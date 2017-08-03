Як Трамп підписував санкції проти Росії - огляд ЗМІ

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В огляді преси у четвер:

Санкції без церемоній

Венеція в полоні туристів

Брекзит на шляху освітян

За межею футболу

Санкції без церемоній

Коментуючи підписання Дональдом Трампом нового пакету санкцій проти Росії, Ірану та КНДР, Guardian пише, що ця процедура не супроводжувалася жодною церемонією.

Зазвичай важливі закони підписуються у присутності камер, однак цього разу операторів не впустили до Овального кабінету.

Газета також називає незвичним те, що під час підписання закону президент Трамп розповсюдив не одну, а одразу дві заяви.

"Вони схожі за змістом, але перша написана більш законодавчо, а друга - за тональністю більш особиста", - пише Guardian.

Зауваження Трампа стосуються переважно тієї частини закону, де йдеться про обмеження його права пом'якшити санкції проти Росії без згоди Конгресу.

"Творці нашої конституції віддали зовнішню політику в руки президента. Цей законопроект стане свідченням мудрості цього вибору", - написав Трамп у заяві.

Guardian також цитує посадовця ради нацбезпеки часів Барака Обами Адама Сміта, який назвав рішення американських законотворців "безпрецедентним у сенсі зв'язування рук президента".

Попри це, він зауважив, що адміністрація Трампа матиме чималу свободу щодо того, як інтерпретувати та виконувати норми про санкції.

"Існує тактика затягування. Виконавчій гілці влади не обов'язково не підкорятися закону, щоб його не виконувати", - відзначив Сміт.

Венеція в полоні туристів

Копирайт изображения EPA Image caption Протест мешканців Венеції проти "дикого туризму", який відбувся у липні

Про "захоплену туристами" Венецію, що може перетворитися на "Діснейленд на морі", пише New York Times.

Газета називає нинішнім "саундтреком" міста стукіт коліщат, на яких туристи з усього світу тягнуть валізи пішохідними місточками.

Як пише видання, елементи венеційського діалекту досі можна почути від гондольєрів, які перевозять каналами пари, що заклопотані зніманням селфі. Та зазвичай у місті чутно "суміш англійської, китайської та інших мов, які прибули в місто на гігантських круїзних лайнерах та лоукостах".

Уряд Італії не радий тому, що тут називають "низькоякісним туризмом", пише видання. Щоб змінити ситуацію, влада має намір обмежити кількість туристів, які можуть потрапити до міста.

"Краса італійських міст - не лише в архітектурі, але й у тому, як живуть ці місця, у магазинах, майстернях. Ми маємо зберегти цю ідентичність", - цитує газета міністра культури.

Місцевих жителів найбільше дратують величезні лайнери, що заходять через канал Джудекка, пише New York Times.

Ті 50 тисяч венеціанців, які залишились у місті, створили асоціації зі спротиву великим кораблям і навіть голосували на неофіційному референдумі за їхню заборону.

Однак, як відзначає газета, кораблі привозять у місто гроші.

"Оскільки Венеція більше не є торговельною силою, їй потрібні усі євро, що місто може отримати. Круїзні лайнери не просто привозять у місто гроші, вони також створюють робочі місця по всьому ланцюжку - від механіків до офіціантів і водних таксі", - відзначає New York Times.

Брекзит на шляху освітян

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Плани прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей щодо забезпечення прав громадян ЄС після "брекзиту" не викликали захвату в університетському середовищі, пише Independent.

Найкращі виші країни, серед яких Оксфорд і Кембридж, вимагають від уряду задовольнити декілька їхніх вимог, аби вища освіта не постраждала від розриву стосунків з Брюсселем.

Нині освітній сектор економіки щорічно генерує 73 мільярди фунтів. Тож від Терези Мей вимагають не заважати університетам розвивати економіку.

Як пише видання, університети хочуть, аби Мей відмовилась від ідеї змусити кожного громадянина ЄС просити про "осілий статус". Натомість тим, хто живе у Британії на постійній основі, автоматично має бути надане право залишитися.

Також освітяни хочуть, щоб уряд відмовився від намірів позбавляти деяких громадян ЄС права залишитися, якщо вони покинуть країну більше ніж на два роки.

Загалом у документі 10 пунктів, у яких міститься заклик роз'яснити плани уряду щодо громадян ЄС.

"Хоч це лише перша позиція уряду Британії на переговорах, брак ясності призводить до значних сумнівів щодо збереження прав громадян ЄС, які працюють в наших університетах. Це також впливає на нашу спроможність брати на роботу талановитих людей з Євросоюзу", - цитує Independent вимоги освітян.

За межею футболу

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Французька преса не втомлюється обговорювати тему, яка із суто спортивної переросла в економічну.

Запланований перехід гравця "Барселони" Неймара до паризького клубу "ПСЖ" за астрономічну суму в понад 200 мільйонів євро змусив журналістів помірковувати над тим, чи існують взагалі фінансові обмеження у сучасному футболі.

Газета Liberation пише, що рекордний трансфер Неймара "виходить за будь-які межі - емоцій, спорту, геополітики і грошей".

Газета зауважує, що Катару, який купив паризький клуб 2011 року, вдалося досягти неймовірного успіху на ниві популяризації свого активу.

Власники "ПСЖ" можуть отримати "найбільш іменитого гравця планети", у якого лише у Twitter 30 мільйонів підписаних користувачів, тоді як сім офіційних акаунтів "ПСЖ" не дотягують і до шести мільйонів, пише Liberation.

Враховуючи інформацію про те, що Неймар у "ПСЖ" може отримувати зарплатню після вирахування податків на рівні 30 мільйонів євро на рік, підсумкові витрати власників паризького клубу можуть сягнути 500 мільйонів євро протягом наступних п'яти років, відзначає газета.

Коментуючи таку захмарну суму трансферу, видання пише, що "жодних обмежень тепер не існує, усі види регулювання чи створення бар'єрів зруйновані".

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC