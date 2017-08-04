Культогляд: Шарліз Терон - найкраща зірка екшену

Копирайт изображения Getty Images Image caption Києво-Печерська лавра у 1869 році

В огляді новин культури:

Київ до більшовиків

Довгоочікуване повернення на ТБ

У світі Шарліз

Кінець епохи

Київ до більшовиків

Велику галерею світлин кінця ХІХ століття публікує Daily Mail. Частина з них - з України.

На реконструйованих знімках, відтепер у кольорі, можна побачити повсякденне життя російських та українських міст до приходу до влади більшовиків.

"Це було бентежне століття, час, коли на трон сходив останній імператор (Російської імперії - Ред.) Микола ІІ", - описує газета 1890-1900 роки у Російській імперії.

Зокрема, на світлинах можна побачити, як виглядали Москва, Санкт-Петербург, Київ та Одеса, а також Кремль понад сто років тому. Українці з легкістю впізнають Києво-Печерську лавру, Аскольдову могилу, вулицю Рішельєвську та Потьомкінські сходи в Одесі.

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Довгоочікуване повернення на ТБ

Дженніфер Еністон та Різ Візерспун запускають власне телевізійне шоу, повідомляє New York Times. Американські акторки не просто виконають головні ролі, а ще і стануть продюсерами свого проекту, цитує видання Стівена Гувейна, представника пані Еністон, улюблениці мільйонів ще з часів серіалу "Друзі".

Події розгортатимуться у Нью-Йорку довкола ранкової інформаційної програми на одному з телевізійних каналів. Над сценарієм, імовірніше за все, працюватиме Джей Карсон - колишній радник Гілларі та Білла Клінтонів, а також колишній продюсер "Карткового будинку".

Для Дженніфер Еністон ця робота стане першою постійною роллю у телевізійному проекті з часів зйомок у "Друзях". Різ Візерспун знімалася у кількох епізодах у ролі молодшої сестри Рейчел (героїня Дженніфер Еністон у "Друзях" - Ред.), і з того часу між акторками зав'язалася дружба, пише видання.

Пані Еністон каже, що готова повернутися на телебачення.

"Я багато про це думала. Це власне і є праця. Це те місце, де виготовляється якісний продукт. На цьому етапі своєї кар'єри я хочу бути частиною дивовижних історій, неймовірних персонажів і просто гарно проводити час", - цитує видання слова акторки виданню Variety.

Наразі знімальна група домовляється з американськими кабельними мережами щодо продажу прав на показ серіалу.

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У світі Шарліз

Однією з найкращих зірок сучасності у жанрі екшен, без вагань, називає Шарліз Терон оглядачка Independent Кларіс Ларі.

Авторка ділиться враженнями від перегляду шпигунського трилера "Атомна блондинка", у якому лауреатка премій "Оскар" та "Золотий глобус" грає агента британської розвідки МІ6 та зазначає, що ця стрічка блискуче розкриває всі її таланти.

"Якщо у когось колись була бодай тінь сумніву щодо того, що пані Терон заслуговує на звання найвизначнішої акторки у жанрі екшен, дозвольте цим сумнівам зникнути назавжди", - пише оглядачка видання.

В героїні Шарліз Терон, Лоррейн, є щось від Джеймса Бонда, зауважує авторка. В неї навіть з'являється її власна "дівчина Бонда" в образі французького агента у виконанні Софії Бутелла.

Звичайно, фільм привертає увагу скоріше видовищністю, ніж сюжетом, пише пані Ларі. Та в розмаїтті видовищних сцен простежується довершеність хореографії та постановки двобою, з якими так майстерно вправляється пані Терон.

"Жодних трюків з камерою, ніякої музики. Тільки кадри нокаутів", - пише вона.

Стрічка вийшла цілком типовою для свого жанру, і навряд чи глядачі побачать в ній щось нове, попри те, що сюжетна лінія іноді може здатися доволі заплутаною, констатує оглядачка Independent.

"Але це не відіграє великого значення, адже новаторство "Атомної блондинки" зовсім в іншому: а саме - під підбором черевика Шарліз Терон, що впивається в чиєсь обличчя", - підсумовує авторка.

В українському кінопрокаті стрічка "Атомна блондинка" стартувала минулого тижня.

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Кінець епохи

Часам, коли родини збиралися вечорами біля телевізорів для колективного перегляду улюблених телешоу, настав кінець.

Сімейну традицію, що визначала життя більшості британців протягом кількох десятиліть, витіснив розвиток кабельних каналів та сервісів на кшталт Netflix та BBC iPlayer, що забезпечують своїх підписників необмеженим доступом до контенту, повідомляє Guardian з посиланням на результати останнього дослідження проведеного британською урядовою організацією Ofcom.

Так, результати звіту показують, що сьогодні 45% британців щодня дивляться телешоу наодинці. А третина опитаних зізналася, що досить часто вони з членами своїх родин дивляться різні програми кожен на своєму пристрої, знаходячись в одній кімнаті.

Такі зміни викликані і стрімким розвитком сучасних технологій, зокрема новими можливостями телевізорів, планшетами та смартфонами, додає газета.

За словами представника Ofcom Ліндсі Фаззел, у майбутньому цей тренд посилюватиметься. У той же час не можна сказати, що люди зовсім перестали дивитися телевізор.

"Є події, які людям і досі важливо дивитися разом, і вони продовжують отримувати від цього задоволення", - цитує газета пані Фаззел.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба Моніторингу ВВС.