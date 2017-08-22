Огляд ЗМІ: чи повернула Росія всі історичні борги?

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В огляді міжнародної преси у вівторок:

Чому звільняються агенти Секретної служби

Чи прислухався Дональд Трамп до порад НАСА

Що означає для Литви перша поставка газу зі США

Чи повернула Росія всі борги

По вуха в роботі

Британська Guardian пояснює, чому звільняються агенти Секретної служби США, яка відповідає за безпеку президентів, віце-президентів, а також їхніх родин.

Як пише газета, звільнення частково пов'язані з тим, що у Дональда Трампа - велика родина. За часів Барака Обами служба охороняла 31 людину, нині їй доводиться мати справу з 42 особами. Серед них - 18 членів сім'ї Трампа.

"У президента велика родина, й наша відповідальність прописана в законі", - повідомив газеті USA Today голова служби Рендолф Аллес.

Копирайт изображения AFP Image caption Guardian: звільнення охоронців частково пов'язані з тим, що у Трампа - велика родина

За його словами, Секретна служба не може оплачувати понаднормову роботу сотень агентів. Бюджет не збільшили, а обов'язків тепер значно більше.

"Як повідомив Аллес, роботи додають поїздки Трампа на вихідних у Флориду, Нью Джерсі та Вірджинію, де він має нерухомість, а також охорона його дорослих дітей під час ділових подорожей та відпусток, як всередині країни, так і за кордоном", - пише Guardian.

Голова служби звернувся до Конгресу з проханням збільшити її фінансування, щоб зарплата і доплати за понаднормову роботу агентів зросли до 187 тисяч доларів на рік. Рішення поки що не ухвалили.

Але без додаткової роботи агенти не залишаться, пише видання. У вересні до Нью-Йорка приїдуть майже 150 голів держав, щоб взяти участь у Генеральній асамблеї ООН.

Затемнення без правил

Настанови НАСА про шкоду для очей від споглядання сонячного затемнення без спеціальних окулярів не зупинили Дональда Трампа, пише Independent.

Під час цієї події голова Білого дому вийшов на балкон Блакитної кімнати разом із дружиною і сином й не встояв перед спокусою поглянути вгору без окулярів.

Ані думка експертів НАСА, ані слова когось із персоналу Білого дому, який викрикнув "Не дивіться", "не зупинили президента, який, як пишуть, має звичку не зважати на поради помічників".

Копирайт изображения AFP Image caption Трамп не послухався порад вчених і дивися на сонце без захисту

Independent зауважує, що Білий дім знаходиться за сотні миль від 113-кілометрової "смуги" в США, де можна було споглядати повне сонячне затемнення. Президент міг бачити лише часткове затемнення.

Як пише видання, користувачі Twitter не залишили подію без уваги. "Оті застереження про сонце виявились фейком", - написав Девін Дюк.

"Мої очі - найкращі. У мене найкращі очі. Ніхто не може бачити затемнення так, як я. Повірте", - пожартував ще один користувач.

Газ і політика

"Політичним символом" називає французька Echos першу в історії поставку американського зрідженого газу до Литви.

Прийнявши довгоочікуваний вантаж, ця країна стала першим з колишніх радянських республік споживачем американського блакитного палива, пише видання.

"Це надзвичайно важливо для всього регіону", - прокоментував подію голова литовського зовнішньополітичного відомства Лінас Лінкявічус.

Копирайт изображения AFP Image caption Echos: Литва намагається посилити незалежність від Росії

"Литва намагається посилити власну незалежність від Росії відтоді, як Москва вторглася й анексувала Крим у 2014 році", - пише Echos.

Газета нагадує, що на початку цього року до Литви, а також до Естонії та Латвії прибули військовослужбовці і техніка країн НАТО.

Тепер Вільнюс намагається досягти енергетичної незалежності. "У 2014 році Литва відкрила газовий термінал у місті Клайпеда і поклала край монополії російського Газпрому", - пише видання.

"Наслідуючи приклад України, яка нещодавно підписала контракт на поставки вугілля зі США, Литва крок за кроком вибудовує умови для власної енергетичної незалежності", - зауважує Echos.

Видання підкреслює, що ЄС профінансує будівництво газового інтерконнектора між Литвою та Польщею, що дозволить урізноманітнити поставки. Сама ж Польща у липні також отримала перші поставки газу зі США.

Борги і Росія

Про повернуті борги і дотримані Володимиром Путіним обіцянки пише Figaro.

Французьке видання повідомляє, що Росія завершила погашення 70 мільярдів доларів зовнішнього боргу, що його країна успадкувала від СРСР.

"Нафтовий бум у 2000-х дозволив Росії Путіна повернути гроші кредиторам без значних труднощів", - зазначає газета і додає: "Протягом останніх двох років, попри падіння цін на нафту, західні санкції і рецесію в Росії, Володимир Путін дотримувався виконання фінансових зобов'язань".

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Останні 125 мільйонів доларів повернули Боснії та Герцеговині на початку серпня, пише Figaro. Для невеликої балканської країни ці гроші становлять близько 10% держбюджету.

Газета також пише, що нащадки французьких інвесторів, які купували цінні папери царської Росії, "могли б зауважити, що не всі історичні борги Росії повернуто".

Однак їм не варто сподіватися на компенсацію, адже двадцять років тому Париж офіційно відмовився від спроб повернути борги Росії, що виникли до 1945 року. Франція натомість отримала 400 мільйонів доларів.

Утім, у французькій асоціації з російських боргів цьому не раді, адже вважають, що ця сума покриває лише 1% того, що заборгувала їм царська Росія в перерахунку на сучасні гроші.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC