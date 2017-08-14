У Росії почалася вистава "Вибори 2018" - огляд ЗМІ

Копирайт изображения EPA Image caption Те, що на попередніх виборах другим завжди був кандидат від Компартії, говорить про Росію навіть більше, ніч вічні перемоги Путіна в першому турі, пише оглядач

Поспіх британських пенсіонерів забезпечити собі місце під іспанським сонцем, застереження лейбористів проти участі Британії у військових авантюрах Трампа, онлайн-магазини як нова ціль кіберзлочинців, а також вибори в Росії як театр - в огляді преси 14 серпня.

Вистава "Вибори 2018"

Польський оглядач Єжи Хащинський прирівнює президентські вибори в Росії до театру. В статті "Революції в російському театрі не буде" для видання Rzeczpospolita він каже, що починається перший акт вистави "Вибори 2018".

"Ніби досі не відомо, чи братиме Володимир Путін участь. Все ще розмірковує, тримає народ у непевності. Але всі ми знаємо кінець п'єси. Змагатиметься і виграє. До того ж у першому турі", - каже автор.

До 2024 року Росія буде Росією Путіна. А що далі - насправді невідомо Єжи Хащинський, Rzeczpospolita

"Є такі, які стверджують, що майстер вже не той, й що радо покинув би театр ще до кінця спектаклю. Інші запевняють, що якби випустити на сцену молодого актора, талановитого поціновувача західного театру, то він затьмарив би собою старого майстра", - кепкує автор.

Але, додає він, Путіну на цих виборах нічого не загрожує - ані молоді суперники, ані скрутна економічна ситуація не завадять його перемозі.

"До 2024 року Росія буде Росією Путіна. А що далі - насправді невідомо", - каже автор. Та додає, що на попередніх виборах другим після Путіна за кількістю голосів завжди був кандидат від Комуністичної партії.

"А це, можливо, говорить про Росію навіть більше, ніч вічні перемоги Путіна в першому турі", - підсумовує автор.

Швидше до Іспанії

Британські пенсіонери поспішають переселитися до Європи, поки їхня країна остаточно не вийшла з ЄС, пише Guardian.

За словами компаній, які надають фінансові консультації, кількість звернень до них щодо аспектів переїзду до Європи подвоїлася на тлі побоювань, що у майбутньому це буде набагато важче зробити, пише видання.

Британські пенсіонери поспішають оформити усі справи, пов'язані з переїздом зараз. Експерти одностайно погоджуються, що умови після брекзиту не дозволять їм переселятися до європейських країн, зокрема Іспанії, Португалії та Франції, так само легко, як зараз.

Золотій ері переїзду британських пенсіонерів на іспанські узбережжя, скоріше за все, настав кінець Джон Спрінгфорд, експерт

"Золотій ері переїзду британських пенсіонерів на іспанські узбережжя, скоріше за все, настав кінець", - каже експерт з міграції Джон Спрінгфорд.

"Справа в тому, що пенсіонери дорого коштують. В жодному випадку Іспанія не дозволить великій кількості британців жити тут на пенсії та користуватися іспанською системою охорони здоров'я, якщо молоді іспанці не зможуть їздити працювати до Великої Британії", - каже він.

Карлос Варгас-Сільва з Оксфордського університету, вважає, що аби зарадити цьому, Британія може спробувати укласти двосторонню угоду с Іспанією. Але на це, напевно, несхвально відреагує ЄС, додає він.

Пересторога Корбіна

Лідер лейбористської партії Джеремі Корбін закликав британський уряд до розважливої позиції щодо напруги між США та Північною Кореєю, щоб не йти за "нестабільною і агресивної" адміністрацією Трампа.

У своїй статті, опублікованій в Sunday Mirror, пан Корбін закликав Дональда Трампа та Кім Чен Ина знизити напругу в їхній "війні слів" та заявив, що світ опинився перед загрозою "катастрофічного ядерного конфлікту", пише видання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Заварюйте чай, а не війну" - схоже, британським лейбористам сподобалися б гасла учасників протесту на острові Гуам

"Поки Дональд Трамп та Ким Чен Ин обмінюються погрозами та нагнітають напругу - небезпека зростає", - каже він.

Також політик наголосив, що за жодних обставин Британія не повинна бути втягнута в будь-які військові дії, пов'язані з протистоянням, зокрема у спільні військові навчання, пише видання.

"Не може бути й мови про сліпу лояльність нестабільній та агресивній адміністрації Трампа", - заявив він.

Клондайк із даними

Експерти з кібербезпеки наголошують на значному зростанні кількості атак на інтернет магазини, пише Telegraph.

За словами видання, за останній рік кількість магазинів, з яких кіберзлочинці викрали особисті данні, зросла вдвічи.

Джеремі Дрю, партнер юридичної фірми RPC каже: "Магазини - це справжній клондайк з персональними даними", що робить їх привабливими мішенями для хакерів.

За його словами, навіть маленькі магазини можуть зберігати інформацію про покупців, яка може зацікавити кіберзлочинців.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Навіть маленькі магазини можуть зберігати багато даних про вас, але при цьому не завжди мають гроші на кібербезпеку

А підсилення цифрової безпеки часто у таких магазинах - далеко не на першому місці. Вони і так повинні давати собі раду через підвищення мінімальної зарплатні та знецінення фунта, додає газета.

З іншого боку, зазначає Дрю, наступного року набирає чинності нове законодавство, яке змусить компанії поважніше ставитися до безпеки даних про своїх клієнтів.

Видання також наводить дані дослідження, замовленого урядом, яке показує, що майже половина компаній, що працюють у Британії, зазнавали атак впродовж останніх років. Але третина з них не робила жодних видатків на покращення свого кіберзахисту, а в багатьох були відсутні навіть базові механізми захисту.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, Служба моніторингу ВВС.