Культогляд: "домівку Гаррі Поттера" виставили на продаж

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В огляді культурних подій тижня читайте про таке:

Домівку Гаррі Поттера виставили на продаж.

Що думають критики про "Темну вежу" - новий фільм за романами Кінга?

Чому поп-зірки так часто зривають голос?

Фільм про людей, які вважають себе нащадками Романових.

За скільк продадуть "домівку Гаррі Поттера"

У Британії знову виставили на продаж будинок під назвою "Дім де Вера" - більше відомий загалу як домівка персонажа Гаррі Поттера.

"Майбутні чаклуни почуватимуться тут, як удома", - пише Daily Telegraph.

Будинок розташований у селі Лавенем в графстві Суффолк. Подейкують, що у XV сторіччі його відвідав король Генріх VIII.

У фільмі про Гаррі Поттера ця будівля стоїть у Годриковій впадині, де жив директор чаклунської школи Гогвортс Альбус Дамблдор і батьки хлопця Лілі та Джеймс Поттери.

Поріг цього будинку вважають другим за популярністю у Британії, принаймні якщо рахувати кількість знімків, зроблених біля його дверей, зазначає видання.

Власники нерухомості планують отримати за неї близько мільйона фунтів стерлінгів.

"Хитка" "Темна вежа"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акторську гру Ідріса Ельби і Метью Макконахі критики хвалять. Та чи вистачить цього, щоб "витягти" "Темну вежу"?

Хитка структура, поверхневість і брак амбіції - так фантастичний фільм "Темна Вежа", знятий на основі серії романів Стівена Кінга, описує американський критик Тім Грієрсон в огляді для ScreenDaily.

За його словами, у стрічці спробували поєднати відразу кілька жанрів: вестерн, наукову фантастику, екшн, комедію та жахи, а в результаті вийшов не надто захопливий блокбастер, якому бракує власного ритму і пульсу.

Режисер фільму Ніколай Арсель достатньо ефектно зображає сценарій розгортання подій, проте вдається до старих технік і не демонструє нових підходів, зазначає критик.

Окрім цього, стрічці бракує візуальних ефектів, а ті монстри та інші технічні засоби, використання яких ми бачимо на екрані, не додають історії достовірності, зазначає він.

Випускаючи "Темну вежу" в прокат, компанія, що володіє правами на показ фільму, розраховувала насамперед на акторський склад, зазначає критик. Головні ролі в стрічці грають Меттью Макконахі та Ідріс Ельба.

Наскільки їм вдалося досягти мети, українські глядачі вже можуть побачити в кінотеатрах.

Без голосу

Копирайт изображения Gareth Cattermole Image caption Адель була вимушена припинити світове турне через проблеми з голосовими зв'язками

Останнім часом дедалі більше зірок скасовують виступи через втрату голосу та звертаються до послуг хірургів для операції на голосових зв'язках.

У чому причина та чи може це бути пов'язано з технікою співу, з'ясовує Guardian.

Зовсім нещодавно в центрі уваги ЗМІ опинилася Адель, яка вимушена була припинити світове турне через проблеми зі зв'язками.

Таке з британською співачкою трапляється не вперше. Шість років тому їй вже доводилося лягати під ніж, аби усунути подібну проблему.

За словами хірурга Адель доктора Стівена Зайтелса, такі операції надскладні: похибка в міліметр може призвести до втрати голосу. Та попри це, у клініці, в якій практикує пан Зайтелс, - наплив пацієнтів.

"У шоу-бізнесі - епідемія травм голосових зв'язок", - пише видання.

Боно, Селін Діон, Сем Сміт, Шер і багато інших були змушені хоч раз у житті скасовувати концерти через необхідність операції, додає Guardian.

Дехто вважає, що хірургічне втручання - лише тимчасовий захід, який не може розв'язати проблему комплексно.

Так, колишня оперна співачка Ліза Паглін вбачає проблему у техніках виконання сучасних співаків, які перенапружують зв'язки. Вона пропонує відродити давню техніку виконання, яка не тільки забезпечує гарне звучання голосу, а й не перевантажує горло.

Іншими словами, в основі ідеї пані Паглін лежить "провокативна теорія" про те, що, виявляється, всі співають неправильно - навіть Адель, додає газета.

Колишня оперна діва переконана, що відродження старих методик навчання співу, які застосовували ще в 19-му столітті, могли би подолати "епідемію".

Але наразі артисти віддають перевагу оперативним втручанням.

Романови на екранах

Історії людей, які називають себе нащадками останньої російської царської династії Романових, зовсім скоро втіляться в серіалі відомого американського режисера Метью Вайнера.

Автор сіквелу "Безумці" і "Клан Сопрано" взявся за створення драматичного серіалу під назвою "The Romanoffs", повідомляє Independent.

Антологія із восьми серій, з бюджетом у 50 мільйонів доларів, розповідатиме історії людей, які встановлюють своє походження.

"Мені подобається, що ці персонажі вірять у те, навіть якщо це й неправда, що вони нащадки останньої автократичної родини", - цитує видання пана Вайнера.

Попри те, що тема Романових буде ключовою в сюжеті, кожна серія зосереджуватиметься на новій історії, додає Independent.

На зйомки вже погодилися Крістіна Гендрікс і Джон Слаттері - зірки "Безумців", пише видання.

Огляд підготувала Служба моніторингу ВВС