Обама написав найпопулярніший у світі твіт - огляд ЗМІ

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В огляді іноземних ЗМІ 16 серпня:

Як твіт Обами став найпопулярнішим у світі

Яка газетна стаття обурила британських політиків

Чому нервує Південна Корея

Яке місто найкраще для життя

Обама про любов і ненависть

Допис колишнього президента США Барака Обами у Twitter, який він опублікував у відповідь на насильство в американському місті Шарлоттсвіль, став найпопулярнішим за всю історію існування мікроблогу, повідомляє газета Washington Post.

Видання нагадує, що 12 серпня у Шарлоттсвілі, штат Вірджінія, сталися сутички між ультраправими та їхніми опонентами, внаслідок яких загинула одна жінка і 19 людей отримали поранення.

Барак Обама процитував у Twitter колишнього президента Південної Африки Нельсона Манделу: "Ніхто не народжується із ненавистю до іншої людини через колір її шкіри, походження або релігію... Люди повинні навчитися ненавидіти, і якщо вони можуть навчитися ненавидіти, то їх можна навчити любити... Бо любов природніша для людського серця, ніж її протилежність".

Допис Обами, який містить фото, де він посміхається дітлахам, поширили більше мільйона разів, його лайкнули майже 2,8 мільйона користувачів, зазначає Washington Post.

"Цей допис став найбільш популярним твітом усіх часів. Він обійшов навіть реакцію Аріани Гранде на смертельний теракт після її концерту в Манчестері", - повідомляє газета.

Реакція екс-президента США на події в Шарлоттсвілі різко контрастувала із коментарями чинного президента Дональда Трампа.

Заяви останнього, в яких він засудив ненависть та фанатизм "обох сторін", гостро критикували в американських ЗМІ й суспільстві.

"Багато демократів, а також деякі республіканці критикували Трампа через те, що він відкрито не засудив білошкірих націоналістів або білошкірих шовіністів навіть після того, коли машина, за кермом якої начебто був симпатик неонацистів, в'їхала в натовп опонентів протестувальників, внаслідок чого померла 32-річна жінка, 19 людей поранено", - зазначає Washington Post.

Газета додає, що лише через два дні, на тлі загального невдоволення, Трамп нарешті прямо засудив тих, хто поширює ненависть в суспільстві, "зокрема Ку-Клукс-Клан, неонацистів і білошкірих шовіністів".

"Ні" ксенофобії

Про скандал, який вибухнув у Великій Британії через ксенофобську статтю, спрямовану проти мусульман, повідомляє британське видання Independent.

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Йдеться про колонку в британському таблоїді Sun, автор якої розмірковує про так звану "мусульманську проблему" країни.

Автор статті стверджує, що іслам начебто породжує страх і у Великій Британії, і деінде в Європі, але через політичну коректність цю "проблему" замовчують.

Стаття сколихнула британський політикум. Більш як 100 знаних представників з найрізноманітніших партій країни підписали відкритий лист, який вимагає рішучої реакції на публікацію в Sun через "використання нацистської мови" щодо мусульманської громади Британії.

Підписанти, серед яких члени парламенту від лейбористів, консерваторів, ліберал-демократів та партії зелених, заявили, що вони "справді обурені ненавистю та фанатизмом", якою просякнута стаття, і вимагають її відкликання.

"Ми шоковані тим, що у ХХІ столітті цей оглядач використовує нацистську термінологію стосовно однієї з меншин. Ми впевнені, що вам відомо, як статті про іслам та мусульман створюють атмосферу ворожості щодо мусульман, і що кількість злочинів на ґрунті ненависті до мусульман зростає", - йдеться в листі.

Independent зазначає, що лист з'явився після того, як єврейські та мусульманські організації подали спільну скаргу до британського регулятора преси - Організації незалежних стандартів преси (Ipso).

Проте представник Sun заявив, що стаття не була написана для того, щоб "провокувати ісламофобію", а лише досліджувала "зв'язки між міграцією, релігією та злочинністю в контексті судового розгляду злочинів, скоєних переважно пакистанськими секс-бандами".

Сеул не погодився з Трампом

Південна Корея неабияк стурбована нещодавніми погрозами президента США Дональда Трампа на адресу Північної Кореї, які можуть спричинити війну на Корейському півострові, пише газета New York Times.

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Погрози господаря Білого Дому про "вогонь і лють" Сполучених Штатів щодо КНДР змусила президента Південної Кореї Мун Чже Іна звернутися до громадян своєї країни із запевненнями, що "уряд зробить все можливе, аби відвернути війну", розповідає New York Times.

Президент Південної Кореї попередив США, що будь-які односторонні військові дії проти Півночі є неприйнятними. "Ніхто не має права приймати рішення про воєнні дії на Корейському півострові без погодження з Південною Кореєю", - цитує газета його заяву на національному телеканалі.

"Відповідь пана Муна стала останнім свідченням того, що підхід пана Трампа до зовнішньої політики у поєднанні зі швидким прогресом Пхеньяна щодо ядерних ракет, здатних сягати континентальної частини Сполучених Штатів, посилив напругу між давніми союзниками", - зазначає New York Times.

"Вона ще раз показала, що непередбачувані заяви пана Трампа сіють непорозуміння із союзником, чия допомога буде важливою для досягнення успіху у будь-якої американській воєнні кампанії на розділеному півострові", - пояснює видання.

Газета додає, що войовничі заяви пана Трампа критикувала низка ЗМІ в Південній Кореї і в кількох інших країнах Південно-Східної Азії.

Де найкраще жити

Сьомий рік поспіль найкращим містом для життя визнаний Мельбурн, повідомляє британська газета Daily Telegraph, посилаючись на дослідження аналітиків тижневика Economist.

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Столиця австралійського штату Вікторія, відома своїми модними кафе, барами та пішохідними дорогами, очолила рейтинг 2017 року.

Рейтинг складали за п'ятьма категоріями: стабільність, охорона здоров'я, культура і навколишнє середовище, освіта й інфраструктура.

Друге місце у рейтингу, де фігурують 140 міст планети, посів Відень, третє - канадський Ванкувер, четверте Торонто і п'яте - Калгарі.

До першої десятки потрапили також австралійські Аделаїда і Перт, новозеландський Окленд, а також Гельсінкі та Гамбург. Лондон розташувався на 53-му місці, зазначає Daily Telegraph.

Найгіршим містом для життя на планеті, згідно із дослідженням, є сирійський Дамаск. До п'ятірки найгірших також увійшли Лагос (Нігерія), Тріполі (Лівія), Дакка (Бангладеш) і Порт-Морсбі в Папуа-Новій Гвінеї.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС