Огляд ЗМІ: як "Деспасіто" і його творці б'ють рекорди

В огляді:

Чи будуть дієвими нові санкції проти РФ?

Арешт "героя Інтернету"

Туристичні халепи

"Деспасіто" на п'єдесталі

Forbes ставить під сумнів дієвість останнього посилення американських санкцій проти Росії.

"Замість того, аби посилити тиск на Росію з метою політичних змін, куди ймовірніше, ці заходи посилять точку зору Росії, що будь-яка співпраця із Заходом є проявом слабкості", - пише видання.

"Це матиме серйозні і далекосяжні наслідки для спроможності Заходу досягти обмеження втручання Росії у справи інших країн, зокрема на сході України", - додає Forbes.

Як зауважує видання, ухвалення нових санкцій, попри позитивні офіційні заяви, викликало побоювання "помсти" з боку Москви шляхом ескалації конфлікту.

Так, російський депутат Віталій Мілонов закликав посилити підтримку сепаратистів на Донбасі, зокрема надати їм російське громадянство.

"Це, а також нещодавні заяви спецпредставника США з українського питання Курта Волкера про необхідність постачання Україні "захисної зброї", потенційно може підігріти конфлікт", - прогнозує видання.

Втім, більш ймовірно, що, попри ситуативні спалахи насильства, нові санкції призведуть до тривалого замороження конфлікту, підсумовує видання.

Image caption Хатчинса звинувачують у створенні шкідливого програмного забезпечення, яке викрадало особисті дані

Маркус Хатчинс, британський експерт із кібербезпеки, який став героєм інтернету після того, як зумів припинити поширення шкідливого вірусу WannaCry, був заарештований в аеропорті Лас-Вегаса у зв'язку з іншою справою, пише New York Times.

Як йдеться у постанові суду, Хатчинс, який більш відомий у колі кіберфахівців під ніком MalwareTech, і ще один співучасник створили і продавали шкідливе програмне забезпечення, яке викрадало особисті дані з банківських веб-сайтів.

Як розповідає видання, Хатчинс написав програму-троян під назвою Kronos, а його співучасник розповсюджував її за гроші на форумах.

Зокрема зафіксовано факт продажу програми за 2 тисячі доларів у червні 2015 року. У постанові суду не вказується, якого поширення набув цей троян, також в ній не згадуються докази причетності Хатчинса.

"У середовищі фахівців з безпеки арешт однієї з добре відомих зірок сприйняли з подивом і скептицизмом. Деякі попередили, що претензії до пана Хатчинса можуть призвести до посилення напруги у стосунках між "білими" хакерами, тобто дослідниками, які шукають вразливості програмного забезпечення з метою виправлення проблеми,.. і правоохоронцями", - зауважує видання.

Туристичні халепи

Британським туристам, які планують відпустку в Європі, радять бути особливо пильними через погрози іспанських анархістів, пише The Times.

Копирайт изображения EPA Image caption Іспанські анархісти звинувачують туристичний сектор країни у "знищенні" Барселони

Напередодні лідер групи іспанських анархістів звинуватив туристичний сектор країни у "знищенні" Барселони і Балеарських островів і пригрозив вдатися до активних дій, аби зупинити процес, пише видання.

Як попереджають туристичні фірми, протести можуть посилитися, через що може скластися небезпечна для туристів ситуація.

Цього тижня люди в масках атакували екскурсійний автобус з британськими туристами в Барселоні. Налякані люди подумали, що потрапили у засідку терористів, поки агресивні люди різали колеса і розмальовували вікна автобуса, пише видання.

Це не єдина халепа, яка очікує на туристів, адже серпень традиційно вважається найбільш популярним місяцем для подорожей, попереджає Independent.

Через посилені заходи безпеки і перевірки в аеропортах, а також можливий страйк British Airways, на мандрівників, схоже, чекають довжелезні черги і затримки рейсів, пояснює газета.

"Деспасіто" на п'єдесталі

Копирайт изображения PA Image caption Спільний хіт Луїсі Фонсі (на фото) і Деді Янкі нині лунає з усіх усюд

Латиноамериканський хіт Despacito (укр. "Повільно") у виконанні Луїсі Фонсі і "короля" реггетона Дедді Янкі таки виборов собі корону YouTube за найбільшу кількість переглядів, пише Time.

Цієї п'ятниці пісня залишила за бортом гімн фільму "Форсаж" під назвою "Побачимось" (See You Again) Віза Халіфи і Чарлі Пута, який попереднього місяця виборов першість у довготривалого фаворита "Gangnam Style".

Як нагадує видання, минулого місяця з'ясувалося, що цей типово латиноамериканський поп-хіт став найпопулярнішим на стрімінгових платформах після того, як кількість стрімів перевищила 4,6 мільярда.

У відеоповідомленні для Time Дедді Янкі подякував YouTube за успіх "Деспасіто".

Копирайт изображения EPA Image caption Дедді Янкі визнає, що нові правила музичної індустрії пішли йому на користь

"Музична індустрія змінилася. Музичні правила змінилися. І YouTube несе велику відповідальність, я це визнаю", - заявив він.

Для Деді Янкі це не єдина перемога, адже він ще й став найпопулярнішим виконавцем за запитами у популярній музичній мережі Spotify, обігнавши Еда Ширана.

Для американських слухачів більш знайомим може бути варіант виконання "Деспасіто" Джастіном Бібером.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС