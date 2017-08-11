Чи буде в Росії "ковбасний бунт"? - тижневики

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Про претензії бізнесу до СБУ і майбутнє Росії - в огляді українських тижневиків від 11 серпня:

СБУ як інструмент збагачення

Що чекає на Росію: революція чи бунт? Інтерв'ю з Аркадієм Бабченком.

Що означатимуть нові санкції для Росії

"Адаптуватися до армії простіше, ніж до миру"

Надзвичайна і повноважна

Через широкі і малоконтрольовані повноваження Служба безпеки України (СБУ) перетворюється на "інструмент збагачення її окремих високопосадовців", стверджує "Новое времястраны" із посиланням на керівників компаній, які стверджують, що зазнали "багатомільйонних" збитків через дії СБУ.

"Проблема дуже суттєва, - підтверджує бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета. - СБУ повинна займатися держбезпекою, а не утиском бізнесу."

Як пише журнал, найчастіше метою тиску з боку СБУ є отримання хабара як від окремих компаній, так і від цілих галузей ринку.

"Вітчизняні спецслужби залишаються єдиною силовою установою країни, якої взагалі не торкнулися реформи, і яка гостро їх потребує", - пише журнал.

За словами Фердінанда Кеніга, спікера консультативної місії Євросоюзу, вже існує план реформ у відомстві.

"Разом із НАТО ми розробили концепцію, аби перетворити СБУ виключно на службу збору даних, які стосуються безпеки країни, і обмежити її повноваження щодо проведення досудових розслідувань", - розповідає пан Кеніг.

Видання пише, що намагалося отримати роз'яснення відомства щодо згаданих у статті випадків тиску на бізнес, але безуспішно.

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"Ковбасний бунт"

Попри "значний запас міцності", на Росію очікує розвал, хоча і не найближчим часом, вважає російський журналіст, а тепер іще й політемігрант Аркадій Бабченко.

Він прогнозує тривалий час "загнивання" теперішнього ладу, який закінчиться за венесуельським сценарієм.

"Це буде не революція, а ковбасний бунт. Буржуазно-демократичної революції за права і свободи людини вже очікувати не варто", - припустив він в інтерв'ю журналу "Фокус".

Насправді ми перебуваємо у такій точці, коли можливі будь-які сценарії. Аркадій Бабченко

За його словами, можна виключити варіант розпаду Росії через сепаратизм, який був актуальний у 1990-х.

"Насправді ми перебуваємо у такій точці, коли можливі будь-які сценарії. Від мирного переходу влади до ліберально-демократичного лідера, умовного Навального, до річок крові, мільйонів трупів і захоплення влади новими сталіністами чи фашистами", - зауважив журналіст.

На його думку, проблема російської опозиції в тому, що буржуазно-демократична і ліберальна публіка, яка становить її кістяк, не готова йти на барикади за свободу.

"Імперці готові йти за свою імперію, за свій ГУЛАГ іти на барикади, вбивати і вмирати, а демократи - ні. Вони максимум готові вийти на несанкціонований мітинг", - стверджує Бабченко.

Що означають нові санкції США для Росії?

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Дональд Трамп не форсуватиме застосування американських санкцій проти Росії, прогнозує економіст Владислав Іноземцев у інтерв'ю журналу "Країна".

Він припускає, що воно залежатиме від того, наскільки сильним буде тиск Конгресу на президента щодо розслідування "російського сліду" в його передвиборчій кампанії.

"Що небезпечнішою вважатиме президент цю справу, то до більшої співпраці з Конгресом буде схильний", - вважає Іноземцев.

На його думку, санкції не наближають кінець правління Володимира Путіна, а примушують російські еліти задуматися, "куди йде країна і наскільки далеко цим шляхом вони хочуть пройти разом із Володимиром Володимировичем".

Іноземцев припускає, що США продовжуватимуть політику ізоляції Росії, але до повної торговельної блокади не дійде.

Він очікує посилення конкуренції на європейському ринку сланцевого газу та нафти та відповідь Вашингтона на "російські вибрики в кіберпросторі".

Що ж до України, він вважає, що конфлікт на Донбасі не має бажаного для Києва політичного рішення.

"Київ повинен здобути низку значущих воєнних перемог, які би показали Росії, що продовжувати гібридну війну безглуздо", - впевнений економіст.

Адаптація до миру

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Адаптуватися до армії простіше, ніж до мирного життя, вважає письменник, учасник АТО Юрій Руденко. Про те, які процеси соціальної адаптації проходять ветерани війни на Сході, він розповів у інтерв'ю журналу "Тиждень".

"В армії людина переходить до нижчого цивілізаційного рівня, адже це стан війни, конфлікту, питання виживання, тому й думки часто на рівні рефлексів або інстинктів. Це заощаджує час для ухвалення рішень і рятує життя", - розповідає він.

У мирному житті доводиться повертатися до "людини-особистості" і використовувати більше моделей поведінки, з'являється необхідність обирати, яка "багатьох лякає".

"Копання в собі", відчуття невизнання з боку оточення чи держави часто викликають розчарування, розгубленість, відчуття самотності та бажання поїхати з країни, пише Руденко, посилаючись на власний досвід.

Декого після повернення з фронту не полишає думка про самогубство.

"У моєму оточенні немає жодного, хто про це не подумав би. Але розмірковувати про самогубство - це не вирок. Так буває, це варіант норми, і не треба того лякатися", - пише він.

Письменник радить ділитися своїми переживаннями, зокрема письмово, і відмовитися від алкоголю, оскільки він лише поглиблює депресію.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС