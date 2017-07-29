Навіщо Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства? ЗМІ

Читайте в огляді іноземних ЗМІ:

Чому Порошенко позбавив громадянства Саакашвілі

Ч ерез що Росія погрожує Румунії

Як на це відреагував Бухарест

Хто такий новий очільник адміністрації президента США

Порошенко проти Саакашвілі - чому?

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Про позбавлення Михайла Саакашвілі українського громадянства пише останнє число впливового британського тижневика Economist. У статті під заголовком "Отака лояльність однокласника: Україна позбавила громадянства одного з противників свого президента" часопис пояснює, чому так сталося: "Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі став загрозою для влади Петра Порошенка".

Economist пригадує історію стосунків цих двох політиків.

"Щоб допомогти із запровадженням змін у своїй країні, він (Порошенко - Ред.) звернувся до свого старого друга, запросивши пана Саакашвілі в травні 2015 року очолити життєво важливу Одеську область. Пан Порошенко надав йому українське громадянство і оголосив його "великим другом України". Проте старі друзі стали запеклими ворогами трохи більше, ніж за рік. У листопаді 2016 року пан Саакашвілі подав у відставку і пішов в опозицію".

Economist пише, що позбавлення колишнього лідера Грузії українського громадянства збурило українські ЗМІ і політикум. "Дехто порівнює цей крок із ув'язненням Януковичем його головної суперниці і колишньої прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у 2011 році", - зазначає британський тижневик.

Видання припускає, що крок Порошенка пов'язаний із наближенням виборів і "зачищенням" потенційних конкурентів і критиків влади. "Близько 70% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку. Автократичне поводження пана Порошенка з паном Саакашвілі навряд чи зможе переконати людей в іншому", - зауважує Economist.

Росія погрожує Румунії

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Російські ЗМІ жваво обговорюють інцидент із російським літаком, на борту якого був віце-прем'єр-міністр країни Дмитро Рогозін. 28 липня Румунія не дозволила літаку російської компанії S7 пролетіти через свою територію в Кишинів, звідки пан Рогозін збирався прямувати до Тирасполя на святкування 25-ї річниці російського миротворчого контингенту в Придністров'ї.

Газета "Комсомольская правда" винесла у заголовок статті про події в небі Румунії твіт російського чиновника: "Рогозін - Румунії, яка розгорнула літак з росіянами на борту: "Чекайте відповіді, гади".

"Бухарест підтримав прорумунських націоналістів Молдавії, які виступили різко проти святкування 25-річчя російської миротворчої місії в Придністров'ї. У п'ятницю Румунія не дозволила літаку компанії S7 з віце-прем'єром Дмитром Рогозіним на борту пролетіти через свою територію в Кишинів. На радість пікетників з місцевих русофобів, які готували в аеропорту Кишинева мітинги протесту", - пише "Комсомольская правда".

Бухарест підтримав прорумунських націоналістів Молдавії, які виступили різко проти святкування 25-річчя російської миротворчої місії в Придністров'ї КП

Газета вміщує коментар експерта на ім'я Євгеній Супер, який звинуватив Румунію, а разом з нею і Молдову, у прагненні "вислужитися перед старшими європейськими та заокеанськими братами". "Румунія завжди вміла чуйно вибирати покровителів, які здавалися їй найбільш сильними - і зараз, будучи членом НАТО і ЄС, цілком очікувано продовжує вектор антиросійської зовнішньої політики", - вважає він.

Політичний оглядач переконаний, що Росії не варто будь-яким чином відповідати на дії Румунії, які він називає "провокацією".

"Потрібно розуміти, що ця держава сьогодні не має жодної ваги в міжнародній політиці і таким чином намагається лише нагадати про своє існування і довести лояльність насамперед США. Отже, нехай Штати і відповідають за своїх васалів, а висилка американських дипломатів з РФ - гарний початок для настання такого довгоочікуваного періоду протверезіння у взаєминах Росії з західними елітами", - цитує "Комсомольская правда" експерта Євгенія Супера.

Втім, газета "Коммерсант" повідомляє, що про пригоди пана Рогозіна в небі Східної Європи вже поінформували очільника уряду Росії Дмитра Медведєва. Наразі, пише газета, російська сторона намагається ідентифікувати осіб, які приймали рішення не пускати літак з Рогозіним не лише в Румунії, а й в Угорщині, яка також заборонила йому проліт у своєму повітряному просторі.

Румунські ЗМІ: "Це провокація"

Копирайт изображения EPA Image caption Президент Молдови Ігор Додон на прес-конференції у Кишиневі

Коментують інцідент з паном Рогозіним і румунські ЗМІ. Багато з них називають його "провокацією з боку Росії". У статті "Скандал і погрози російського віце-прем'єра" газета Evenimentul Zilei звертає увагу на те, що пан Рогозін "використав літак, на якому було багато пересічних громадян, аби вдатися на антирумунської пропаганди".

Газета пише, до російському чиновнику було добре відомо, що "йому заборонено в'їзд до ЄС через анексію Кримського півострова" Росією. А відтак, додає Evenimentul Zilei, рішення прямувати до Кишинева через Румунію Було "чистісінької води російською провокацією".

Газета нагадує своїм читачам, що пан Рогозін є срецпредставником російського президента Владіміра Путіна по Придністров'ю. У своїй книзі "Ворог народу", що вийшла у 2006 році, він називав молдаван і румунів, які протистояли проросійським сепаратистам в цьому регіоні, фашистами.

Чи буде лад в Білому Домі?

Нові призначення в адміністрації президента США Дональда Трампа оглядає газета New York Times. Видання припускає, що призначення відставного чотиризіркового генерала Джона Ф. Келлі на посаду глави адміністрації привнесе більше ладу в "хаотичне" функціонування цього Білого Дому.

Копирайт изображения AFP Image caption Президент Трамп призначив нового голову своєї адміністрації

Колишньому військовому доведеться чимало попрацювати, аби налагодити чітку співпрацю між "постійно ворогуючими помічниками та радниками, більшість з яких приїхала до Вашингтона практично без досвіду роботи у федеральному уряді", пише New York Times.

Газета звертає увагу на те, що, на відміну від інших соратників пана Трампа, генерал Келлі ніяк не пов'язаний із теперішнім очільником Білого Дому. "До того ж, він не завжди підтримував політику пана Трампа, відкрито ставлячи під сумнів необхідність будівництва стіни на кордоні з Мексикою, а також називати Росію загрозою для Сполучених Штатів, коли сам президент подавав сигнали про більш дружні підходи до Москви", - розповідає New York Times.

Водночас за шість місяців перебування на посаді глави Департаменту внутрішньої безпеки пан Келлі показав себе як жорсткий противник нелегальної імміграції. Він також став на захист зятя президента Джареда Кушнера, який намагався встановити канал зв'язку з Кремлем. Пан Келлі вважає, що це "не казна що".

У травні цього року пана Келлі критикували через заклики до президента Трампа "застосувати меч проти преси". Тому й не дивно, що президент США вважає генерала Келлі "одним з наших найбільших зірок", підсумовує газета.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС