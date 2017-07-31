Спортогляд: чи буде бій-реванш Кличка і Джошуа?

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Чи можливий бій-реванш між Володимиром Кличком та Ентоні Джошуа, до яких футбольних клубів запрошують українських гравців та популярність європейського футболу в США.

Боксерський реванш

Бій-реванш між Володимиром Кличком та Ентоні Джошуа може відбутися у Лас-Вегасі 11 листопада. Так каже промоутер британського боксера Едді Хірн, пише Daily Telegraph.

"Я думаю, що Володимир Кличко погодиться на цей бій, і вірю, що він відбудеться саме у Вегасі", - цитує видання Хірна.

Двобій стане шансом для українця відповісти Джошуа на поразку, якої він зазнав в 11-му раунді бою на лондонському "Вемблі" у квітні.

Якщо ж українець вирішить не битися і закінчити боксерську кар'єру, Джошуа очікуватиме двобій з болгарином Кубратом Пулєвим.

Але в США все ж сподіваються на краще. Особливо коли йдеться про телетрансляції.

"Не секрет, що ми давно хотіли привезти сюди Джошуа, і це буде феноменальний двобій. Це буде наймасштабніший бій серед важковаговиків, який Вегас приймав за останні кілька десятиліть", - цитує Daily Telegraph Стівена Еспінози, керівника спортивної редакції телеканалу Showtime.

Футбольні трансфери

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Про майбутнє одразу двох українських футболістів писало на цьому тижні британське Daily Mirror. Як повідомляє видання, англійський клуб "Сток Сіті" знову зацікавлений у переході Андрія Ярмоленка.

"27-річний гравець збірної України опинився в центрі уваги клубу влітку 2015 року, а також у 2016, але київське "Динамо" не хотіло його продавати. Однак тепер він може залишити клуб і головний тренер Марк Г'юз вважає, що Ярмоленко може зайняти місце Марко Арнаутовича, який нещодавно перейшов до Вест Гему", - пише Daily Mirror.

Іще один українець, який може цього літа змінити клуб - це півзахисник Олександр Зінченко. Італійський "Наполі" хоче взяти 20-річного гравця збірної України в оренду у "Манчестер Сіті", зазначає газета.

Італійці сподіваються, що можливість грати у Лізі чемпіонів стане аргументом на користь переходу українського футболіста до "Наполі", зазначає видання.

Зінченко, який перейшов у "Манчестер Сіті" з "Уфи" за 1,8 мільйона фунтів, минулого сезону грав у голландському "ПСВ Ейндховен" на умовах оренди.

Наступник Болта

На чемпіонаті світу з легкої атлетики, який розпочнеться цього тижня у Лондоні, вся увага буде прикута до Усейна Болта.

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Легендарний спринтер з Ямайки планує завершити кар'єру одразу після закінчення чемпіонату. Однак цілком можливо, що дехто зіпсує йому настрій під час прощальних забігів. На думку Daily Mail, це може зробити його головний конкурент Андре Де Грассе.

Канадський бігун вже має в своєму активі срібло на дистанції 200 метрів та бронзу у стометрівці на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. Тепер він хоче більшого, а в його блискучому майбутньому не сумнівається і сам Болт.

"Болт публічно схвалив Де Грассе, звернув увагу на схожий стиль бігу та зазначив, що "спорт буде у хороших руках", коли молодий спортсмен проб'ється нагору", - пише видання.

За словами Daily Mail, канадський спринтер захоплює поціновувачів легкої атлетики не тільки своїми результатами, а й тим, скільки перешкод йому довелося подолати, аби вийти на свій рівень.

Де Грассе сподівався стати баскетболістом та грати в НБА, але не вийшло.

У підлітковому віці він потрапив у погану компанію та навіть вживав наркотики, додає газета. Врятувала його саме легка атлетика, а також допомога мами.

"Вона багато чим пожертвувала заради мене, платила за баскетбольні табори, працювала на двох роботах та возила на тренування", - розповів легкоатлет Daily Mail.

Тепер він прагне щонайменше повторити успіх Болта - стати чемпіоном світу, виграти Олімпійські ігри, а можливо, й встановити світовий рекорд.

Американці та футбол

Чи полюблять американці європейський футбол?

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У пошуку відповіді на це питання британська Guardian дійшла до висновку, що ймовірно так. Особливо зважаючи на десятки тисяч уболівальників, які відвідали матчі Міжнародного кубка чемпіонів. Це товариський турнір, який цього року проходив в тому числі у США.

Газета розповідає, що на матч між "Барселоною" та "Реалом" на стадіоні у Маямі зібралося більш 66 000 глядачів. При цьому ціни на квитки були від 240 до 3 500 доларів. До речі, це було перше "Ель Класіко" за останні 35 років, яке відбулося поза межами Європи.

Але інші матчі європейських грандів у США подекуди збирають не меншу аудиторію.

"Той факт, що американці масово відвідують змагання, доводить, що там є попит на елітний футбол - і серед заможних мешканців узбережжя, і серед тих, хто живе у серці Техасу", - пише видання.

Щоправда, хвиля популярності поки що стосується лише європейських грандів.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC