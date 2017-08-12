ЗМІ: жодних військових дій у КНДР?

Копирайт изображения AFP Image caption Преса вважає, що СШа можуть вдатися до "непублічних" заходів зі зміни уряду

Про ймовірність військового протистояння між США та Північною Кореєю, небезпечну їжу, корисну морфологію пташок та труднощі туристичного сезону - в огляді західної преси від 12 серпня.

"Військових дій не передбачається"

Попри обмін погрозами між лідерами США та КНДР американська газета NY Times вважає початок війни на корейському півострові малоймовірним.

"Американські військові і дипломати наполягають, що жодних військових дій не передбачається. Військові кораблі не поспішають до Північної Кореї. Держсекретар зробив зупинку на Гавайях, аби зіграти в гольф на шлаху додому із закордонного відрядження перед зустріччю з Трампом у п'ятницю", - пише газета.

"Жоден з близько 200 тисяч американців чи громадян союзних держав, які живуть в Південній Кореї, не був евакуйований", - додає видання.

Втім, зауважує NY Times, навіть, якщо брати до уваги погрози Трампа, залишається купа питань про те, як саме США планують використовувати свою військову міць, якщо Північна Корея таки здійснить запуск ракети у напрямку острова Гуам.

Серед сценаріїв, які розглядає газета: завдання превентивного удару по корейській ракеті" і "раптового, всебічного удару по ракетних установках і ядерному арсеналу" Північної Кореї, якщо Ким Чен Ун першим випустить ракети по Гуаму.

Серед військових експертів існують і побоювання щодо початку повноцінної війни на корейському півострові, додає газета.

"Американські військові чиновники майже одностайні у переконанні, що варіанти із застосування військових засобів складні, важкі та небезпечні. Пан Трамп має в своєму розпорядженні інші засоби для протистояння Північній Кореї", - стверджує при цьому видання.

У числі таких засобів - кіберпротидія ракетній програмі Північної Кореї і "непублічні" заходи зі зміни уряду тієї країни, додає газета.

В "яйці" про яйця

Велика Британія могла місяцями отримувати отруєні яйця, обурюється Telegraph і звинувачує Нідерланди у замовчуванні скандалу.

"Виявляється, що голландська влада дізналася про скандал у листопаді, але повідомила про це ЄС не раніше ніж за вісім місяців, а саме 20 липня", - стверджує газета і додає, що Бельгія дізналася про масове зараження яєць ще в червні.

Як пояснює видання, інфіковані яйці потрапили на ринок з виробництв, де використовувався інсектицид під назвою фіпроніл. За класифікацією Всесвітньої служби здоров'я, у великих кількостях фіпроніл вважається "помірно небезпечним" і може мати небезпечний вплив на нирки, печінку та щитовидну залозу.

Копирайт изображения AFP Image caption Заражені яйця вже виявили у 15 країнах світу

Так, за інформацією видання, Британія отримала приблизно 700 тисяч заражених яєць з Нідерландів, і їхня кількість наступними днями лише зростатиме. Провідні мережі супермаркетів країни вже почали прибирати з полиць свіжі салати, бутерброди і начинки, в яких містяться яйця.

Європейська комісія скликала міжнародну конференцію з приводу зараження яєць, яке поширилося на 15 країн світу.

За іронією долі, зауважує Telegraph, зустріч відбудеться в одному з офісів ЄС під назвою "Європа", який за формою нагадує яйце.

Дрони як галки

Як повідомляє Daily Mail, вчені зі шведського Лунда зробили відкриття у світі орнітології і аеродинаміки, яке може змінити принципи побудови крил безпілотних літальних апаратів або дронів.

Придивившись до рухів галки, вони побачили, що пташка мінімізує витрату енергії на зліт і політ із допомогою плескання крилами. Крила галки побудовані таким чином, що пера на їхніх кінчиках створюють декілька окремих невеликих вихорів, які утворюють круговий потік повітря, що обертається, замість одного великого вихору, який потребував би більших витрат енергії.

Раніше вважали, що такий ефект від декількох вихорів на кінчиках крил притаманний великим плануючим птахам, а саме орлам, шулікам та лелекам.

За десять років ми можемо побачити дрони із морфологією галки Андерс Геденстрьом, Автор дослідження

Авіабудівники вже зрозуміли, що зменшення сили єдиного вихору від крила може бути ефективним, зауважує видання.

Деякі літаки вже мають загнуті кінчики крил, що призводить до зменшення сили вихору і відповідно до зниження споживання палива.

На думку співавтора дослідження Андерса Геденстрьома, їхня знахідка може бути корисною для розробки дронів.

"Потенційно ми б могли створити більш ефективні безпілотні літаки з активними крилами. За десять років ми можемо побачити дрони із морфологією галки", - заявив він.

Неласкаво просимо

Колись названа "найкрутішою столицею світу", цими днями Барселона готує досить прохолодну зустріч туристам, яких, на думку місцевих мешканців, стало забагато, пише Guardian.

До молодиків у капюшонах, які обписують туристичні автобуси протестними слоганами, та хаосу страйкуючих у міському аеропорту "на радість більшості" місцевих додалася заборона на користування сегвеями та електричними скутерами в Старому місті та вздовж набережної.

Копирайт изображения Reuters Image caption Не всі жителі Барселони раді 30-мільйонній навалі туристів

"Питання скутерів і сегвеїв - це лише одна з граней поширеної думки, що місто перетворюється на великий парк розваг, який працює в інтересах туристів, а не місцевих мешканців. До того ж стрімко зростаюча вартість оренди житла, яку підживлюють сервіси типу Airbnb, примушує мешканців залишати свої домівки", - пише газета.

У місті лише 1,6 мільйона постійних мешканців, і їхнє незадоволення накопичувалось роками, зауважує видання: "Для багатьох чаша переповнилася минулого року, коли Іспанію відвідали рекордні 75 мільйонів туристів, що на 10 мільнів більше, ніж у 2015".

"Найпопулярнішим регіоном стала Каталонія, яку відвідали 17 мільйонів приїжджих. Минулого року 8,3 мільйона людей зупинялися в готелях в Барселоні і стільки ж в зареєстрованих та незареєстрованих квартирах у місті. Якщо додати тих, хто приїжджав до міста на день - з круїзних кораблів чи з інших районів Іспанії - то виходить, що вулицями Барселони ходили на 30 мільйонів більше людей, ніж є", - пояснює Guardian.

Газета додає, що ніхто не закликає зупинити туризм взагалі. Він приносить приблизно 17% ВВП міста і дає роботу 90 тисяч людей.

"Але існує відчуття, що він став домінувати і спотворювати стародавнє і колись індустріально-різноманітне місто", - каже Guardian.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС.