ЗМІ про "Джавеліни": необхідність чи помилка?

Копирайт изображения DMITRY KOSTYUKOV/AFP/Getty Images

"За і проти" постачання летальної зброї Україні - в огляді міжнародних видань від 2 серпня.

Британська стриманість

Попри заклики в США щодо постачання Україні зброї, Марк Седвіл, радник з питань нацбезпеки британського прем'єра Терези Мей, попередив, що це може призвести до посилення протистояння з Росією, пише Daily Telegraph.

"Дуже важливо, щоб ми не підкидали хмизу до вогню. Останнім часом за кордоном на Сході спостерігалося значне пожвавлення", - заявив він.

Будь-яке рішення США озброїти Київ, ймовірно, підштовхуватиме Британію зробити те ж саме Daily Telegraph

Як нагадує видання, Україна неодноразово закликала Захід надати їй протитанкову зброю після того, як три роки тому підтримувані Росією сепаратисти захопили окремі території Донбасу. Досі західні країни не хотіли робити цього "через страх спровокувати Кремль і спричинити посилення військових дій", які вже забрали життя 10 тисяч людей з 2014 року.

Допомога досі здебільшого обмежувалася проведенням навчань для української армії та постачання нелетальних засобів, зокрема наборів першої допомоги, зимової форми, бронежилетів тощо. Але тепер США можуть перейти до постачання протитанкових систем "Джавелін" та систем протиповітряної оборони.

"Будь-яке рішення США озброїти Київ, ймовірно, підштовхуватиме Британію зробити те ж саме. Вчора ввечері речник Міністерства закордонних справ заявив, що британська політика щодо обмеження допомоги нелетальними засобами і навчанням не змінилася, і що будь-яке рішення [для закінчення] трирічної війни має бути політичним, а не військовим", - пише Daily Telegraph.

Копирайт изображения Getty Images

"Було б помилкою"

На думку колумніста Bloomberg Леоніда Бершидського, надання американської "летальної оборонної зброї" Україні дає військовим США та Росії "спокусливу нагоду" випробувати їхні останні розробки. "Водночас це може зробити конфлікт у східній Україні ще кривавішим", - додає він.

"Протягом двох років обидві сторони здебільшого дотримувалися лінії розмежування (за виключенням незначних вторгнень), тому не існує військової необхідності надавати Україні смертоносну зброю, якщо тільки США не прагнуть спонукати її спробувати повернути "народні республіки". Це було б помилкою", - вважає Бершидський.

Попри те, що Росія заперечує постачання танків українським сепаратистам, Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI) виявив, що вони таки відбувалися. За різними підрахунками, на непідконтрольних територіях знаходиться від 700 до 1 000 танків.

Якщо виявиться, що США не мають ефективного захисту від сучасних російських танків, це буде проблемою Леонід Бершидський, Bloomberg

За словами Бершидського, використовувати "Джавеліни" проти танків сепаратистів було б все одно, що іти "на муху з обухом", оскільки Росія має понад 20 тисяч танків типу Т-72 та Т-80, яких достатньо, аби забезпечувати фізичну перевагу незалежно від того, скільки танків буде знищено ворогом.

До того ж, додає він, Т-72 і Т-80 вдало можна знешкодити радянською зброєю, якою користуються як українська армія, так і сепаратисти.

"Джавеліни" необхідні ж для знищення найкращих російських танків на сьогодні - Т-90 із сучасною системою динамічного захисту "Релікт", пише він. "Досі не задокументовано жодного випадку влучання "Джавеліном" у Т-90", - зауважує Бершидський.

"Якщо виявиться, що США не мають ефективного захисту від сучасних російських танків, це буде проблемою".

Копирайт изображения Getty Images

"Найкращий час"

Протилежної думки щодо постачання летальної зброї Україні дотримується американська газета Boston Herald. Вона нагадує, що минуло три з половиною роки після того, як російські війська захопили український Крим, а також почали слати зброю, танки та радників на допомогу сепаратистам на Сході. Близько 10 тисяч людей було вбито внаслідок конфлікту, додає газета.

Володимир Путін прагне відбудувати стару радянську імперію. Але чи дасть Дональд Трамп це зробити? Boston Herald

"Протягом цих років реакція адміністрації Обами полягала у санкціях проти Росії та купці "військової" допомоги у вигляді окулярів нічного бачення і пакетів готової їжі", - стверджує видання.

Газета зауважує, що "ніхто не прагне ескалації конфлікту, але порушення режиму припинення вогню стали настільки численними, що будь-яка тимчасова угода практично втрачає будь-який сенс".

З огляду на заплановані масштабні російські військові навчання на східному фланзі НАТО, "зараз найкращий час посилити Україну у військовому плані і водночас дати зрозуміти, що США не стоятимуть осторонь перед обличчям російської агресії", вважає Boston Herald.

"Володимир Путін прагне відбудувати стару радянську імперію. Але чи дасть Дональд Трамп це зробити?"

Копирайт изображения Getty Images

Релікти радянської епохи

Попри розмаїття величних соборів, тисячі туристів приїжджають до України, аби на власні очі побачити релікти радянської епохи, пише Independent.

Серед найбільш цікавих для них місць лідирує Чорнобильська атомна станція разом із залишками покинутої Прип'яті і гігантською радіолокаційною станцією для раннього виявлення запусків міжконтинентальних балістичних ракет.

Кожного дня кілька агенцій відвозять групи туристів, здебільшого з-за кордону, до Чорнобильської зони. Як розказали виданню представники однієї з таких фірм, якщо в 2000 році вони зробили лише один тур до Чорнобилю, у 2016 році вони показали безпосередні наслідки аварії вже 7500 туристам.

Ще однією цікавинкою для іноземців, які цікавляться добою Холодної війни, є колишня військова база 46-ої ракетної дивізії у Первомайську Миколаївської області.

Як нагадує видання, колись Україна мала третій найбільший ядерний арсенал світу. Після того, як боєголовки вивезли до Росії, шахти для них були зруйновані або залиті бетоном. Єдина, яка збереглася як музей, і знаходиться в Первомайську.

Як зауважує видання, до того, як Росія захопила Крим і підтримала сепаратистів на сході, російські військові часто привозили свої сім'ї до Первомайська, аби ті могли побачити, в яких умовах вони працюють, цитує газета музейних гідів. Ідентичні місця для балістичних ракет в Росії залишаються строго засекреченими.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС