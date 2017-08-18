Путіну довіряють більше за Трампа - Independent

В огляді іноземної преси:

Заклики до єдності після атак в Іспанії

Які торговельні відносини у Британії та ЄС після "брекзиту"

Кому більше довіряють - Путіну чи Трампу

Стратегія США щодо КНДР.

Напад у Барселоні

Іспанія оговтується від страшного нападу на Барселону, а місцева преса закликає до єдності у боротьбі з тероризмом.

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За словами видання El Pais, "тероризм обирає цілі не випадково", і цього разу під удар потрапило місто, що якнайкраще символізує "дух відкритого, демократичного та розмаїтого суспільства, яке радикалізм намагається знищити".

Видання El Mundo попереджає про "серйозні наслідки" атаки для коаліції, що бореться з "Ісламською державою", та заявляє, що "джихадизм, без сумніву, залишається найбільшою загрозою миру та безпеки у світі".

Газета La Vanguardia заявила, що необхідно продовжувати військову операцію проти "ІДІЛ" та "зміцнити єдність та співробітництво усіх європейських країн у боротьбі з терористичною загрозою".

"Єдність проти тероризму є запорукою перемоги", - пише газета.

Чи стане "брекзит" катастрофою

Вихід з ЄС без фінальної угоди не стане для Британії катастрофою, пише видання Guardian, посилаючись на слова Інституту економічних досліджень.

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Попри численні попередження, що без конкретної торговельної угоди з ЄС "брекзит" сильно вдарить по британських компаніях і споживачах, інститут вважає, що Британія могла б усунути всі перепони для імпорту, аби досягти нижчих споживчих цін, пише видання.

На думку Інституту економічних досліджень, у подальших торговельних відносинах з ЄС Британії потрібно дотримуватися загальних правил СОТ. Одночасно країна може укласти окремі угоди про вільну торгівлю з головними торговельними партнерами, зокрема зі США, Канадою та Австралією, пише видання.

Тоді Брюссель вирішуватиме, чи накладати додаткові мита на британський імпорт і завдавати шкодити споживачам з ЄС, пише видання.

З іншого боку, незалежний Інститут уряду вважає, що без торговельної угоди з ЄС Британія опиниться в дуже несприятливому становищі.

Путін чи Трамп?

Independent пише, що попри ситуацію у світі, Володимиру Путіну довіряють більше, ніж президенту США.

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"Хоча довіра до міжнародної політики Путіна є загалом низькою, в багатьох країнах йому довіряють більше, ніж американському президенту Дональду Трампу", - стверджує американський аналітичний інститут Pew Center.

На початку 2017 інститут провів опитування в 37 країнах в рамках свого Spring 2017 Global Attitudes Survey.

"Третина опитаних націй вбачає в Росії велику загрозу для своєї країни", - каже дослідження і додає, що подібну стурбованість викликають США та Китай.

Також 60 відсотків респондентів заявили, що не впевнені у міжнародній політиці російського лідера, пише видання.

За результатами такого ж опитування щодо пана Трампа, виявилося, що лише 22% респондентів довіряють його міжнародній політиці, пише видання.

Найбільша відрив Путіна від Трампа в цьому опитуванні в Греції та Німеччині, пише видання.

Ясність щодо Північної Кореї

Видання Washington Post обговорює заяви офіційних осіб США щодо Північної Кореї.

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За словами видання, з останніх заяв держсекретаря Рекса Тіллерсона та голови Пентагону Джима Меттіса випливає, що США роблять ставку на "дипломатичний та економічний тиск" на Північну Корею. Будь-які військові дії розглядаються тільки як можлива відповідь на відверто агресивні дії північнокорейського уряду.

За словами видання, події в Шарлоттсвіллі відвернули увагу американців від Північної Кореї. Але союзники США в Азії хочуть отримати гарантії, що Америка захищатиме їх у разі збройного конфлікту, але зі свого боку намагатиметься уникати конфлікту.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, Служба моніторингу ВВС