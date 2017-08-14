Спортогляд: за яку фразу критикують Серену Вільямс?

У спортивному огляді:

Серену Вільямс розкритикували за інтерв'ю про майбутнє материнство

Ч и повернеться Златан Ібрагімович до "Манчестер Юнайтед" після травми?

Пеп Гвардіола сподівається виграти наступну Прем'єр-лігу

Мо Фара не зміг здобути очікуване золото

"Справжня жінка"

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Тенісистку Серену Вільямс розкритикували за інтерв'ю, в якому та заявила, що стане "справжньою жінкою" після народження первістка, пише Independent.

Вона зізналася, що нервує з приводу того, як материнство вплине на її спроможності на корті, але висловила сподівання, що цей досвід додасть їй упевненості.

"Думаю, це зробить мене сильнішою, якщо це можливо. Відчуваю, що тоді я буду готова до будь-чого... Я от-от стану справжньою жінкою, розумієте? Це буде неймовірний досвід", - сказала уславлена спортсменка, яка має народити на початку вересня.

А ще вона додала, що годуватиме дитину грудьми та спробує виховати людину високодуховну та віруючу.

В тому ж інтерв'ю австралійському виданню Серена сказала, що вважає себе феміністкою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На Вімблдоні 2016 року Серена виборола чемпіонський титул

Але деякі користувачі соціальних мереж звинуватили її в неповазі до жінок, які не хочуть (або не можуть) мати дітей, - саме за фразу, що материнство зробить її повноцінною.

"Справжні жінки" не ставлять себе вище за інших через їхній репродуктивний вибір та можливості", - такий був лише один із багатьох критичних коментарів в Twitter.

Independent нагадує, що лише нещодавно пані Вільямс хвалили за есе, в якому вона закликала платити чорношкірим представницям прекрасної статі так само, як чоловікам.

Повернення Златана?

Златан Ібрагімович ще зможе зіграти у складі "Манчестер Юнайтед", повідомляє Daily Mail з посиланням на тренера клубу Жозе Моурінью.

Копирайт изображения Reuters Image caption Златан Ібрагімович (у червоному, ліворуч) робить селфі

Були побоювання, що після квітневої травми коліна кар'єра шведського нападника добігла кінця, адже з ним вирішили не продовжувати контракт.

Але на тому тижні наставник "червоних дияволів" натякнув, що з футболістом та його агентом розпочались "дискусії" на предмет повернення до команди.

"Він хоче більше футболу на найвищому рівні, тому ми спілкуємося і обговорюємо можливість, аби він залишився на другу частину сезону, - зізнався Моурінью. - У нього травма, і йому потрібен час, аби одужати. Завтра він грати не готовий".

Італійський "Мілан" теж прагне, аби 35-річний Ібрагімович грав на їхньому полі. Та він, схоже, вважає, що в Манчестері у нього лишилися "незавершені справи", і добре відношення до нього в клубі, як кажуть, заохочує його до швидшого одужання.

Повернеться гравець до команди чи ні - невідомо, але багато хто вважає, що "Манчестер Юнайтед" тріумфуватиме під керівництвом Моурінью в наступній Прем'єр-лізі. Бо такою є традиція - усі інші клуби, які він тренував, вигравали титули на другий рік після його призначення.

Але сам Моурінью оцінює свої шанси стриманіше - лише визнає, що "у другому сезоні менеджер знає свій клуб та гравців краще".

Молодий "Манчестер Сіті"

Копирайт изображения Getty Images Image caption У суботу МС обіграли брайтонський клуб "Альбіон"

А от наставник іншого клубу з того ж самого англійського міста - "Манчестер Сіті" - вірить, що саме у них є усі шанси на перемогу в наступній домашній першості.

Daily Telegraph цитує Пепа Гвардіолу, який каже, що його команда значно помолодшала після того, як вони придбали шістьох нових гравців. Середній вік новачків - 24 роки, і саме на них він покладає особливої надії.

"Тепер захисники - молодші, у них в ногах більше енергії, і ми будемо їх використовувати", - повідомив Гвардіола.

Він пояснив, що "Манчестер Сіті" були змушені витратити великі кошти на нових футболістів, бо перед цим команда була одною з "найстаріших" у Прем'єр-лізі.

"З тими гравцями ми не могли знайти рішення", - додає він, маючи на увазі, що минулий сезон був першим в кар'єрі, коли команда під його керівництвом не отримала трофею, відставши від переможців з "Челсі" аж на 15 очок.

Цього року, за словами Гвардіоли, філософія гри не зміниться, але буде її інша - набагато краща - якість.

Срібний Мо

Копирайт изображения PA Image caption Мо Фара - вперше не золотий

"Він скрутив своє переобтяжене адреналіном та емоціями тіло в позу плода на фініші, програвши важливий фінал вперше за шість років". Так Guardian описав відчай та втому британського бігуна Мо Фара після того, як той не зумів виграти золото під час забігу на п'ять тисяч метрів цієї суботи.

Він, щоправда, прийшов другим, що теж є достойним результатом. Але це срібло "жалило, наче програш", зауважує видання.

Лише позаминулої п'ятниці, коли в Лондоні стартував Чемпіонат світу з легкої атлетики, Фара здобув найвищу нагороду в змаганні на десять кілометрів. І цього разу він та публіка були налаштовані на перемогу. Але переміг ефіоп Муктар Едріс.

"Виграв найкращий, але я віддав все, що міг, - сказав Фара після фінішу. - В кінці у мене геть не залишилося сил."

Фара не отримав золото - зате британські бігуни неочікувано того ж вечора виграли естафету чотири по 100 метрів, додає Guardian.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС