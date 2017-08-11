Economist: Україна - біла пляма на авіакарті Європи

Копирайт изображения AFP Image caption Таке протистояння не обов'язково відбудеться на території однієї з двох країн, припускають ЗМІ

Читайте в огляді іноземної преси 11 серпня:

Як розвиватиметься протистояння США та Північної Кореї?

Чому Україну назвали "останнім великим трофеєм" для дешевих авіакомпаній в Європі?

Чи витримають "оборонні системи" Землі зустріч із астероїдом?

Чи балотуватиметься засновник Facebook Марк Цукерберг у президенти США?

Північна Корея - що далі?

За словами американського сенатора Ліндсі Грехема, військова конфронтація з Північною Кореєю може бути "неминучою", пише Washington Post, розмірковуючи щодо подальшого розвитку ситуації.

За словами видання, десятиліттями аналітичні центри розробляли можливі сценарії розвитку подій в разі напруги між США та Північною Кореєю, які в основному підпадають під чотири категорії: нічого не робити; накласти на Північну Корею жорсткіші санкції; намагатися розпочати переговори; та увійти у воєнну конфронтацію.

Таке протистояння не обов'язково повинно відбутися на території однієї з двох країн, і цю тезу, наприклад, підтверджують нещодавні погрози Північної Кореї щодо удару по Гуаму.

В найгіршому випадку, пише видання, конфлікт може дійти до запуску ядерної зброї. Ракета випущена Північною Кореєю може досягти Сан-Франциско за півгодини. А атака на десятимільйонний Сеул займе всього три хвилини від пуску до удару.

З іншого боку, зазначає видання, жорсткі розмови не обов'язково ведуть до війни. Інколи напруга спадає після того, як погрози виголосять, і сторони сідають за стіл переговорів.

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Страх вільного ринку

Видання Economist пише про невдалу спробу Ryanair зайти на український ринок авіаперевезень.

Видання називає Україну "останнім великим трофеєм" для дешевих авіакомпаній в Європі, а також додає, що країна є "білою плямою" на авіакарті Європи.

І на певний час вона нею і залишиться, додає видання, пояснюючи, що Ryanair "витіснила коаліція місцевих інтересів, які не охоче конкуруватимуть із будь-ким".

"Платити за захист [цих інтересів] доведеться українцям", - каже видання.

Ryanair звинуватив аеропорт "Бориспіль" в підігруванні своєму найбільшому клієнту, МАУ, а українські ЗМІ заявили, що аеропорт вийшов із попередньої угоди, відмовившись надавати будь-які фінансові преференції. А саме на спеціальних умовах, узгоджених з аеропортами, і базується бізнес лоукост перевізників, пояснює видання.

Застаріла система розподілу аероруху в Україні призводить до того, що в країні підтримується високий попит на авіаквитки, одночасно з низькою ефективністю авіаперевезень. "Імперія [Ryanair] була побудована на вільному доступі до ринку. І це страшенно лякає МАУ", - пише видання.

Копирайт изображения AFP Image caption Тунгуський метеорит мав 40 метрів завдовжки

Космічна зустріч

За декілька місяців повз нашу планету пролетить астероїд розміром з житловий будинок, пише Guardian.

Ніби рутинна подія цікава тим, що відстань, на якій астероїд мине Землю, складе одну восьму відстані від Землі до Місяця - приблизно 44 тисячі кілометрів.

"Це дуже близько", - каже Рольф Денсінг з Європейського центру управління космічними польотами та додає, що найвіддаленіші супутники кружляють довкола Землі на відстані 36 тисяч кілометрів.

Для дослідників така близька відстань надасть рідкісний шанс протестувати "планетні оборонні системи" Землі, які наразі зосереджені на ранньому попередженні, а не на активному відхиленні астероїдів, пише видання.

Спостереження за прольотом астероїда TC4 "є прекрасною нагодою для перевірки здатності виявляти та відслідковувати навколоземні об'єкти та оцінити нашу здатність реагувати разом на справжню загрозу астероїдів", - сказано в заяві центру.

Видання додає, що Тунгуський метеорит мав 40 метрів завдовжки - трошки більше, ніж ТС4.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нещодавні зміни сприяють Цукербергу

Президент Цукерберг

Польський оглядач Єжи Хащинський розмірковує про версію, що засновник Facebook Марк Цукерберг нібито балотуватиметься в президенти США.

"Поки що можемо тільки гратися в футурологію, адже до виборів, про які спекулюють, ще три роки - а це одна десята життя власника Facebook та ймовірного кандидата", - пише Rzeczpospolita.

Автор зазначає, що за останні роки світ зазнав значних змін. "Виявилося, що навіть кордони між країнами не є постійними, навіть в Європі", - пише він.

"Ми вже знаємо, що війни є цілком реальними, навіть у воріт Заходу, який про них вже давно забув і навіть не брав їх серйозно до уваги", - нарікає автор та додає, що війни часто точаться в інформаційному просторі.

"Стало зрозумілим, що президентом наймогутнішої країни може стати людина без політичного досвіду, але дуже багата", - каже він.

Нещодавні зміни сприяють Цукербергу як кандидату, вважає автор. Він значно багатший від Трампа і набагато молодший.

Звичайно, повстає багато питань щодо поєднання в одних руках політичної влади, влади капіталу та неосяжної досі сили Facebook, пише автор. Він додає, що така кандидатура, напевно, дасть підґрунтя для безлічі теорій змови.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, Служба моніторингу ВВС.