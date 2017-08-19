Огляд ЗМІ: чи загрожує Трампу імпічмент?

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Чи втримається у Білому домі Дональд Трамп

Чи стане звільнення Беннона "початком кінця" Трампа

Нові методи розповсюдження фейкових новин Кремлем

Чому "брекзіт" сприяє туристичному буму у Великій Британії

Трамп на межі імпічменту?

Для імпічменту президента США Дональда Трампа "не вистачає лише 6 голосів у Сенаті", пише Independent.

Видання посилається на думку авторитетного американського аналітика Елейн Камарк, яка стверджує, що 12 сенаторів-республіканців "зовсім не бояться президента" та можуть підтримати його імпічмент.

Одним з головних "повстанців" в лавах республіканців - партії, яка номінувала Трампа, є Джон Маккейн. За американським законом, за імпічмент мають спочатку проголосувати члени нижньої палати Конгресу, після чого рішення мають підтримати мінімум дві третини зі 100 сенаторів.

На думку пані Камарк, якщо до 48 сенаторів-демократів, які очевидно не підтримують політику Трампа, додати цих 12 республіканців, "які не продемонстрували жодної схильності до співпраці з президентом", то до офіційного висновку Сенату про імпічмент не вистачає голосів лише 6 законодавців.

Американська конституція дозволяє Конгресу усунути президента від влади до завершення терміну, якщо достатня кількість проголосує за висновок про те, що очільник держави скоїв такі злочини як "зрада, хабарництво, або інші посадові злочини чи правопорушення", пише Independent.

Що планує екс-стратег Трампа?

Звільнення головного стратега Білого дому Стівена Беннона дозволить йому "збільшити свою сферу впливу в інформаційному просторі", вважає Washington Post.

Видання вважає, що досягти цього Беннону допоможе фінансова підтримка родини Мерсер, "консервативних мега-донорів", які підтримували "популістського вісника" в попередніх проектах. До одного з проектів, радикального Breitbart News, Беннон повернувся як керівник відразу після своє відставки.

"Популістсько-націоналістичний рух став сьогодні набагато сильнішим", - привітав повернення шефа редактор інтернет-ресурсу Алекс Марлоу.

Копирайт изображения AFP Image caption Беннон має "фундаментальну відданість" Трампу, вважає колишній колега Беннона Пет Кеддел

Експерти висловлюють думку, що зараз, коли колишній стратег не зв'язаний вимогами офіційної посади, він може безперешкодно розгорнути кампанію проти глобалізації та радикального Ісламу.

"Тепер він вільний робити те, що хоче. Я впевнений, що робота та мета Стіва залишатимуться незмінними - втілити місію передвиборчої кампанії президента Трампа", - вважає друг Беннона Скот Ворс.

"Він є силою, з якою потрібно рахуватись. Він прагне включитися в політичну боротьбу, і я очікую, що він зробить це", - каже колишній колега Беннона Пет Кеддел.

Втім, вважає Washington Post, залишається питання щодо того, на що скерує свої дії колишній стратег - на підтримку чи критику Трампа. На думку Кеддела, Беннон має "фундаментальну відданість" Трампу.

Водночас, головний редактор Breitbart News Джоел Поллак розкритикував рішення президента звільнити головного стратега, попередивши, що це рішення "може виявитись початком кінця адміністрації Трампа", пише Washington Post.

Обережно: вебсайти-двійники!

Експерти "б'ють на сполох" через вебсайти-двійники відомих видань, пише Guardian, додаючи, що за розміщенням на цих псевдоресурсах "брехливих" матеріалів можуть стояти "прихильники Кремля".

Видання вважає, що поява таких статей на двійниках al-Jazeera, Atlantic, бельгійської газети Le Soir та британської Guardian є новим методом пропаганди в Інтернеті з метою поширення фейкової інформації.

Автори фейків створюють сайти, чиї назви надзвичайно схожі на назви справжніх ресурсів, а потім ці історії поширюються у соцмережах та інших, дуже часто російських, сайтах.

Один з останніх випадків - фейкове інтерв'ю з колишнім головою англійської розвідки на двійнику веб-сайту Guardian, в якому неправдиво стверджувалось, що Британія та США начебто організували Революцію Троянд в Грузії для дестабілізації Росії.

Статтю видалили з Інтернету за кілька годин, а Facebook видалив усі пости, в яких вона згадувалась. Але, каже експерт Бен Німмо, фейкові статті продовжують чинити негативний вплив навіть після того як їх спростовують та видаляють, а погана англійська, якою вони написані, не має значення, адже цільовою аудиторії таких фейків є російськомовне населення.

Копирайт изображения YURI KADOBNOV/AFP Image caption Експерти вбачають за появою сайтів двійників тінь Кремля

"Це робить фейк очевидним для носіїв мови, але, можливо, англомовна аудиторія не є головною ціллю. Новина набагато частіше використовується та розповсюджується російською, що змушує мене зробити висновок, що це й було головною метою", - каже експерт, додаючи, що неможливо довести, хто стоїть за статтями, але "дуже ймовірно, що люди, які це зробили, є прихильниками Кремля".

На думку експерта, медіа організаціям, чиї назви використовуються для створення фейкових сайтів-двійників, дуже важко, якщо взагалі можливо, зупинити розповсюдження такої брехні.

Але навіть якщо розповсюдження зупиняється, а новину видаляють, пропагандисти вже досягають своєї мети.

"З будь-яким фейком все, що необхідно, це щоб один справжній ресурс повідомив про нього, і історія стає відчищеною. Щойно її повідомили, стає важко переконати людей, що це фейк", - цитує Німмо Guardian.

"Ефект брекзіту"

"Ефект брекзіту" призвів до напливу американських туристів до Сполученого Королівства, пише Daily Telegraph.

Видання посилається на дані національної статистичної агенції, за якими за перші шість місяців поточного року до Великобританії приїхали на 25% більше туристів з Північної Америки ніж торік, що є "найбільшим зростанням" з 80-х років минулого століття.

Копирайт изображения TOLGA AKMEN/AFP Image caption За перші 6 місяців 2017 року Британію відвідали "рекордні" 19 мільйонів туристів з усього світу

На думку експертів, така зацікавленість американців пов'язана з тим, що через брекзіт Британія вже тривалий час залишається у центрі уваги провідних ЗМІ світу.

"Референдум про вихід з ЄС привернув до Британії в міжнародну увагу, тому, відповідно, є більше інформації, а більше інформації призводить до більшої кількості подорожей", - каже речник національної туристичної агенції.

"Через зниження курсу фунту до євро, Сполучене Королівство зараз безперечно є більш доступним місце для подорожей, що також сприяє попиту. Тим часом спостерігається бум в американській економіці, тому люди користуються можливістю приїхати на відпочинок сюди."

Втім, зазначає Daily Telegraph, попри збільшення кількості американських туристів, дві третини усіх іноземних відвідувачів приїздять з країн ЄС. В цілому, за перші 6 місяців поточного року країну відвідали "рекордні" 19 мільйонів туристів з усього світу, пише видання.

Ілля Глущенков, служба моніторингу ВВС