Чи обмежать продаж алкоголю в аеропортах - огляд ЗМІ

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Читайте в огляді британської преси:

Чи можуть обмежити продаж алкоголю в аеропортах

Як реагує на "брекзит" лондонський Сіті

Коли можна почути останні дзвони Біг Бена

Мова "емодзі" на роботі - за і проти

Менше алкоголю!

Представники авіакомпаній вимагають, аби бари та ресторани, розташовані у британських аеропортах, обмежили продаж алкогольних напоїв подорожнім до двох на споживача, розповідає газета Daily Mail.

Причинами такої вимоги з боку авіаперевізників є збільшення кількість п'яних пасажирів, які створюють незручності іншим, а також негідне поводження із персоналом на бортах літаків.

Daily Mail зазначає, що така пропозиція стала відповіддю на стрімке зростання арештів, пов'язаних із вживанням алкоголю в аеропортах або під час польотів. За останні 12 місяців кількість пасажирів, заарештованих за негідну поведінку в стані алкогольного сп'яніння, збільшилася на 50 відсотків. Станом на лютий 2017 року було зареєстровано З87 випадків, на лютий 2016 - 255.

Найгіршими у цьому сенсі є авіарейси, що прямують до іспанських міст Аліканте, Ібіца та Пальма-де-Майорка.

Компанія Ryanair вже ввела заборону на вживання алкогольних напоїв, придбаних в магазинах аеропортів. Тепер вона пропонує, аби аеропорти заборонили продаж алкоголю до 10-ї години ранку, а протягом дня обмежували кількість напоїв, що продають "в одні руки" в барах і ресторанах.

Daily Mail пригадує дослідження BBC "Панорама", яке виявило, що через зловживання пасажирами алкоголем потерпають і бортпровідники.

Газета наводить розповідь колишньої бортпровідниці авіакомпанії Virgin Еллі Мерфі, яка розповіла, що часто-густо до неї ставилися, "як до бармена у небі".

"Одного разу пасажир першого класу затягнув мене до ліжка. Нас хапають за груди і сідниці, торкаються ніг, пхають руки під спідниці. Це викликає лють, так не має бути. Я ніколи не заявляла в поліцію, оскільки, на жаль, це сприймається як частина роботи", - цитує її Daily Mail.

Банки і "брекзит"

Рішення Великої Британії про вихід з Євросоюзу вже позначилося на ринку працевлаштування, зокрема, у лондонському Сіті, пише газета Guardian.

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За даними компанії із працевлаштування Morgan McKinley, порівняно з липнем милого року, у липні 2017-го кількість вакансій у фінансовому секторі зменшилася на 11 відсотків, а кількість шукачів посад у цій галузі впала на 33 відсотки.

Guardian наводить коментар керівника одного з підрозділів компанії, Хакана Енвера, який вважає, що відтік професіоналів з Сіті є реакцію на "брекзит".

"Талановиті працівники залишають Сіті через "брекзит". Також є ризик, що зменшуватиметься і кількість посад", - каже він.

Представник компанії Morgan McKinley звертає увагу на те, що змінилися і настрої щодо скорочення робочих місць у Сіті.

"Якщо раніше працедавці й працівники міркували, чи доведеться їм залишати Лондон, то тепер вже йдеться про те, коли саме вони переїжджатимуть з Лондона", - зазначає він.

Guardian розповідає, що Банк Англії уже попросив 400 банків, страхові компанії і керівників інших фінансових установ надати інформацію про плани на період "після брекзиту". Хоча Банк Англії не оприлюднював конкретних планів компаній, деякі з них самі почали говорити про майбутнє поза Євросоюзом. Банк Barclays і Bank of America розробляють плани щодо переїзду до Дубліна, пише Guardian, а Morgan Stanley обрав Франкфурт.

Коли "замовчить" Біг Бен?

Один із символів британської столиці, годинник Біг Бен "замовчить" на чотири роки, повідомляє Independent.

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Чи не найвідоміший годинник у світі зупиняють на реставрацію. Востаннє гості і мешканці Лондона зможуть почути передзвін Біг Бена о 12 годині дня 21 серпня цього року.

На запрошення Стіва Джейгса, "майстра-годинникаря", який відповідає за збереження Біг Бена у належному стані, всі охочі можуть "відзначити цей важливий момент, зібравшись на Парламентській площі, аби почути прощальні удари Біг Бена", пише Independent. Наступного разу ці звуки можна буде почати у 2021 році.

Видання розповідає, що разом із відомим годинником ремонт відбуватиметься в усій Вежі Єлизавети, "домівці" Біг Бена.

Чотирирічна пауза стане найтривалішим періодом "мовчання" годинника за його 158-річну історію.

Вперше мешканці Лондона почути удари Біг Бена у 1859 році.

Відтоді годинник, який важить 13,7 тонни, регулярно зупиняють на реставрацію. Остання відбувалася у 2007 році. До цього - у 1983-Му. Тоді Біг Бен "мовчав" два роки.

"Смайлики" на роботі

Про "вторгнення" у наше робоче життя так званої мови "емодзі" пише газета Daily Telegraph.

Видання ставить питання - чи професійно використовувати "смайлики" та інші символи у повсякденному спілкуванні з колегами на робочому місці.

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Газета розповідає, що справжній прорив у використанні цих часом кумедних, часом не надто символів стався у 2011 році завдяки користувачам пристроїв Apple.

Відтоді мова "емодзі" стала надзвичайно популярною - 92 відсотки з-поміж 3,2 мільярда інтернет-користувачів у світі визнають, що користуються нею.

Наразі нараховують більш ніж 2600 символів. Вони стали настільки важливою частиною сучасного спілкування, що навіть суди в Ізраїлі і Франції визнавали їх як свідчення наміру, зазначає Daily Telegraph.

Водночас газета наводить результати дослідження університету Бен-Гуріона в Негеві, Ізраїль, яке закликає до обережності у використанні мови "емодзі".

Багато респондентів сприймають "смайлики" як прояв некомпетентності. До обережності закликає і перший в світі перекладач з мови "емодзі" Кіт Броні з лондонської компанії Today Translations.

На його думку, ще п'ять років тому мова "емодзі" вважалася абсолютно неприйнятною в корпоративному секторі. Зараз ситуація змінилася.

"Вони є способом висловити емоції і спробою виразити товариське ставлення у певних стосунках", - розповів він газеті.

Водночас, пан Броні застерігає, що одні й ті самі символи можуть мати різне значення для різних людей, а відтак можуть надзвичайно ускладнити спілкування.

Наприклад, веде далі пан Броні, у близькосхідній культурі великий палець руки не означає схвалення, а є досить образливим жестом.

В Європі символи "баклажан" і "персик" досить часто використовуються в контексті, який не має нічого спільного з овочами та фруктами.

Daily Telegraph додає, що є й такі, хто вважають мову символів загрозою розумовому розвитку людства, бо вона ніби-то призводить до його деградації.

У відповідь скептикам Вівіан Еванс, автор книги "Код емодзі", зазначає, що поєднання вербального і "малюнкового" висловлення думки змушує мозок працювати так само інтенсивно, як під час спілкування двома мовами. А тому, каже вона, тих, хто користується рідною мовою і мовою "емодзі, можна вважати "білінгвалами".

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС