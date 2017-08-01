Огляд ЗМІ: чи отримає Україна Джавеліни?

Копирайт изображения AFP Image caption Переносні протитанкові комплекси є на озброєнні багатьох армій світу

В огляді:

Чи дійсно США нададуть зброю Україні

Як вдарить по росіянах дипломатична війна зі США

Чергове звільнення в Білому Домі

Які обмеження для громадян ЄС готує Британія

Україна отримає "Джевеліни"?

Американське оборонне відомство, Пентагон, розробило план поставок зброї в Україну, твердять дві американські газети, Wall Street Journal та USA Today, посилаючись на власні джерела в уряді США.

Wall Street Journal зазначає, що інформація про плани постачати зброю Україні стала відомою на фоні дипломатичного скандалу між Москвою і Вашингтоном.

"Американські військові чиновники та дипломати кажуть, що озброєння, яке вони називають оборонним, має стримувати агресивні дії Москви", - пише видання.

Газета розповідає, що "коли Росія захопила та приєднала в 2014 році Кримський півострів, який належить Україні, а потім почала підтримувати російськомовних повстанців на сході країни, Вашингтон, побоюючись ескалації конфлікту, значною мірою обмежив військову підтримку Києва, звузивши її до так званої нелетальної зброї й допомоги у навчаннях".

Водночас Wall Street Journal наголошує:

Американські військові чиновники та дипломати кажуть, що озброєння, яке вони називають оборонним, має стримувати агресивні дії Москви Wall Street Journal

"Високопосадова офіційна особа заявила, що наразі не прийнято жодного рішення щодо пропозиції про озброєння. Ніхто не обговорював її на засіданні високого рівня щодо відносин з Росією, яке відбулося у Білому домі минулого тижня.

"Чиновник сказав, що й президентові Дональду Трампу про план не доповідали, і його позиція у цьому питанні невідома", - додає газета.

Втім, за її інформацією, цей план схвалив міністр оборони США Джеймс Маттіс.

Американські урядовці кажуть, що вони стурбовані ескалацією конфлікту на Донбасі на фоні зростання порушень перемир'я та відсутності прогресу з врегулювання конфлікту.

"Росіяни надають (сепаратистам. - Ред.) обладнання, включно зі своєю найсучаснішою зброєю. Вони також надсилають людські ресурси, які є там радниками", - цитує Wall Street Journal американського генерала Кертіса Скапаротті.

Москва, як відомо, заперечує свою підтримку сепаратистів і критикує Захід за його допомогу Україні.

А нещодавно Кремль застеріг, що будь-які кроки США з надання зброї Україні ще більше послаблять зусилля, спрямовані на досягнення миру на Донбасі.

За пропозицією Пентагону та Держдепартаменту, США серед іншого можуть надати Україні протитанкову зброю, як от ракети "Джевелін", а також засоби протиповітряної оборони, пише Wall Street Journal.

Газета нагадує, що новопризначений спеціальний представник США по Україні Курт Волкер вже зустрівся з європейськими офіційними особами й повідомив їм, що рішення про надання "оборонної зброї" Україні, швидше за все, є неминучим, але серед європейських лідерів немає одностайності у ставленні до такого кроку Вашингтона.

Кремль вдарить по своїх?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Посольство США в Росії повинно скоротити свій штат

Про те, як позначиться на роботі американського посольства у Росії вимога Кремля скоротити персонал дипмісії на 755 людей, пише New York Times.

Газета цитує спогади колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, який на початку своєї дипломатичної кар'єри вже побував у схожій ситуації.

Востаннє таке різке скорочення персоналу посольства в Росії відбувалося наприкінці Холодної війни 1986 року.

Пан Пайфер, тоді дипломат-початківець, прибув до Москви, аби займатися питаннями роззброєння. Але пропрацювати у цій царині він встиг аж чотири дні. А на п'ятий, як і багато інших його колег, був змушений поміняти костюм і начищені до блиску черевики на щось простіше, аби косити газони, ремонтувати сантехніку, куховарити у кафетерії та навіть прибирати туалети.

"Тоді ставлення посольства було таким: якщо вони думають, що вони закриють нас, ми їм покажемо, - цитує New York Times пана Пайфера, який зараз є старшим науковим співробітником Інституту Брукінгса у Вашингтоні. - Я думаю, що посольство адаптується й цього разу".

Газета пише, що вимога Москви, аби Сполучені Штати скоротили персонал своїх дипмісій в Росії, вдарить і по місцевих співробітниках, адже кількість персоналу посольства "оцінюється від 1200 до 1300 осіб, і переважна більшість яких є росіянами".

New York Times наводить думку експертів, які прогнозують, що "на фоні постійного погіршення відносин між двома країнами, основні функції, як от політичний та військовий аналіз, а також розвідувальна діяльність, будуть збережені", а програми американсько-російської співпраці в галузі, скажімо, культури, торгівлі й науки, швидше за все, будуть скорочені або взагалі згорнуті.

Ще один напрямок співпраці, який зазнає нищівного удару в результаті скорочення персоналу, - це видача віз росіянам.

Поки місцеві співробітники консульського відділу посольства, а таких близько 50-ти, чекають на повідомлення про скорочення високооплачуваних за російськими стандартами посад, пересічні громадяни країни змушені будуть чекати на оформлення американських віз місяцями, розповідає New York Times.

"Я не думаю, що пан Путін аж надто переймається цим", - сказав газеті посол США в Росії з 1997 по 2001 рік Джеймс Коллінз. На його думку, із наближенням виборів для очільника Росії набагато важливіше показати, що він може протистояти американцям і захищати російські інтереси.

Вся звільнена президентська рать

Копирайт изображения Getty Images Image caption Голова прес-служби Білого Дому Ентоні Скарамуччі йде з посади за 11 днів після початку своєї роботи.

На фоні несподіваного звільнення директора з комунікацій Ентоні Скарамуччі, який пропрацював у Білому Домі аж 11 днів, британська газета Daily Telegraph склала список американських високопосадовців, які залишилися без своїх посад відтоді, як господарем Білого Дому став Дональд Трамп.

Видання зазначає, що з 20 січня 2017 року кількість чиновників топ-рівня, які або почули від пана Трампа його коронне "Вас звільнено!", або самі пішли з уряду через конфлікти з Білим Домом, стрімко зростає.

Список очолює звільнення директора Федерального Бюро Розслідувань Джеймса Комі.

Газета називає відставку пана Комі "чи не найбільш суперечливим звільненням", причиною якого стало розслідування обставин контактів штабу пана Трампа з росіянами під час президентської кампанії 2016 року.

Наступним у списку є Саллі Єйтс. Тодішня генеральний прокурор США була звільнена паном Трампом після того, як вона наказала співробітниками Міністерства юстиції США не втілювати суперечливу "міграційну заборону" президента, оскільки мала сумніви щодо її легітимності.

А от радник пана Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн сам подав у відставку після того, як спливла інформація про його контакти з російським послом в США Сергієм Кисляком.

Прокурор Пріт Бхарара, відомий як борець з корупцією на Волл-стріт, був звільнений Дональдом Трампом після відмови виконати прохання генерального прокурора піти у відставку добровільно.

А голова Управління США з державної етики Волтер Шауб сам пішов з посади на знак протесту проти політики пана Трампа.

З власної ініціативи залишив посаду і Майкл Дубке, засновник "Crossroads Media", який працював у Білому Дому на посаді директора з комунікацій. Американські ЗМІ жорстко критикували пана Дубке через його комунікаційну стратегію, яка, як вважалося, призвела до суперечностей між президентом та його командою.

Одним із проявів цих суперечностей була відставка голови президентської адміністрації Рейнса Прибуса. А за кілька днів до його відставки посаду прес-секретаря Білого Дому залишив Шон Спайсер. Разом із паном Спайсером залишив Білий Дім і його помічник Майкл Шорт.

І от 31 липня стало відомо, що новопризначений очільник канцелярії президента Джон Келлі звільнив новопризначеного директора з комунікацій Ентоні Скарамуччі. У прес-релізі, який складається з трьох параграфів, Білий Дім "побажав йому всього найкращого".

Про міграційні обмеження

Копирайт изображения АР

Громадян країн ЄС втратять-таки право в'їжджати до Великої Британії без будь-яких обмежень у березні 2019, повідомляє британське видання Independent, посилаючись на заяву прес-служби кабінету міністрів країни.

Ця заява покликана покласти край розбіжностям в таборі Консерваторів щодо того, чи варто зберігати право вільного пересування для громадян країн ЄС після виходу "брекзиту".

"Позиція прем'єр-міністра дуже чітка та добре відома. Вільний рух завершиться в березні 2019 року", - цитує Independent речника кабінету.

Independent зазначає, що Даунінг-стріт оприлюднила заяву на фоні "суттєвої переорієнтації уряду на більш м'який "брекзит", який має за мету згладити наслідки для країни виходу з ЄС.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС