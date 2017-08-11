Культогляд: "домівку Гаррі Поттера" виставили на продаж
В огляді культурних подій тижня читайте про таке:
- Домівку Гаррі Поттера виставили на продаж.
- Що думають критики про "Темну вежу" - новий фільм за романами Кінга?
- Чому поп-зірки так часто зривають голос?
- Фільм про людей, які вважають себе нащадками Романових.
За скільк продадуть "домівку Гаррі Поттера"
У Британії знову виставили на продаж будинок під назвою "Дім де Вера" - більше відомий загалу як домівка персонажа Гаррі Поттера.
"Майбутні чаклуни почуватимуться тут, як удома", - пише Daily Telegraph.
Будинок розташований у селі Лавенем в графстві Суффолк. Подейкують, що у XV сторіччі його відвідав король Генріх VIII.
У фільмі про Гаррі Поттера ця будівля стоїть у Годриковій впадині, де жив директор чаклунської школи Гогвортс Альбус Дамблдор і батьки хлопця Лілі та Джеймс Поттери.
Поріг цього будинку вважають другим за популярністю у Британії, принаймні якщо рахувати кількість знімків, зроблених біля його дверей, зазначає видання.
Власники нерухомості планують отримати за неї близько мільйона фунтів стерлінгів.
"Хитка" "Темна вежа"
Хитка структура, поверхневість і брак амбіції - так фантастичний фільм "Темна Вежа", знятий на основі серії романів Стівена Кінга, описує американський критик Тім Грієрсон в огляді для ScreenDaily.
За його словами, у стрічці спробували поєднати відразу кілька жанрів: вестерн, наукову фантастику, екшн, комедію та жахи, а в результаті вийшов не надто захопливий блокбастер, якому бракує власного ритму і пульсу.
Режисер фільму Ніколай Арсель достатньо ефектно зображає сценарій розгортання подій, проте вдається до старих технік і не демонструє нових підходів, зазначає критик.
Окрім цього, стрічці бракує візуальних ефектів, а ті монстри та інші технічні засоби, використання яких ми бачимо на екрані, не додають історії достовірності, зазначає він.
Випускаючи "Темну вежу" в прокат, компанія, що володіє правами на показ фільму, розраховувала насамперед на акторський склад, зазначає критик. Головні ролі в стрічці грають Меттью Макконахі та Ідріс Ельба.
Наскільки їм вдалося досягти мети, українські глядачі вже можуть побачити в кінотеатрах.
Без голосу
Останнім часом дедалі більше зірок скасовують виступи через втрату голосу та звертаються до послуг хірургів для операції на голосових зв'язках.
У чому причина та чи може це бути пов'язано з технікою співу, з'ясовує Guardian.
Зовсім нещодавно в центрі уваги ЗМІ опинилася Адель, яка вимушена була припинити світове турне через проблеми зі зв'язками.
Таке з британською співачкою трапляється не вперше. Шість років тому їй вже доводилося лягати під ніж, аби усунути подібну проблему.
За словами хірурга Адель доктора Стівена Зайтелса, такі операції надскладні: похибка в міліметр може призвести до втрати голосу. Та попри це, у клініці, в якій практикує пан Зайтелс, - наплив пацієнтів.
"У шоу-бізнесі - епідемія травм голосових зв'язок", - пише видання.
Боно, Селін Діон, Сем Сміт, Шер і багато інших були змушені хоч раз у житті скасовувати концерти через необхідність операції, додає Guardian.
Дехто вважає, що хірургічне втручання - лише тимчасовий захід, який не може розв'язати проблему комплексно.
Так, колишня оперна співачка Ліза Паглін вбачає проблему у техніках виконання сучасних співаків, які перенапружують зв'язки. Вона пропонує відродити давню техніку виконання, яка не тільки забезпечує гарне звучання голосу, а й не перевантажує горло.
Іншими словами, в основі ідеї пані Паглін лежить "провокативна теорія" про те, що, виявляється, всі співають неправильно - навіть Адель, додає газета.
Колишня оперна діва переконана, що відродження старих методик навчання співу, які застосовували ще в 19-му столітті, могли би подолати "епідемію".
Але наразі артисти віддають перевагу оперативним втручанням.
Романови на екранах
Історії людей, які називають себе нащадками останньої російської царської династії Романових, зовсім скоро втіляться в серіалі відомого американського режисера Метью Вайнера.
Автор сіквелу "Безумці" і "Клан Сопрано" взявся за створення драматичного серіалу під назвою "The Romanoffs", повідомляє Independent.
Антологія із восьми серій, з бюджетом у 50 мільйонів доларів, розповідатиме історії людей, які встановлюють своє походження.
"Мені подобається, що ці персонажі вірять у те, навіть якщо це й неправда, що вони нащадки останньої автократичної родини", - цитує видання пана Вайнера.
Попри те, що тема Романових буде ключовою в сюжеті, кожна серія зосереджуватиметься на новій історії, додає Independent.
На зйомки вже погодилися Крістіна Гендрікс і Джон Слаттері - зірки "Безумців", пише видання.
Огляд підготувала Служба моніторингу ВВС