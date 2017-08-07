Преса: "прокремлівські погляди" можуть зруйнувати єдність Європи

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Польщі побоюються, що лідер німецьких лібералів Крістіан Лінднер може зруйнувати єдність Європи щодо санкцій проти Росії

Руйнування єдності Заходу у питанні санкцій проти Росії, мирна пропозиція США до Північної Кореї, побоювання щодо американських стандартів якості та боротьба з алкоголем в Новій Зеланді - в огляді іноземної преси 7 серпня.

"Наївні" загравання з Кремлем

На думку польського оглядача Єжи Хащинського, голова німецької ліберальної партії FDP Крістіан Лінднер домагається нової політики щодо Росії та України, яка б дозволила комфортно почуватися Володимиру Путіну.

У своїй колонці для видання Rzeczpospolita, автор називає справу "вкрай поважною", та зазначає, що після осінніх виборів до Бундестагу Лінднер має високі шанси стати німецьким міністром закордонних справ.

Хащинський каже, що Лінднер хотів би скасувати санкції щодо Росії, не дочекавшись виконання Москвою всіх умов Мінських угод, та "наївно вірить", що Путін це оцінить та в майбутньому буде менш агресивний.

На думку Хащинського, якщо Лінднер в ролі шефа німецької дипломатії, почне втілювати в життя свої "прокремлівські погляди", єдності Заходу в ключовому питанні настане кінець.

Адже Німеччина в такому разі протиставить себе США і багатьом європейських країнам в питанні санкцій проти Росії, яких би не було без рішучої позиції канцлера Ангели Меркель.

"Оливкова гілка" для КНДР

Копирайт изображения Getty Images Image caption Держсекретар США хоче обговорити з Північною Кореєю "безпеку і процвітання"

Держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав Північну Корею показати свою готовність сісти за стіл переговорів, зупинивши пуски ракет, пише Washington Post.

За словами видання, Тіллерсон протягнув Пхеньяну "оливкову гілку", заявивши, що США готові до перемовин "за відповідних умов", аби обговорити кроки, що запевнили би безпеку та процвітання Північної Кореї.

"Найкращим сигналом від Північної Кореї про те, що вони готові до переговорів було б припинення цих пусків ракет", - заявив Тіллерсон під час зустрічі країн АСЕАН в Філіппінах, пише видання.

В той же час, він відмовився назвати конкретні часові рамки для таких дій. "Все не так просто. Йдеться про наше сприйняття їх відношення щодо підходів до діалогу з нами", - цитує його видання.

Днем раніше, Китай порадив Північній Кореї прийняти "розумне рішення" та припинити тестові пуски балістичних ракет та ядерні випробування, пише видання. З іншого боку, Китай закликав інші сторони, зокрема Південну Корею та США, утриматися від нагнітання напруги.

Відмінності в стандартах

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після "брекзиту" британські споживачі можуть на собі відчути різницю у стандартах якості американських та європейських харчів

Торгівельна угода зі США після "брекзиту" може спричинити появу на британському ринку молока та інших продуктів, які не відповідають європейським стандартам якості, пише Independent.

За словами видання, згідно американських стандартів якості, вміст токсинів в харчових продуктах може перевищувати норми, схвалені в ЄС, в понад 20 разів.

Наприклад, американські стандарти якості допускають вищий рівень вмісту канцерогенів в продуктах з горіхів та злаків, пише видання. І хоча прямий зв'язок з раком печінки є загально відомим, такі стандарти якості дозволяють значно здешевити виробництво їжі, стверджує видання.

Критики уряду попереджають, що в намаганні отримати швидку торгівельну угоду з Вашингтоном, влада Британії може наразити на небезпеку споживачів, йдеться у статті.

За словами видання, американські стандарти якості не вважаються "небезпечними", але широкий ліміт вмісту певних речовин означає дешевше виробництво їжі в США, що завжди було значною перешкодою в торговельних переговорах між ЄС та США.

"Небезпечний наркотик"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лікарі Нової Зеландії пропонують не продавати горілчані напої поруч із молоком і хлібом

Медична асоціація Нової Зеландії закликає заборонити продаж алкоголю в супермаркетах, пише видання Guardian.

На думку асоціації, продаж вина та пива поряд зі звичайними продуктами харчування "нормалізує цей небезпечний наркотик", а доступність та низька ціна означає, що люди не замислюються і кладуть пляшку вина в кошик для покупок разом із хлібом та молоком.

У Новій Зеландії, пиво та вино можна придбати в супермаркетах з 1990 року, хоча аби скоштувати міцний алкоголь необхідно відвідати бар або спеціальний магазин, пише видання.

За даними асоціації, понад півмільйона мешканців Нової Зеландії споживають алкоголь в "небезпечний" спосіб, а місцеві лікарні по п'ятницях та суботах приймають велику кількість пацієнтів з травмами, отриманими напідпитку, пише видання.

Голова асоціації, Кейт Беддок, каже, що дослідження вказують на те, що алкоголь є більш небезпечний за важкі наркотики через свою доступність та низьку ціну.

"Якщо ви ставите алкоголь поруч з хлібом чи молоком (на полицях в супермаркеті), ви, фактично, кажете, що споживання алкоголю - це те само, що й споживання хліба або молока щодня", - наголошує вона.

Дмитро Зоценко, служба Моніторингу ВВС