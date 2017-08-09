Що таке Гуам, якому погрожує КНДР - огляд ЗМІ

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Читайте в огляді іноземної преси 9 серпня:

чи встигнуть польські військові отримати дані про російсько-білоруські навчання?

що таке Гуам, якому погрожує своїми ракетами КНДР?

то скільки все-таки треба їсти солі - більше чи менше?

і як створити надійний комп'ютерний пароль?

Розвідка спізнюється

Через невчасно оголошений тендер польське військо може залишитися без супутникових даних про навчання Захід-2017, які Білорусь проводить спільно з Росією, пише Space24, підрозділ військово-аналітичного порталу Defence24.

За словами видання, 17 липня Регіональна логістична база у Варшаві розмістила на відповідному порталі замовлення на постачання супутникового покриття певної території.

Видання припускає, що йдеться саме про територію Білорусі, де проходитимуть навчання, адже замовлення передбачає супутникове спостереження до 29 вересня, що збігається з їх кінцем.

Але терміни розміщення замовлення означають, що послуга може спізнитися, наголошує видання. Термін підписання умови з постачальником переносився вже тричі: спершу з 25 липня до 1 серпня, потім до 8-го, й врешті-решт - до 17 серпня.

За словами видання, така тритижнева затримка вибору постачальника може означати, що польські військові не встигнуть підписати всі необхідні угоди та не отримають даних щодо навчань, які розпочнуться вже 14 вересня.

Що таке Гуам?

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У відповідь на погрози Трампа Північна Корея оголосила про можливість ракетного удару по острову Гуам, на якому розташовані військові бази США, пише Washington Post.

Гуам - це суверенна територія США у Тихому Океані з населенням 160 тис.

На місцевому стратегічному летовищі базуються літаки морської авіації США, а в порту - ядерні субмарини та військові сили спецоперацій, каже видання. Також тут розташована батарея протиракетної повітряної оборони.

"Щоразу, коли хтось грюкає зброєю в цій частині світу, в це завжди виявляється втягнутий Гуам", - каже президент Гуамського університету Роберт Андервуд.

"Якщо ви з Гуаму, це, звісно, бентежить, але не дивує", - додає він.

За словами Андервуда, місцеві мешканці часто почуваються пішаками у чужій грі, адже більшість медійних розмов про Гуам фокусуються саме на військових об'єктах на острові. "Ненавиджу бути мішенню", - цитує Андервуд місцевих мешканців.

Сіль - їсти чи не їсти?

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Неабияка суперечка розгорілася через книгу американського науковця Джеймса Дініколантоніо, який стверджує, що люди мають споживати більше солі, аби бути здоровішими, пише Guardian.

Він наполягає, що Всесвітня організація охорони здоров'я кардинально помиляється, радячи їсти менше цієї речовини.

На його думку, збільшення споживання солі скорочує кількість цукру, який ми їмо, і допомагає схуднути.

А низьке споживання солі, своєю чергою, призводить до крихких кісток і проблем з пам'яттю, стверджує він.

Це обурило інших науковців і дієтологів, які заявили, що такий підхід не просто хибний, а небезпечний.

"Проповідуючи дієту з високим вмістом солі, ця книжка наражає на небезпеку здоров'я багатьох людей і ставить під сумнів міжнародно визнані докази, що дієта з високим вмістом солі призводить до високого тиску, що викликає ризик сердечних захворювань", - каже професор Луіс Леві.

"Британія скоротила споживання солі й одразу побачила великий спад кількості серцевих захворювань", - каже професор серцево-судинної медицини Грем Макгрегор.

Пароль давно міняли?

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Людина, яку вважають автором правил щодо безпечних паролів, визнала, що її поради тільки спростили задачі хакерів, пише Daily Mail.

У 2003 році Білл Бурр, працюючи на уряд США, розробив набір рекомендацій для створення паролів. Зокрема він пропонував використовувати комбінації великих і малих літер, цифр і спеціальних знаків.

Тепер експерт вважає, що такий підхід дозволяє хакерам легше зламати паролі, пише видання.

"Я жалкую, що зробив тоді такі поради", - каже він про використання різних знаків та зміну паролю раз на три місяці.

"Це просто зводить людей з глузду, і вони не можуть підібрати добрий пароль, що б не робили", - каже він.

Головною вадою таких паролів стало те, що користувачі просто змінюють останню цифру в комбінації, коли настає час міняти пароль, що значно полегшує роботу хакерів. Адже таку поведінку людей давно вписали в скрипти, які використовують для зламу паролів, пише видання.

Воно наводить думку експертів, які вважають, що довгі комбінації із кількох слів значно важче зламати, ніж короткі паролі із різних букв, цифр і символів.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, Служба моніторингу ВВС