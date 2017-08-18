Навіщо Деніел Крейг пофарбувався? - культогляд

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Як із перекладу англійського роману в Росії видалили "гомосексуалізм"

На "Манчестер-Арені" знову буде концерт

Навіщо Деніел Крейг пофарбувався?

"Місія неможлива-6" зупинилася через ногу Круза

Навіщо Деніел Крейг пофарбувався?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деніел Крейг постане у фільмі у дещо новому образі

Супершвидкі авто, вибухи і Деніел Крейг - ні, це не сценарій чергової стрічки про агента 007.

На екрани світу виходить кримінальна комедія оскароносного режисера Стівена Содерберга "Вдача Лохана".

Творець трилогії про друзів Оушена знову повертається до теми зухвалого пограбування і робить це із притаманними лише йому гумором і легкістю.

Цього разу дотепні, хоча й трохи дурнуваті злодії, яких зіграли Чаннінг Татум і Адам Драйвер, вирішують "взяти касу" престижних американських перегонів серії NASCAR "Coca-Cola 600".

Але, щоб провернути справу, їм спочатку треба витягти з в'язниці майстра з підриву банківських сховищ на прізвисько Джо Ба-бах.

Саме його, вкритого татуюваннями "пергідрольного" блондина, грає Деніел Крейг.

У стрічці є всі "інгредієнти", якими славляться комедії Содерберга, - інтрига, гумор, заплутаний сюжет і несподівана розв'язка, розповідає журнал Rolling Stone.

"Я втратив інтерес до будь-яких сюжетів про важливі речі", - цитує видання режисера. Може тому йому вдається знімати таке якісне "до біса смішне" розважальне кіно, підсумовує Rolling Stone.

Роман, із якого зник "гомосексуалізм"

Про те, як в Росії втілюють в життя закон "про заборону пропаганди гомосексуалізму", розповіла британська газета Guardian.

Англійська письменниця, відома під псевдонімом В.І. Швабб, нещодавно дізналася, що російський видавець її роману вилучив з твору одну з сюжетних ліній про романтичні стосунки між двома чоловіками.

Йдеться про серію романів в стилі "фентезі" під назвою "Відтінки магії".

Серед їхніх героїв - чарівник Келл, який може мандрувати в паралельних світах Лондона, злодійка Ліла, яка може міняти свою стать, а також бісексуал принц Рей.

"Минулого тижня пані Швабб з жахом дізналася, що її книги в російському перекладі не можуть похвалитися такою різноманітністю персонажів, адже її видавець просто вилучив з них розповідь про романтичні стосунки між двома чоловіками", - пише Guardian.

Ба більше, зробили це без дозволу письменниці, що є порушенням контракту.

Сама письменниця дізналася вона про вчинок видавця випадково - від читача, який читав обидві версії твору.

Закон "заохочує гомофобію, яка несумісна з поняттями рівності, плюралізму та толерантності, притаманних демократичному суспільству" Європейський суд з прав людини

Газета розповідає, що російське видавництво "Росмен" вдалося до такого кроку, аби не порушувати так званий "закон про пропаганду гомосексуалізму", прийнятий у 2013 році з метою запобігти "поширенню пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх".

У червні цього року Європейський суд з прав людини постановив, що закон "заохочує гомофобію, яка несумісна з поняттями рівності, плюралізму та толерантності, притаманних демократичному суспільству".

У відповідь Кремль пообіцяв "вивчити це рішення".

Дії "Росмена" обурили багатьох письменників у Великій Британії й інших країнах. Багато з них взялися перевіряти російськомовні версії своїх творів, де йдеться про представників ЛГБТ-спільноти.

Міжнародні правоохоронні організації також висловили своє обурення.

Роберт Шарп з "English PEN" вважає, що нетерпима позиція Кремля щодо ЛГБТ-спільноти "перетворила російських видавців на цензорів".

"Цей закон завдає шкоди російській культурі, а відтак повинен бути скасований", - переконаний він.

На "Манчестер Арені" знову буде концерт

Після кількамісячної паузи, спричиненої терористичним актом 22 травня, найбільший майданчик міста, "Манчестер Арена", знову запрацює.

Як повідомляє газета Daily Telegraph, 9 вересня там вшанують пам'ять 22-х жертв вибуху, який прогримів на арені по завершенні шоу співачки Аріани Гранде.

Копирайт изображения AFP Image caption Під час теракту на "Манчестер-Арені" загинули 22 людини

Всі кошти, отримані від благодійного концерту під назвою "Ми - це Манчестер" передадуть до фонду пам'яті жертв теракту.

Організатори поки що не розкривають увесь список виконавців, проте стало відомо, що у Манчестері виступить зірка дискотек 80-х Рік Естлі.

Зрозуміло, що безпека заходу - пріоритет для керівництва арени і влади міста. Квитки на концерт можна буде придбати тільки в інтернеті. У квитках будуть імена власників, а на контролі їх звірятимуть із посвідченням особи відвідувача.

У заяві щодо відкриття "Манчестер Арени" її головний менеджер Джейс Ален наголосив: "Ми ніколи не забудемо події травня. Проте вони не зупинять нас і музичних фанатів міста. Ми зберемося знову, аби насолоджуватися живою музикою."

"Місія неможлива-6" зупинилася через ногу Круза

Зйомки шостої стрічки про пригоди Ітона Ханта і його загону "Місія неможлива" на вимушеній паузі.

Виконавець головної ролі фільму, Том Круз, зламав гомілку, виконуючи карколомний стрибок.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Том Крузи трюки робить сам

Як відомо, 55-річний актор воліє самотужки виконувати найскладніші трюки, що є досить незвичним для акторів "преміум рівня", і досі вдача не відверталася від нього.

Прихильники "Місій" пам'ятають, як в одній з них герой Круза видерся на літак, який вивозив ядерну зброю з таємного аеродрому в Білорусі, в іншій посеред піщаної бурі виліз на дубайський хмарочос Бурдж Халіфа.

Під час зйомок "Місії - 6" в Лондоні кілька днів тому американський актор намагався перестрибнути з даху одного будинку на інший, але, вочевидь, не розрахувавши відстані, вдарився об стіну і зламав гомілку.

Британське видання Independent зазначає, що до зйомок в Лондоні пану Крузу вдалося без травм врізатися на мотоциклі в авто в Парижі і стрибнути з парашутом в графстві Оксфордшир.

Компанія "Парамаунт Пікчерз" сподівається, що актор невдовзі одужає, і шоста частина "Місії неможливої" вийде на екрани по плану - 27 липня 2018 року.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС