Світові ЗМІ про Кличка: прощавай, Докторе Сталевий кулак!

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В огляді преси:

Британія: шок і розчарування

Німеччина: за ним сумуватимуть

США: обережний стиль та нищівні нокаути

Росія: розумне рішення чи піар?

Британія: шок і розчарування

Повідомлення Володимира Кличка про намір залишити великий бокс стало "шоком" для британського видання Independent.

"Українець полишає спорт як справді видатний атлет, який був володарем чемпіонських титулів WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі", - пише Independent.

"Він залишається другим після Джо Луїса чемпіоном з-поміж суперважковиків, який за всю історію боксу володів ними протягом найдовшого періоду - дев'ять років і 18 боїв на їхній захист", - додає видання.

Газета цитує менеджера пана Кличка, Бернда Бенте, який назвав рішення боксера "важким, але правильним".

Він домінував у дивізіоні важковиків понад десять років Бернд Бенте, менеджер Володимира Кличка

"У своїй унікальній боксерській кар'єрі Володимир досяг всього. Він домінував у дивізіоні важковиків понад десять років. Він виступав на аренах і стадіонах по всьому світу, і квитки на них розліталися в мить. Мільйони вболівальників дивилися його бої по телебаченню. Супроводжувати його у цій унікальній подорожі було привілеєм для мене", - заявив він.

Британська Daily Mail зазначила, що оголошення українського боксера "завдало удару по планах Антоні Джошуа" щодо матчу-реваншу в Лас-Вегасі 11 листопада.

Газета пише, що Кличко неабияк засмутив промоутера британського важковика Едді Хірна, який сподівався влаштувати в Америці грандіозне шоу.

"Ми розчаровані з точки зору проведення матчу-реваншу, що міг би стати непересічною подією. Але з особистої точку зору я радий за Володимира. Він зробив надзвичайну кар'єру і залишає спорт, отримавши від життя, все, що йому потрібно", - цитує його Daily Mail.

Німеччина: за ним сумуватимуть

Заява Володимира Кличка про завершення спортивної кар'єри стала топ-новиною в Німеччині.

Газета Hamburger Abendblatt, що виходить у Гамбурзі, місті, яке відіграло особливо роль у кар'єрі українського боксера, назвала цей крок Кличка "його найбільшою перемогою".

Видання розмірковує над тим, наскільки фінансово привабливою була пропозиція зійтися у двобої з Джошуа ще раз і наскільки важко було Кличку і його менеджерам ухвалити рішення відмовитися від можливості заробити суму, яка, мабуть, сягнула не одного десятка мільйонів доларів.

"Той факт, що скинутий з трону чемпіон світу не піддався спокусі грошей, розповідає про нього більше, аніж будь-яка з його видатних перемог", - пише Hamburger Abendblatt.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У квітні Володимир Кличко програв чемпіонський бій британцю Ентоні Джошуа, втративши титули WBA і IBO

Газета пише, що напевне, Володимиру було нелегко залишити спорт у статусі переможеного. Проте, вважає Hamburger Abendblatt, та поразка достойна поваги.

"Бій на лондонському стадіоні Вемблі цілком вартий того, аби стати легендою боксу, - переконує газета. - Жоден з тих, хто дивився його на стадіоні або по телевізору, його не забуде. У 41 рік Кличко вийшов на бій у чудовій формі й навіть один раз повалив свого опонента".

Hamburger Abendblatt додає, що за ним сумуватимуть, особливо у Німеччині, а надто у Гамбурзі.

США: обережний стиль та нищівні нокаути

Газета Washington Post пише, що в історії світового спорту Володимир Кличко залишиться "одним із найвидатніших важковиків, які будь-коли виступали на боксерському рингу".

Видання додає, що прихильникам цього виду спорту він запам'ятається "обережним стилем та руйнівними нокаутами".

Washington Post звертає увагу на те, що після розміщення заяви про намір залишити спорт сайт братів Кличків просто "впав".

На думку видання, цей факт вкотре промовисто показав місце українського боксера у світовому спорті.

Газета нагадує, що востаннє Кличко виходив на бій у квітні цього року.

"Британець Ентоні Джошуа виграв тоді в Кличка технічним нокаутом в 11-му раунді. Поєдинок у присутності 90 тисяч вболівальників на стадіоні Вемблі в Лондоні викликав інтерес до суперважкої ваги, якого не було з 1990-х років", - зазначає Washington Post.

Багато фанатів боксу з нетерпінням очікували матчу-реваншу в Лас-Вегасі, але завершення кар'єри Кличком означає, що Джошуа, ймовірно, тепер боксуватиме з болгарином Кубратом Пулєвим.

Росія: розумне рішення чи піар?

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Вітає рішення Кличка і російська газета "Московский Комсомолец".

"Людина, яка протягом 10 років тримала професійних важкоатлетів на відстані витягнутої руки (у всіх сенсах) більше не збирається з'являтися на рингу як спортсмен і щось комусь доводити", - пише газета.

"Видатним спортсмена робить не лише його кар'єра, але й її завершення. Вчасно зав'язати з цією справою, зрозуміти, що чемпіонські пояси вже на іншій талії, а золоті медалі приваблюють не тільки тоді, коли їх завойовуєш, але й коли дивишся на них тверезо - це мистецтво. Мало кому це вдається", - веде далі "Московский Комсомолец".

Це дуже розумне і своєчасне рішення, зазначає видання.

"Адже в двох програшах більш молодим і голодним боксерам немає нічого образливого: це черговий доказ того, що бився з гідними суперниками", - переконує російська газета.

Втім, видання не виключає, що заява Кличка - це продуманий піар-хід.

"Те, що завершення кар'єри, а потім її відновлення дає приріст у рейтингах і популярність самому спортсмену - зовсім не новина. При цьому в список плюсів входить також і підвищення гонорарів", - вважає газета.

"Як варіант розкрутки майбутнього реваншу з Джошуа - теж цілком непогано, та й додаткову увагу приверне в будь-якому випадку", - підсумовує "Московский Комсомолец".

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС