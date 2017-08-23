Молоді жінки страждають через тиск соцмереж - ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінки кажуть, що їх пригнічує "подвійне життя" у соцмережах

В огляді західних ЗМІ:

Чому уник руйнування шедевр архітектора Гауді

Як принци Вільям і Гарі підтримали дії королеви

Чому соцмережі пригнічують молодих жінок

Чому вцілів храм у Барселоні

Злочинці, які скоїли напад на пішоходів на одному з найбільш відвідуваних бульварів Барселони, Ла Рамбла, планували більший теракт, що забрав би життя сотень людей і мав знищити перлину світового архітектурного мистецтва - Храм Святого Сімейства, повідомляє Independent.

Один з підозрюваних, якого затримали правоохоронці, Мухаммед Хоулі Кемлял, заявив про це у суді 22 серпня.

Він розповів, що група людей, яку очолював імам Адбельбакі Ес Саті, хотіли використати велику кількість саморобної вибухівки.

Для цього вони придбали 120 каністр газу. Але з невідомих причин у будинку неподалік від Барселони, де зловмисники готувалися до смертельного дійства, стався вибух.

Він поховав не лише їхні криваві плани, але й головного організатора - імама-радикала.

Наступного дня вцілілі члени злочинної групи купили ножі, сокиру і орендували мікроавтобус, розповідає Independent. Наслідки їхніх дій відомі - 15 загиблих і 130 поранених.

Копирайт изображения AFP Image caption Перлину світового архітектурного мистецтва - Храм Святого Сімейства терористи планували підірвати

Що ж до Храму Святого Сімейства, навколо нього посилили заходи безпеки. Унікальний витвір архітектурного мистецтва живе своїм повсякденним життям - натовпи відвідувачів приходять до храму, аби побачити, як втілюється в життя унікальний проект Антоні Гауді. Як відомо, його будівництво почалося у 1882 році і триває досі.

Революційність підходу Гауді полягала в тому, що проект був виконаний у стилі модерн і передбачав використання гіперболоїдних конструкцій. Проект був настільки складним, що за життя Гауді завершити будівництво не вдалося. Є надія, що станеться це у 2026 році - у соті роковини з дня смерті видатного каталонського архітектора.

Іншим фактором, який сповільнював будівництво протягом майже 90 років, є його висока вартість.

У середині 90-х років навіть лунали заклики припинити роботи саме з цієї причини. Проте втілення в життя планів Антоні Гауді триває - коштом численних відвідувачів, пожертв католицьких організацій, а також іноземних меценатів.

Принци підтримали королеву

Сини нині покійної принцеси Діани і старшого сина королеви Єлизавети ІІ, Вільям і Гарі, підтримують дії своєї бабусі протягом перших кількох днів після смерті їхньої матері у Парижі 31 серпня 1997 року.

Про це вони розповіли ВВС у стрічці "Діана - сім днів", яку покажуть напередодні 20-х роковин трагічної події, розповідає Daily Mail.

Газета нагадує, що у перші дні після смертельної аварії в Парижі королеву критикували через її начебто занадто стриману реакцію на загибель невістки на тлі масштабного прояву емоцій, який охопив не тільки Велику Британію, але й мільйони людей по всьому світі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Гаррі і королева Єлизавета ІІ

У стрічці брати стали на захист своєї бабусі, яка після отримання страшної звістки з Парижа вирішила залишитися у шотландській резиденції Балморал зі своїми внуками.

"Я думаю, це було дуже важким рішенням для моєї бабусі. Вона розривалася між роллю бабусі Вільяма і Гаррі та обов'язками королеви", - цитує Daily Mail Вільяма.

Принц Гаррі розповів документалістам про те, наскільки важким було повернення до Лондона з Шотландії для нього, тоді 12-літнього хлопчини: "Люди хапали нас, тягнули нас у свої обійми і таке інше. Звичайно ж, я нікого не звинувачую у цьому. Але саме ці моменти стали великим шоком для нас. Люди кричали, люди плакали, їхні руки були мокрими від сліз, які вони витирали з обличчя, перш ніж потиснути мою руку ".

Представники Кенсінгтонського палацу розповіли ВВС, що сини покійної принцеси вирішили поділитися своїми спогадами про той драматичний період їхнього життя вперше і востаннє.

У майбутньому вони хотіли б зосередитися на доброчинній роботі їхньої матері, а не говорити про минуле, зазначає Daily Mail.

Молоді жінки і соцмережі

Про негативний вплив соціальних мереж на самооцінку молодих жінок пише газета Guardian.

Одна з трьох молодих жінок відчуває постійний тиск, як представити себе в соціальних мережах "в ідеальному образі", розповідає газета.

За даними опитування, яке провела благодійна організація Girlguiding, 35% дівчат і жінок у віці від 11 до 21 років заявили, що потерпають від негативних емоцій через постійне порівняння себе з іншими.

Видання опитало представниць цієї вікової групи жіноцтва, щоб переконатися, чи це справді так, і виявило, що багато жінок намагаються досягти "ідеалу", який є недосяжним.

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П'ятнадцятирічна Мэдді МакГовен зі Саутгемптона розповіла газеті, що постійно порівнює себе з іншими.

"Моя сестра дуже вродлива, тому я дивлюся на неї і думаю: я повинна виглядати, як вона. Це дуже пригнічує мене".

Джулія Петерс з Лестершира, якій 22 роки, поділилася з Guardian своїми спостереженнями.

"Існує неписане правило про те, як ви повинні виглядати на ваших фото - який треба робити макіяж і які фільтри використовувати. Багато людей не можуть впоратися з негативними емоціями, коли вони бачать, що хтось розкритикував їхнє фото або виклав фотографію, яка виглядає краще".

А 18-річну Евелін Грін з Дарема пригнічує "подвійне життя" у соцмережах. "Люди виставляють на показ в інтернеті лише хороші епізоди їхнього життя. Навіть якщо ви розумієте це, ви все одно бачите їхнє життя "ідеальним", і це змушує вас думати, що ваше таким не є".

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС