому використати себе", - розповів він у інтерв'ю українському журналу "Фокус".
На думку Іллі Пономарьова, рішення Навального піти на дебати із "військовим злочинцем" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є сумнівним з моральної точки зору.
"Навальний багато програв, відмовившись визнати його таким. Проте його справжнє політичне обличчя стало більш зрозумілим тим, хто раніше намагався закрити очі на імперські і недемократичні погляди цієї людини", - сказав він.
Ілля Пономарьов вважає, що в умовах, коли російська опозиція, яка виступає за припинення війни "без анексій і контрибуцій", не має ресурсів і можливості діяти, Україні слід було б розглянути можливість їхньої підтримки, "оскільки союзники всередині Росії можуть бути навіть більш корисними, аніж західні".
"Одна справа, коли на український бік перейшли російські опозиціонери і хочуть брати участь у ваших українських справах - я б теж був би проти. А якщо приїхали до України, пішли до табору, отримали гвинтівку і тренуються, готуються повернутися до Росії - хіба це проблема?" - пояснив російський екс-депутат.
Тернії медреформи
Медична реформа, покликана, насамперед, змінити систему розподілу грошей через створення Національної служби здоров'я.
Вона передаватиме гроші безпосередньо в лікарні, а не через обласні та районні бюджети за не завжди зрозумілим принципом, пояснює заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський в інтерв'ю "Українському тижню".
"Вас привезли в одне місце, а держава дала в зовсім інше… Формально 50 млрд грн виділено, а конкретно, на місці, вам нічого не дістанеться", - розповідає Лінчевський про нинішню ситуацію.
Надважливі послуги міністерство пропонує забезпечити грошима повністю.
"Ми кажемо, що основні речі - первинна допомога (інакше кажучи, поліклініка), екстрена допомога, паліативна допомога - забезпечуються на 100%", - розповідає Лінчевський.
І зі збільшенням фінансових надходжень гарантований пакет розширюватиметься.
Так зване "планове лікування" покриватиметься за принципом співфінансування. Саме проти цього і виступають депутати, бо термін "співоплата" політично невигідний, додає чиновник.
"Принаймні вони погодилися на гарантований пакет і новий розподіл грошей… Решта на цьому етапі залишиться як є. Це максимальний компроміс для нас", - розповідає замміністра.
Він ще раз заявив, що поведінка депутатів, які не розглянули медреформу перед двомісячними канікулами, але проголосували за тарифи на вивезення брухту, є неприпустимою.
Антикорупціонери "під вогнем"
Після двох років порівняно успішної антикорупційної діяльності громадські активісти наштовхнулися на "шалений спротив", пише Галина Корба в тижневику "Новое время страны".
На думку колишнього замгенпрокурора Віталія Каська, який став відомим через викриття так званих "діамантових прокурорів" у 2015 р., це "помста громадянському суспільству" від влади за те, що воно продавило такі зміни, як запуск Національного антикорупційного бюро і електронного декларування.
За словами автора статті, мова йде про системний опір з боку провладних еліт, зокрема з допомогою ухваленого Радою закону про електронне декларування доходів для представників громадських організацій, а також шляхом проведення "маніпулятивних" інформаційних кампаній проти активістів.
"Вони [представники влади] хочуть перемкнути увагу людей зі своїх декларацій, включити "народну жабу", - пояснює голова фонду "Демократичні ініціативи", соціолог Ірина Бекешкіна. - Мовляв, подивіться: у нього, виявляється, будинок є, він, виявляється, не на вулиці живе. Бач, ось вони які: на антикорупції заробляють!"
За прогнозами автора статті, у перспективі посилення тиску на громадянське суспільство може призвести до важких наслідків для України, як то політичної кризи та міжнародного засудження.
Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС.