Огляд ЗМІ: за брекзит голосували через брак освіти?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вибір на користь виходу Британії із ЄС визначили британці, яким бракує освіти?

Як рівень освіти вплинув на референдум про "брекзит", чи вимагатиме Іспанія повернути Гібралтар і що пишуть про чергове розлучення російського олігарха - читайте в огляді преси за 8 серпня.

"Брекзит" - через брак освіти?

Поки уряд Британії і керівництво Євросоюзу намагаються знайти формулу "розлучення", дослідники не полишають спроб розібратися, чому мешканці Альбіону проголосували за "брекзит".

Видання Independent наводить висновки дослідження, яке стверджує, що справа в освіті. Якби британці були краще освіченими, вони б проголосували за збереження членства в ЄС. Дослідники з університету Лестера виявили, що вибір значною мірою визначався тим, чи навчався виборець в університеті або іншому ВУЗі або ні.

Дослідження показало, що вік і стать тих, хто прийшов до дільниць, також мали значення. Проте не настільки важливе, як рівень освіти.

Рівень достатку та наявність мігрантів у регіоні також не були визначальними факторами того, як голосували ті, хто прийшов на референдум.

Independent наводить коментар доктора Айхуа Чжан з кафедри математики університету Лестера, який заявив, що дослідники вперше застосували комплексний підхід до аналізу результату референдуму. Він пояснив, що опитування, які проводилися раніше, розглядали лише окремі фактори, які ймовірно могли вплинути на рішення громадян країни.

Independent нагадує, що на референдумі 23 червня 2016 року 52% британців проголосували за вихід з Євросоюзу і 48% - за збереження членства в ЄС.

Іспанія не претендує на Гібралтар?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Іспанія не спекулюватиме на темі Гібралтару під час переговорів про "брекзит"

Іспанія не робитиме спроб відновити панування у Гібралтарі під час перемовин щодо "брекзиту", повідомляє газета Daily Mail, посилаючись на заяву міністра закордонних справ країни. Газета називає заяву Альфонсо Дастіса "несподіваною", адже суперечка про приналежність Скелі, як часто називають Гібралтар у Великій Британії, має 100-річну історію.

Газета цитує пана Дастіса, який повідомив, що Іспанія не вимагатиме повернення території в обмін на підтримку позиції ЄС щодо "брекзиту". Втім, він наголосив, що Мадрид продовжуватиме наполягати на спільному володінні Гібралтаром з огляду на те, що переважно більшість його мешканців проголосували проти виходу Британії з ЄС.

Daily Mail нагадує, що Гібралтар став британською колонією у 1830 році. Після референдуму прем'єр Тереза Мей неодноразово заявляла, що вона ніколи не "дозволить Гібралтару вислизнути з-під британського контролю", якщо того не захочуть самі гібралтарці.

У боротьбі за кібербезпеку

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британська Національна служба охорони здоров'я постраждала під час останньої атаки вірусу WannaCry

Уряд Британії пропонує накладати великі штрафи на компанії і організації, які не приділяють належної уваги питанням кібербезпеки, пише газета Guardian. Втім, до такого кроку уряд пропонує вдаватися у разі, як вичерпає всі інші способи заохочення до адекватних оцінок ризиків у кіберпросторі.

Обговорення питання стало наслідком масштабної кібератаки, однією з жертв яких була Національна служба охорони здоров'я країни. "Вона (кібератака. - Ред.) призвела до скасування операцій, переадресацій машин швидкої допомоги та зникнення доступу до карток пацієнтів", - розповідає Guardian.

Газета цитує міністра з питань цифрових технологій і культури Мета Хенкока, який зазначив: "Ми хочемо, щоб Велика Британія стала найбезпечнішим місцем у світі для її мешканців і користувачів інтернету, щоб наші основні служби та інфраструктура були готові до збільшення ризику кібератак і належним чином підготувалися до інших загроз, таких, як збої у постачанні електроенергії або екологічні негаразди".

Ініціативу уряду підтримує і Національний центр з гарантування кібербезпеки. Представник центру Кірн Мартін наголошує, що впоратися із викликами сьогодення самотужки ця організація не може. "Кожен повинен робити внесок у цю справу, і тому з часу нашого створення ми пропонуємо організаціям поради експертів на нашому веб-сайті та через урядову систему уряду Cyber Essentials", - цитує його Guardian.

Чергове розлучення Абрамовича

Копирайт изображения Getty Images Image caption Розлучення Романа Абрамовича із третьою дружиною буде мирним?

Британська преса обговорює розлучення російського мільярдера Романа Абрамовича і його третьої дружини Даші Жукової. Газета Daily Telegraph запитує, чи не стане розірвання цього шлюбу найдорожчим у світі.

Видання пише, що після розлучення попередня дружина пана Абрамовича отримала компенсацію 150 млн фунтів стерлінгів - "копійки для мультимільярдера".

Пара вже заявила, що намагатиметься вирішити всі питання мирним шляхом. Пані Жукова має всі підстави сподіватися на кругленьку суму, адже йдеться про статки у 7 мільярдів фунтів, розповідає Daily Telegraph.

Пан Абрамович володіє футбольним клубом Chelsea, другою за розміром яхтою у світі та декількома розкішними об'єктами нерухомості, як от маєтки в Нью-Йорку вартістю 60 мільйонів фунтів стерлінгів та в Кенсінгтонському саду Лондона вартістю 50 мільйонів фунтів, будинки в Росії і на півдні Франції .

У його гаражі - суперкари Ferrari FXX вартістю близько 1,5 мільйона фунтів і Bugatti Veyron вартістю 2 мільйони фунтів. Пан Абрамович є одним із провідних світових колекціонерів сучасного мистецтва. У його колекції є чимало унікальних полотен вартістю в десятки мільйонів фунтів стерлінгів.

Експерти з правових питань, опитані газетою, переконані, що справа про розлучення буде розглядатися у російському суді, як це було під час розірвання шлюбу із попередньою дружиною пана Абрамовича у 2007 році.

"Вважається, що тоді пані Маландіній надали одноразову допомогу, а також чотири будинки і гарантовану фінансову підтримку для п'яти дітей подружжя", - пише Daily Telegraph.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС