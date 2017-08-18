Навіщо Деніел Крейг пофарбувався? - культогляд
Теми культогляду:
- Як із перекладу англійського роману в Росії видалили "гомосексуалізм"
- На "Манчестер-Арені" знову буде концерт
- Навіщо Деніел Крейг пофарбувався?
- "Місія неможлива-6" зупинилася через ногу Круза
Навіщо Деніел Крейг пофарбувався?
Супершвидкі авто, вибухи і Деніел Крейг - ні, це не сценарій чергової стрічки про агента 007.
На екрани світу виходить кримінальна комедія оскароносного режисера Стівена Содерберга "Вдача Лохана".
Творець трилогії про друзів Оушена знову повертається до теми зухвалого пограбування і робить це із притаманними лише йому гумором і легкістю.
Цього разу дотепні, хоча й трохи дурнуваті злодії, яких зіграли Чаннінг Татум і Адам Драйвер, вирішують "взяти касу" престижних американських перегонів серії NASCAR "Coca-Cola 600".
Але, щоб провернути справу, їм спочатку треба витягти з в'язниці майстра з підриву банківських сховищ на прізвисько Джо Ба-бах.
Саме його, вкритого татуюваннями "пергідрольного" блондина, грає Деніел Крейг.
У стрічці є всі "інгредієнти", якими славляться комедії Содерберга, - інтрига, гумор, заплутаний сюжет і несподівана розв'язка, розповідає журнал Rolling Stone.
"Я втратив інтерес до будь-яких сюжетів про важливі речі", - цитує видання режисера. Може тому йому вдається знімати таке якісне "до біса смішне" розважальне кіно, підсумовує Rolling Stone.
Роман, із якого зник "гомосексуалізм"
Про те, як в Росії втілюють в життя закон "про заборону пропаганди гомосексуалізму", розповіла британська газета Guardian.
Англійська письменниця, відома під псевдонімом В.І. Швабб, нещодавно дізналася, що російський видавець її роману вилучив з твору одну з сюжетних ліній про романтичні стосунки між двома чоловіками.
Йдеться про серію романів в стилі "фентезі" під назвою "Відтінки магії".
Серед їхніх героїв - чарівник Келл, який може мандрувати в паралельних світах Лондона, злодійка Ліла, яка може міняти свою стать, а також бісексуал принц Рей.
"Минулого тижня пані Швабб з жахом дізналася, що її книги в російському перекладі не можуть похвалитися такою різноманітністю персонажів, адже її видавець просто вилучив з них розповідь про романтичні стосунки між двома чоловіками", - пише Guardian.
Ба більше, зробили це без дозволу письменниці, що є порушенням контракту.
Сама письменниця дізналася вона про вчинок видавця випадково - від читача, який читав обидві версії твору.
Газета розповідає, що російське видавництво "Росмен" вдалося до такого кроку, аби не порушувати так званий "закон про пропаганду гомосексуалізму", прийнятий у 2013 році з метою запобігти "поширенню пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх".
У червні цього року Європейський суд з прав людини постановив, що закон "заохочує гомофобію, яка несумісна з поняттями рівності, плюралізму та толерантності, притаманних демократичному суспільству".
У відповідь Кремль пообіцяв "вивчити це рішення".
Дії "Росмена" обурили багатьох письменників у Великій Британії й інших країнах. Багато з них взялися перевіряти російськомовні версії своїх творів, де йдеться про представників ЛГБТ-спільноти.
Міжнародні правоохоронні організації також висловили своє обурення.
Роберт Шарп з "English PEN" вважає, що нетерпима позиція Кремля щодо ЛГБТ-спільноти "перетворила російських видавців на цензорів".
"Цей закон завдає шкоди російській культурі, а відтак повинен бути скасований", - переконаний він.
На "Манчестер Арені" знову буде концерт
Після кількамісячної паузи, спричиненої терористичним актом 22 травня, найбільший майданчик міста, "Манчестер Арена", знову запрацює.
Як повідомляє газета Daily Telegraph, 9 вересня там вшанують пам'ять 22-х жертв вибуху, який прогримів на арені по завершенні шоу співачки Аріани Гранде.
Всі кошти, отримані від благодійного концерту під назвою "Ми - це Манчестер" передадуть до фонду пам'яті жертв теракту.
Організатори поки що не розкривають увесь список виконавців, проте стало відомо, що у Манчестері виступить зірка дискотек 80-х Рік Естлі.
Зрозуміло, що безпека заходу - пріоритет для керівництва арени і влади міста. Квитки на концерт можна буде придбати тільки в інтернеті. У квитках будуть імена власників, а на контролі їх звірятимуть із посвідченням особи відвідувача.
У заяві щодо відкриття "Манчестер Арени" її головний менеджер Джейс Ален наголосив: "Ми ніколи не забудемо події травня. Проте вони не зупинять нас і музичних фанатів міста. Ми зберемося знову, аби насолоджуватися живою музикою."
"Місія неможлива-6" зупинилася через ногу Круза
Зйомки шостої стрічки про пригоди Ітона Ханта і його загону "Місія неможлива" на вимушеній паузі.
Виконавець головної ролі фільму, Том Круз, зламав гомілку, виконуючи карколомний стрибок.
Як відомо, 55-річний актор воліє самотужки виконувати найскладніші трюки, що є досить незвичним для акторів "преміум рівня", і досі вдача не відверталася від нього.
Прихильники "Місій" пам'ятають, як в одній з них герой Круза видерся на літак, який вивозив ядерну зброю з таємного аеродрому в Білорусі, в іншій посеред піщаної бурі виліз на дубайський хмарочос Бурдж Халіфа.
Під час зйомок "Місії - 6" в Лондоні кілька днів тому американський актор намагався перестрибнути з даху одного будинку на інший, але, вочевидь, не розрахувавши відстані, вдарився об стіну і зламав гомілку.
Британське видання Independent зазначає, що до зйомок в Лондоні пану Крузу вдалося без травм врізатися на мотоциклі в авто в Парижі і стрибнути з парашутом в графстві Оксфордшир.
Компанія "Парамаунт Пікчерз" сподівається, що актор невдовзі одужає, і шоста частина "Місії неможливої" вийде на екрани по плану - 27 липня 2018 року.
Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС