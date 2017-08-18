Як українці потрапляють у пастку в Росії - тижневики

Копирайт изображения EPA Image caption Українцям у Росії важко шукати справедливість

Про те, куди заводить українців бажання заробити, що стоїть на заваді реформ і чим варто пишатися, на думку емігрантки, - в огляді українських тижневиків:

Як українці потрапляють у пастку в Росії

Чому гальмуються реформи?

Погляд російської емігрантки на Україну

Невільники наркобізнесу

За ґратами в Росії перебуває понад 2 тисячі українців, залучених до торгівлі наркотиками, пише "Український тиждень".

Як пояснює журнал, вербування зазвичай відбувається під виглядом найму на доставку малогабаритних товарів, але вакансії в Україні "раптово" закінчуються, і зацікавленій людині, яка часто опиняється в складних умовах, пропонується робота в Росії. Особистого контакту наймані з працедавцями не мають, а коли починають здогадуватися, що займаються розвезенням наркотиків, їх починають залякувати погрозами родині або залученням правоохоронців. За російськими законами, максимальний строк за незаконний обіг наркотиків - 15 років.

Копирайт изображения Reuters Image caption Російські правоохоронці не надто зважають на права затриманих

Наразі Україна офіційно визнала 200 своїх громадян потерпілими, оскільки їх залучили до такої "роботи" примусово. Однак, оскільки Росія не є учасником конвенції Ради Європи "Про заходи щодо протидії торгівлі людьми", на відміну від України, то і не визнає потерпілих жертвами торгівлі людьми і не звільнює їх від відповідальності.

За словами Марії Томак, координатора Медійної ініціативи за права людини, постраждалі намагалися звертатися до російської правоохоронної системи і пояснити, що були залучені до наркобізнесу силою, але марно.

У Росії немає жодного кримінального провадження за цими зверненнями. Марія Томак

"У Росії немає жодного кримінального провадження за цими зверненнями. У суди намагалися передавати відповідні документи про визнання людей потерпілими, однак їх ігнорували. Здається, російська правоохоронна система не зацікавлена в пошуку організаторів", - робить висновок Томак.

Страх кардинальних реформ

Журнал "Новое время страны" проаналізував стан реформ у 30 молодих країн Східної Європи і Центральної Азії, а також у Туреччині та Греції, на основі звіту Європейського банку реконструкції і розвитку Transition Report за 2016-2017 роки.

Копирайт изображения AFP Image caption Реформи в Україні просуваються, але не так швидко, як хотіли б експерти

За підрахунками редакції, Україна посідає в ньому 20 місце, випередивши лише "середньоазійські диктатури, Білорусь і найбільш неуспішні друзки колишньої Югославії".

Серед гальмівних факторів журналісти називають відсутність ринку сільськогосподарської землі, довготривале субсидіювання газу для населення та витрати на підтримання стабільності гривні, які підірвали економіку, що, своєю чергою, відбилося на показнику ВВП на особу.

"А ще українська влада завжди побоювалася кардинальних реформ, - пише журнал, порівнюючи країну з Польщею. - В Україні модернізація - процес спорадичний, обумовлений реакцією влади на масштабні кризи."

В Україні модернізація - процес спорадичний, обумовлений реакцією влади на масштабні кризи "Новое время страны"

На думку Андерса Аслунда з Atlantic Council, країна зробила багато для досягнення макроекономічної стабільності, але помітного ефекту від економічних реформ немає, оскільки, як пише видання, "українська корупція надзвичайно міцна і зводить нанівець більшість досягнень".

Ще одним фактором, який продовжує негативно впливати на хід реформ, є політичний.

Як вважає експерт, головний економіст інвесткомпанії Dragon Capital Олена Белан, з 2018 року не слід очікувати "сплесків" реформ, оскільки усі сили політиків і чиновників, імовірно, підуть на те, аби "не засмутити" виборців перед президентськими і парламентськими виборами 2019 року.

Віра в себе

Копирайт изображения AFP Image caption На погляд емігрантки з Росії, українському суспільству є чим пишатися

Катерина Макаревич, росіянка, яка емігрувала до України півтора року тому, розповіла журналу "Фокус" про те, чим саме її приваблює ця країна і що вона вважає її успіхами.

"Процеси, які відбуваються в Україні, цікаві світу не тільки через політичні гібридні ігри, якими користується Росія стосовно України. Приваблює те, як трансформується мислення і цінності українців, як формується самодостатність нації, як пробуджується воля і широта українського духу, як народжується незалежність не на папері, а на ділі", - пише Макаревич.

На її думку, однією з таких цінностей українського суспільства стали самоорганізація і, як наслідок, здатність до співіснування.

Змін зазнав і радянський принцип терпіння, який трансформувався у терпимість.

Якщо влада дозволить собі неповагу до свого суспільства, нехай чекає на відповідь Катерина Макаревич

"Якщо влада дозволить собі неповагу до свого суспільства, нехай чекає на відповідь. Мовчати, тобто терпіти, якщо і будуть, то тільки ті, хто жив за цим негласним правилом за Союзу", - вважає вона.

Наслідком Майдану також стало розуміння, що воля починається не з революції, а з відповідальності, яка настає після неї, додає вона і бажає українцям більше вірити в себе.

"З тими питаннями, які зараз стоять перед Україною, віра у власні сили потрібна як ніколи", - пише Макаревич.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС