Спортогляд: що думають гравці "Барселони" про теракти

Копирайт изображения AFP Image caption Спортивний оглядач Guardian сумнівається, що Кріс Фрум стане на найвищу сходинку наступного місяця

У спортивному огляді преси:

Чи зможе цьогорічний переможець Тур де Франс виграти Вуельту?

Як відреагували на напад в Барселоні футболісти однойменного клубу?

Яке майбутнє у Неймара в "ПСЖ"?

Чому Вікторія Азаренка може пропустити US Open?

Амбіції Фрума

Британець Кріс Фрум прагне виграти дві престижні велогонки протягом одного сезону, пише Guardian.

Цього року він вже тріумфував на Тур де Франс. Попереду - вереснева Вуельта в Іспанії.

Та чи зможе він реалізувати цю амбітну мету?

Востаннє у велоспорті це вдавалося зробити вже у далекому 1978 році. Тоді це був легендарний француз Бернар Іно.

Спортивний оглядач видання сумнівається, що Фрум стане на найвищу сходинку наступного місяця. На шляху до перемоги є багато перепон.

По-перше, важкий клімат Іспанії, де температура може триматися на позначці в сорок градусів. Сам британець називає такі погодні умови "абсолютно брутальними".

По-друге, Вуельта - остання велика велогонка сезону. А це значить, що багато учасників підходять до неї у не найкращому фізичному стані. Втома, накопичена за рік, дається взнаки.

На додачу сам маршрут, на якому домінують ділянки з гірським рельєфом, - надзвичайно виснажливий.

Проти Фрума також статистика. Мало кому вдавалося протягом одного сезону двічі підійматися на п'єдестал.

Однак Guardian додає, що хоч перед британцем і стоїть складне завдання, ця мета - "далека від нездійсненої".

Копирайт изображения Reuters Image caption Матчі, які проходили в Іспанії на вихідних, починалися з хвилини мовчання за загиблими

Футбол після терактів

На трагічні події в Барселоні - напад, жертвами якого стали десятки, - емоційно відреагували футболісти, чиє життя пов'язане з цим містом, повідомляє Independent.

Ліонель Мессі написав у Twitter: "Ми не здамося. Нас набагато більше - тих, хто хоче жити в світі у злагоді, без ненависті, де повага і толерантність є основою співіснування".

Не міг не прокоментувати те, що сталося, і Пеп Гвардіола, який не тільки народився у Каталонії, а й грав у складі "Барси", а потім і тренував її.

"На мене, звісно, це вплинуло, - зізнався він. - Я упевнений, що місто і країна оговтаються та життя триватиме. Моє єдине бажання, щоб таке більше не трапилося ані в Барселоні, ані будь-де у світі".

Видання зазначає, що матчі, які проходили в Іспанії на вихідних, починалися з хвилини мовчання за загиблими, а гравці були з чорними пов'язками.

Копирайт изображения AFP Image caption "Неймар - чудовий гравець, один із найкращих", - каже головний тренер французького "ПСЖ" Унаі Емері

"Найкращий у світі"

Тренер французького "ПСЖ" Унаі Емері прогнозує, що бразилець Неймар, якого нещодавно придбали за рекордні 200 мільйонів євро, зможе стати найкращим гравцем світу, пише Daily Mail.

Його перша гра за нову команду стала переможною - у тому числі завдяки голу в його виконанні.

Емері не жалкує похвали на адресу новобранця. "Неймар - чудовий гравець, один із найкращих, - каже він. - Неймар додає якийсь інгредієнт. Він дає нам швидкість, він добре взаємодіє на полі... Він дає нам кращі якості, як індивідуально, так і колективно".

При цьому, зауважує тренер, Неймар поводить себе скромно і ставиться із повагою до інших - попри шалену суму, яку за нього заплатили.

На думку Емері, "ПСЖ" може претендувати на гучні перемоги завдяки новому гравцю, а сам він своєю грою доведе, що заслуговує на "Золотий м'яч".

Копирайт изображения Reuters Image caption Daily Telegraph пише, що можлива відсутність Азаренки на цьогорічному турнірі стане черговим ударом по його престижності

Болісний вибір

Схоже, білоруска Вікторія Азаренка змушена буде пропустити тенісний турнір US Open через судову тяганину зі своїм екс-партнером та батьком їх спільної дитини, розповідає Daily Telegraph.

Американський суд має вирішити, з ким з батьків буде жити їхній син Лео і на яких умовах один із них зможе бачитися із ним.

US Open проходить у Нью-Йорку, а юридичний двобій - у Каліфорнії. І Азаренка за законом не має права вивозити Лео за межі штату, поки у справі не поставили крапку.

Саме про це вона оголосила в офіційній заяві, в якій, втім, висловила надію, що їм із колишнім вдасться "відкласти непорозуміння та зробити кроки у правильному напрямку", аби їхній син проводив повноцінний час із обома.

Але вона також пожалілася, що "має робити вибір між дитиною і кар'єрою".

Daily Telegraph пише, що можлива відсутність Азаренки на цьогорічному турнірі стане черговим ударом по його престижності, адже це змагання, вже як відомо, пропустять і Серена Вільямс, і Новак Джокович, і Стан Вавринка. Через травми під питанням участь і інших зірок першого ешелону - Роже Федерера і Енді Маррея.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС.