У Нідерландах запускають гендерно-нейтральні потяги - ЗМІ

У понеділок західна преса пише про таке:

гендерна нейтральність у голландських потягах

чи спрацювала "ставка" Володимира Путіна на Дональда Трампа

початок "санкційно-дипломатичної" війни

скільки молодих британців бачили корову?

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Гендерно-нейтральні потяги

Залізниця Нідерладнів вирішила змінити оголошення у потягах, що звучить для привітання пасажирів, аби зробити його більше гендерно-толерантним, повідомляє Times.

Відтепер, зайшовши до вагону одного з голландських залізничних перевізників, замість традиційного "пані та панове", ви почуєте "дорогі подорожуючі".

Директор перевізника Nederlandse Spoorwegen (NS) Роджер ван Бокстел пояснив таке рішення необхідністю компанії йти в ногу з часом.

Звернення "пані та панове" звучить дещо офіційно для реалій сьогодення Роджер ван Бокстел, очільник NS

"Персонал наших потягів хоче, щоб всі почувалися бажаними гостями. Нам теж здається, що звернення "пані та панове" звучить дещо офіційно для реалій сьогодення", - цитує газета очільника NS.

За його словами, ця версія набагато коротша за решту запропонованих варіантів, які висувалися на розгляд та не містить звернення до представників ЛГБТ-спільноти.

Та декого такі зміни обурили. Зокрема, голова "Партії Свободи" Герт Вілдерс порадив компанії перейматися рухом потягів за графіком.

"NS зовсім втратила розум", - написав він у Twitter.

Минулого тижня, міська влада Амстердаму прийняла рішення, що зобов'язує використовувати гендерно-нейтральні звернення у всіх засобах транспорту, наслідуючи приклад лондонського метрополітену.

Нововведення почне діяти вже до кінця цього року.

Дивовижна "ставка" Путіна

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"Ставка" російського президента Володимира Путіна на Дональда Трампа дає дивовижні результати - під таким заголовком New York Times публікує статтю про вимогу Москви скоротити кількість американських дипломатів у Росії на 755 осіб.

Пан Путін розраховував на те, що Трамп, який так захоплено говорив про Росію та її лідера, почне поводитися з цією країною так, як це, на його думку, давно мав би робити Захід, пише видання.

"Тобто як із супердержавою, якою вона (Росія. - Ред.) колись була, або принаймні як із силою, з думкою якої рахуються від Сирії до Європи", - веде далі New York Times.

Ми вже деякий час живемо у стані нової холодної війни. Будь-яка надія на короткотермінове покращення відносин зникла New York Times

"Ставка просто дивовижно вистрілила", - додає видання.

Газета нагадує про новий закон про санкції, який минулого тижня за абсолютної підтримки схвалив Конгрес. Він фактично зв'язав руки Трампу в його поведінці щодо Москви.

Вимогою відіслати додому чималу кількість американських дипломатів російський президент, якого знають як "чудового тактика та не надто видатного стратега", знову змінив хід гри, зазначає New York Times.

Тепер, за словами американських посадовців і незалежних експертів, він може піти на ескалацію конфлікту між Москвою та Вашингтоном у стилі холодної війни, замість того щоб тихо "маніпулювати" подіями, вдаючись до хитрощів, кібератак та інформаційної війни.

"Ми вже деякий час живемо у стані нової холодної війни. Будь-яка надія на короткотермінове покращення відносин зникла", - New York Times цитує працівника американської розвідки Ралфа Моватта-Ларссена.

Копирайт изображения iStock Image caption Росія заборонила дипломатам США використовувати дачу в Сосновому бору

Початок "санкційно-дипломатичної" війни

Російські експерти, своєю чергою, називають вимогу Кремля "початком санкційно-дипломатичної війни" між Вашингтоном і Москвою.

Так, газета "Ведомости" цитує російського експерта-міжнародника Василія Кашина, який називає такий крок "безпрецедентною за своїм масштабом акцією" і зазначає, що таку кількість дипломатів з країни не висилали навіть за часів Холодної війни.

"Таке масове висилання призведе до значних матеріальних видатків та ускладнить роботу американських дипломатів по всім напрямкам зв'язків з Росією", - каже фахівець.

Нині пана Трампа бачать в Росії слабким політиком, який поступається елітам та законотворцям Ведомости

Політолог Олексій Макаркін, у свою чергу, застерігає, що такі дії Москви можуть супроводжуватися посиленням обмежень на співпрацю з Заходом і в самій Росії. Йдеться, як про ймовірне зростання кількості "небажаних іноземних організацій", так і про проблеми в комерційній сфері. Щодо останньої, то тут може постати питання межі лояльності до західних компаній, в яких працюють громадяни Росії, пише видання, з посиланням на політолога.

Появи "повноцінної залізної завіси" пан Макаркін не очікує, та старі обмеження для Москви, на кшталт небажання псувати внутрішньополітичну ситуацію для пана Трампа, більше не діють, вважає він.

"Нині пана Трампа бачать в Росії слабким політиком, який поступається елітам та законотворцям", - цитує "Ведомости" російського експерта.

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Подалі від природи

Один із восьми молодих людей ніколи не бачив корову в реальному житті. Такі дані дослідження проведеного організацією The Prince's Countryside Fund, повідомляє The Telegraph.

Так, згідно з отриманою інформацією, 12% британців віком від 18 до 24 років ніколи в житті не зустрічали рогату худобу, хіба що по телевізору. У той же час, 20% опитаних зізналися, зо ніколи не виїжджали за межі міста, в якому народилися та зросли.

Багато представників молодого покоління втрачають уявлення про переваги заміського життя та не розуміють звідки береться їжа, яку вони вживають

Те саме опитування показало, що молоді бракує знань щодо овочів та фруктів. Так, 54% опитаних не знали, що полуниця - літня ягода, зазначає видання.

"Це дослідження доводить, що багато представників молодого покоління втрачають уявлення про переваги заміського життя та не розуміють звідки береться їжа, яку вони вживають", - газета цитує голову організації Лорда Куррі.

Загалом в опитуванні взяли участь дві тисячі британців.

Огляд преси підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС