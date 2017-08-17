Росія використала код українського хакера для атаки на США - New York Times

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В огляді ЗМІ:

"Український слід" в атаці на сервери демократів у США

Сутички на півдні Сполучених Штатів

"Задній вхід" до Британії

Попит на бункери в США

Український хакер та вибори в США

Український хакер, чий код, ймовірно, використали для незаконного втручання в роботу серверів Демократичної партії США, здався Національній поліції України на початку 2017 року і вже дає свідчення ФБР, пише New York Times.

Як відомо, розвідувальні органи США з'ясували, що за зламом серверів партії стоять російські хакери.

Як повідомляє газета, українець, відомий за онлайн-псевдонімом Профексе, написав "веб-оболонку" під назвою P.A.S. і виклав її в дарквеб для безкоштовного завантаження.

Основні гроші при цьому надходили від доопрацювання програми під потреби клієнтів та консультацій.

"Немає доказів, що Профексер працював на російські розвідоргани, принаймні свідомо, але, судячи з усього, вони використовували його шкідливе програмне забезпечення", - пише газета.

За словами Сергія Демедюка, голови Кіберполіції України, хакер є громадянином України і не був заарештований, оскільки він лише написав код, але не використовував його.

Він добровільно прийшов до поліції та вже співпрацює з представником ФБР, який приїхав до Києва і постійно працює на базі посольства США.

Пан Демедюк стверджує, що хакер знає, хто користувався його програмою, принаймні за їхніми псевдонімами.

"Він сказав нам, що створював програму не для того, щоб її використовували у такий спосіб", - цитує видання голову Кіберполіції.

Цю інформацію газеті також підтвердив народний депутат Антон Геращенко.

Ворожнеча в США

Криваві сутички в Шарлоттсвіллі, спричинені планами прибрати статую генерала Роберта Едварда Лі, головнокомандувача армії конфедератів Північної Вірджинії у Громадянській війні в США, призвели до посилення соціальної напруги в інших містах півдня, де збереглися схожі історичні пам'ятки, пише Washington Post.

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Щоб уникнути сутичок та протестів, мери деяких міст діють на випередження, повідомляє видання.

Влада міста Балтимор прибрала чотири пам'ятники, пов'язані з конфедератами, вночі, а в Бірмінгемі (штат Алабама) вирішили прикрити пам'ятник фанерою.

"Через суботні зіткнення у Шарлоттсвіллі мери, губернатори та інші громадські лідери вживають заходів, які навіть тиждень тому були не потрібні. Також вони зіткнулися з проблемою невизначеності, адже невідомо, чи не призведе це до посилення підтримки руху білих націоналістів, та де саме можуть вибухнути найбільші заворушення", - пише газета.

У Бостоні влада вже попередила організаторів запланованих громадських заходів, що не допустить насильства, а тому учасники не можуть приносити із собою зброю, палиці та наплічники.

"... протести в Шарлоттсвіллі показали, що правоохоронним органам слід було підготуватися", - зауважує газета.

Кордони між Британією та ЄС

За повідомленням британської Times, Міністерство внутрішніх справ розробляє плани, які дозволять громадянам ЄС вільно подорожувати до Великої Британії та залишатись там після того, як країна вийде з ЄС.

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"Принцип свободи пересування залишиться, але система дозволів обмежить кількість людей, що мігрують з метою працевлаштування", - пояснює газета.

Очікується, що такі плани будуть оприлюднені "протягом тижнів".

Також, як підтвердив вчора британський парламент, між північною та південною частинами Ірландії не буде міграційного контролю.

За словами видання, критики цього рішення вже назвали північно-ірландський кордон "заднім входом" до Сполученого Королівства.

На цьому ж твердженні зосереджує увагу і популярна газета Metro, яка теж припускає, що через відсутність "фізичних бар'єрів" між двома частинами Ірландії, громадяни країн ЄС зможуть вільно потрапити до Британії.

За інформацією Daily Express, у Великій Британії зареєстровано 2,37 млн мігрантів з Європейського Союзу. "Це спричинило заклики до уряду повернути контроль над кордонами Великої Британії", - пише видання.

Зріс попит на бункери

Посилення загрози ядерного протистояння між США та Північною Кореєю викликало "шалений" попит на облаштування бомбосховищ, пише Daily Mail із посиланням на власника однієї з американських фірм, яка спеціалізується на такому типі будівництва.

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За словами Рона Хабарда з Atlas Survival Shelters, він "ніколи не бачив такого" інтересу до бункерів, які виробляє його каліфорнійська фірма.

Ціни різняться від 10 тисяч доларів за бюджетні моделі до 100 тисяч доларів за моделі класу "люкс". Бункери розташовуються на глибині 6 метрів, за потреби в них можна залишатись протягом одного року.

Деякі моделі облаштовані пласкими телеекранами, мають просторі кухні, зручні ліжка і навіть тунелі, які блокують гамма-випромінювання, а також можуть використовуватися як вогневі позиції для кулеметів, описує бункери видання.

Це не перший стрибок у попиті на сховища, зауважує газета.

Раніше зацікавленість в таких конструкція підсилювали новини про посилення угрупування "Ісламська держава", а також конспірологічними теоріями про кінець світу, який мав наступити у 2012 році.

"Але побоювання через Північну Корею спричинили найбільший сплеск [попиту]", - пише газета.

Це підтверджують й інші виробники бомбосховищ, додає Daily Mail.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС